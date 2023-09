7. den US Open: Na programu jsou osmifinále. Muchová je proti mladé Číňance favoritkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (10-ČR) - Xinyu Wang (Čína) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Cirsteaová (30-Rum.) - Bencicová (15-Švýc.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) Wozniacká (Dán.) - Gauffová (6-USA) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Ostapenková (20-Lot.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Paul (14-USA) - Shelton (USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Hijikata (Austr.) - Tiafoe (10-USA) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ) Stricker (Švýc.) - Fritz (9-USA) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ) Gojo (Chorv.) - Djokovič (2-Srb.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Češi v akci

Karolína Muchová (10.) - Xinyu Wang (53.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Karolína Muchová se podruhé v kariéře probojovala do druhého týdne US Open. V posledním utkání narazila na domácí Taylor Townsendovou a musela řešit manko 1:3 a také dvakrát podávat na udržení se v úvodní sadě. Po výborně zvládnutém tie-breaku už ale i díky skvělému výkonu na servisu dominovala a nebezpečnou Američanku přetlačila 7:6, 6:3.

Světová desítka vyhrála všechny tři zápasy bez ztráty setu, Storm Hunterové povolila jen čtyři gamy a Magdaleně Frechové šest. Před pěti lety právě na US Open prorazila na hlavní tour, když coby kvalifikantka došla do třetího kola a vyšlápla si na Garbiňe Muguruzaovou. Jediné předchozí osmifinále v tomto dějišti absolvovala v roce 2020 a podlehla Viktorii Azarenkové.

Všechna čtyři další osmifinále na grandslamech ovšem 27letá Češka zvládla. Semifinalistka předloňského Australian Open vylepšila na letošním French Open své maximum na podnicích velké čtyřky, když se senzačně dostala až do finále. Právě tento výsledek jí výrazně pomohl vyšplhat se z 235. pozice, na které figurovala loni v srpnu, do TOP 10 pořadí.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 36:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 26:8

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:1 (kariérní 28:13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Hunterová (6:4, 6:0), Frechová (6:3, 6:3), Townsendová (7:6, 6:3)

Xinyu Wang nenápadně prošla do svého premiérového osmifinále na grandslamech, naposledy přehrála po obratu 4:6, 6:3, 6:2 Annu Karolínu Schmiedlovou. Proti Slovence likvidovala manko 0:2 v rozhodujícím dějství a předvedla druhou otočku na turnaji v řadě, v předchozím kole musela ještě více zabrat proti šest zápasů neporažené Saře Sorribesové.

Celou sezonu se prezentuje solidní formou na betonech a v příštím vydání žebříčku by měla debutovat v TOP 50. Jednadvacetiletá Číňanka uhrála na začátku roku semifinále v Hua Hinu a čtvrtfinále v Hobartu a v posledních týdnech ovládla podnik W100 v Landisville a postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále v Clevelandu.

Ve Flushing Meadows výrazně vylepšila svůj nejlepší výsledek, při obou předchozích startech totiž ztroskotala hned v prvním kole. Přes druhé kolo majorů se v minulosti dostala už jen na nedávném French Open. Teď se pokusí poprvé porazit členku TOP 17 světového pořadí, s nimiž prohrála všech 11 soubojů.

Xinyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (SF)

Bilance: 31:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 26:12

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 0:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (2K)

Xinyu Wang - US Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Praha (1K), W100 Landisville (T), Cleveland (ČF)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 6:4), Sorribesová (5:7, 6:3, 6:4), Schmiedlová (4:6, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Muchová má v probíhající sezoně amerických betonů výbornou bilanci 10:2, Wang zase zvládla 12 z posledních 13 duelů. Česká favoritka ovšem čelila mnohem těžším soupeřkám, například po cestě do finále v Cincinnati přehrála Arynu Sabalenkovou, Marii Sakkariovou a Beatriz Haddadovou Maiaovou. Muchová by měla vylepšit své maximum na US Open.

Další osmifinále žen

Sorana Cirsteaová (30.) - Belinda Bencicová (13.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Sorana Cirsteaová potvrzuje skvělou letošní formu na velkých amerických hardových akcích a ve třetím kole si na dvorci Louise Armstronga vyšlápla 6:3, 6:7, 6:4 na světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou. Třiatřicetiletá Rumunka byla dva míčky od dvousetové výhry, ale nakonec potřebovala na první postup do osmifinále US Open skoro tři hodiny.

