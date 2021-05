NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Sakkariová (16-Řec.) | Manolo Santana Stadium (20:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Mertensová (13-Belg.) - Halepová (3-Rum.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Berrettini (8-It.) - Fognini (It.) | Arantxa Sanchez Stadium (16:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (20.) - Maria Sakkariová (19.) | Manolo Santana Stadium (20:30 SELČ)

Karolína Muchová bude ve svém debutu na prestižním turnaji v Madridu pokračovat proti své žebříčkové sousedce Marii Sakkariové. S řeckou jedničkou, která nikdy předtím ve španělské metropoli nepřešla přes první kolo, se na nejvyšším okruhu potkává poprvé. Jediný dosavadní souboj před pěti lety na akci ITF vyhrála Sakkariová.

Muchovou letos opět trápí zdraví. Na generálce v Melbourne pro zranění břišního svalu nenastoupila ke čtvrtfinále a na Australian Open se i přes přetrvávající potíže senzačně dostala až do semifinále. Od té doby natržený sval léčila a vrátila se až po dvou měsících ve Stuttgartu, kde hned na úvod podlehla Jekatěrině Alexandrovové, přičemž začala mít problém se zády. V Madridu zatím působí fit, na úvod nedala šanci trápící se Qiang Wang a poté vyřadila světovou dvojku Naomi Ósakaovou.

Sakkariová má letos velmi dobrou formu a na kontě už tři semifinálové účasti. Výborně si vede i na antukovém povrchu, ve Stuttgartu smetla Andreu Petkovicovou a sehrála vyrovnanou třísetovou bitvu s Petrou Kvitovou. V Madridu po obratu přehrála Amandu Anisimovovou a ve druhém kole povolila pouhé čtyři gamy Anett Kontaveitové.

Sakkariová je zaslouženě mírnou favoritkou na postup. Nejlepší řecká tenistka v žebříčku WTA se netrápí se zdravotními problémy, má toho letos mnohem více odehráno a na antuce zatím až na "kanára" od Anisimovové působí ve skvělé formě. Ani tentokrát by však nebylo velkým překvapením, kdyby postup slavila česká naděje.

Tip: Sakkariová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1. kolo)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-1 6-3), (2) Ósakaová (6-4 3-6 6-1)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-1 (kariérní 9-22)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Maria Sakkariová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2. kolo)

Cesta turnajem: Anisimovová (0-6 6-1 6-4), Kontaveitová (6-3 6-1)



• Šlágr dne - ženy •

Elise Mertensová (16.) - Simona Halepová (3.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Dnešní ženský šlágr bude patřit Elise Mertensové, která postupem do osmifinále vylepšila své madridské maximum, a dvojnásobné vítězce a čtyřnásobné finalistce Simoně Halepové. Hráčky se potkávají pošesté, ve vzájemné bilanci vede 4-1 Halepová, která suverénně vyhrála všechny tři předchozí souboje na antuce.

Mertensová po loňském restartu patří k nejlepším hráčkám a letos se pouze na jednom z šesti turnajů neprobojovala alespoň do osmifinále. Do sezony vstoupila triumfem na generálce v Melbourne a ukončila téměř dvouleté čekání na další titul. Antukové jaro začala v Charlestonu překvapivou porážkou s Alizé Cornetovou a ve finále v Istanbulu překvapivě nestačila na Soranu Cirsteaovou. V Madridu si bez ztráty setu poradila se Shuai Zhang i trápící se Jelenou Rybakinovou.

Halepová v Austrálii uhrála čtvrtfinále na generálce i úvodním grandslamu sezony a v Miami kvůli zranění ramene odstoupila. Generálku absolvovala ve Stuttgartu, kde si snadno poradila s Markétou Vondroušovou i Jekatěrinou Alexandrovovou a v semifinále jasně prohrála s Arynou Sabalenkovou. V Madridu nedala šanci Saře Sorribesové ani Saisai Zheng.

Halepová by měla mít na antuce i tentokrát navrch, přestože měla v Madridu v obou zápasech potíže utkání dotáhnout do vítězného konce. Mertensová letos na antuce nemá svou úplně top formu, o to by to mělo být pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku jednodušší.

Tip: Halepová ve dvou setech

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítězka); Istanbul (finále); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (finále)

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 8-20)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Charleston (2. kolo), Istanbul (finále)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3), Rybakinová (7-6 7-5)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-1 (kariérní 66-30)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Simona Halepová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 27-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2016-17)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Bilance v osmifinále: 5-0

Generálka: Stuttgart (semifinále)

Cesta turnajem: Sorribesová (6-0 7-5), Saisai Zheng (6-0 6-4)



• Šlágr dne - muži •

Matteo Berrettini (10.) - Fabio Fognini (28.) | Arantxa Sanchez Stadium (16:30 SELČ)

Dnešní mužský šlágr nabídne italské derby mezi Matteem Berrettinim, který hraje hlavní soutěž Mutua Madrid Open poprvé, a Fabiem Fogninim, jenž se při své 13. účasti na turnaji pokusí podruhé přejít přes druhé kolo a vyrovnat své madridské maximum. Jediný dosavadní souboj před čtyřmi lety na antuce v Římě jasně vyhrál Fognini.

Berrettini kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k osmifinále Australian Open a poté dva měsíce nehrál. Na kurty se vrátil v Monte Carlu porážkou s Alejandrem Davidovichem. Poté trochu nečekaně ovládl generálku v Bělehradu, kde získal svůj první titul a odehrál první semifinále od sezony 2019.

Fogninimu se po operacích obou kotníků stále nedaří. Jeho letošním maximem je čtvrtfinálová účast v Monte Carlu. Na dalších dvou antukových akcích v Marbelle a Barceloně skončil hned v prvním kole, přičemž v Barceloně byl diskvalifikován. V Madridu začal vydřeným vítězstvím nad kvalifikantem Carlosem Tabernerem.

Fognini sice před čtyřmi lety jasně ovládl jediné předchozí střetnutí, ale Berrettini od té doby udělal velký kus práce a je favoritem na postup. Hodně bude záležet na motivaci Fogniniho, pokud bude mít svůj den, může porazit kohokoli.

Tip: Berrettini ve třech setech

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (vítěz)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-0 (kariérní 8-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Matteo Berrettini - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Bělehrad (vítěz)

Cesta turnajem: volný los

Fabio Fognini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (čtvrtfinále)

Bilance: 11-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 15-64)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Fabio Fognini - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Monte Carlo (čtvrtfinále), Barcelona (2. kolo)

Cesta turnajem: Taberner (7-6 2-6 6-3)