Do New Yorku přitom nedorazila v dobré formě, na osmi z posledních devíti turnajů neporazila více než jednu soupeřku. Navíc v tomto dějišti nikdy nezvládla tři zápasy v řadě. Hlavní soutěže na US Open se účastní popatnácté a před cenným skalpem Rybakinové přehrála ve dvou setech domácí divokou kartu Kaylu Dayovou a Annu Kalinskou vracející se po zranění.

Bývalá světová jednadvacítka se papírovým předpokladům vzepřela už v březnu postupem do čtvrtfinále v Indian Wells a do semifinále v Miami, na těchto dvou akcích posbírala dohromady tři skalpy TOP 5. Osmifinále grandslamu si zahraje teprve popáté (1:3), na čtvrtfinálovou účast dosáhla pouze na French Open 2009.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 29:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 19:11

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:10 (kariérní 49:96)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Sorana Cirsteaová - US Open

Kariérní bilance: 17:14

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Washington (2K), Montreal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Dayová (6:2, 6:3), Kalinská (6:3, 6:4), (4) Rybakinová (6:3, 6:7, 6:4)

Rovněž Belinda Bencicová má za sebou zatím nejtěžší zápas na turnaji, na Grandstandu přetlačila po dvou hodinách a tři čtvrtě 7:6, 2:6, 6:3 Lin Zhu. V úvodním dějství zlikvidovala manko brejku a v rozhodujícím odvrátila obě brejkbolové hrozby a pokračuje v solidním představení v rámci probíhající sezony amerických betonů.

Šestadvacetiletou Švýcarku nedávno trápilo zranění kyčle a na antukových a travnatých dvorcích se dohromady zúčastnila jen tří podniků. V posledních týdnech se však zase rozjela a v přípravě na US Open uhrála čtvrtfinále ve Washingtonu a Montrealu, čímž solidně navázala na hardové triumfy v Adelaide a Abú Zabí na začátku roku.

US Open je jejím nejlepším grandslamem, ve Flushing Meadows má skvělou bilanci 21:7. Bývalá světová čtyřka tady navíc zvládla všechny tři osmifinálové duely, ten poslední předloni. Napříč ostatními třemi majory má naopak v osmifinále nulovou úspěšnost 0:5, letos v této fázi ztroskotala v Melbourne Parku i ve Wimbledonu.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Adelaide 2 (T); Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Adelaide 2 (T)

Bilance: 31:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 24:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 10:7 (kariérní 78:77)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 3:5)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Belinda Bencicová - US Open

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: Washington (ČF), Montreal (ČF), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:2, 6:4), Miyazakiová (6:3, 6:3), Lin Zhu (7:6, 2:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Cirsteaová vede 2:1. Za posledních 30 měsíců se potkávají už počtvrté a potřetí na půdě Spojených států. Rumunka měla navrch předloni na jedné z generálek v australském Melbourne a ještě loni v Cincinnati. Bencicová jí jednu z porážek vrátila na loňském US Open, ačkoli čelila stavu 3:6, 3:5.

Caroline Wozniacká (623.) - Cori Gauffová (6.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Caroline Wozniacká se rozhodla po třech a půl letech obnovit kariéru a nepřestává překvapovat. Bývalá světová jednička absolvovala ve třetím kole US Open svůj první třísetový duel po návratu a přetlačila v něm z manka setu a brejku 4:6, 6:3, 6:1 domácí semifinalistku z roku 2020 Jennifer Bradyovou. V rozhodující sadě jí nenabídla jediný brejkbol.

Na dvorci Arthura Ashe odehrála druhý zápas v řadě. V předchozím kole zdolala 7:5, 7:6 úřadující šampionku akce WTA 1000 v Miami a svou dlouholetou rivalku Petru Kvitovou, proti níž si připsala své žebříčkově nejcennější vítězství od Turnaje mistryň 2018. Po comebacku hraje svůj třetí turnaj a na kontě má čtyři výhry.

Šampionka Australian Open 2018 nastoupí ke svému prvnímu osmifinále na US Open od semifinále v roce 2016. Ve Flushing Meadows byla vždy hrozbou, v tomto dějišti prošla dvakrát do finále a ještě třikrát do semifinále. Na trofej však nedosáhla v roce 2009 (Kim Clijstersová) ani o pět let později (Serena Williamsová).

Caroline Wozniacká - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 60:71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:11)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Caroline Wozniacká - US Open

Kariérní bilance: 41:13

Nejlepší výsledek: finále (2009, 2014)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 5:1

Generálka: Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Prozorovová (6:3, 6:2), (11) Kvitová (7:5, 7:6), Bradyová (4:6, 6:3, 6:1)

Cori Gauffová musela řešit ve dvou ze tří zápasů na letošním US Open komplikace, v souboji o postup mezi nejlepší šestnáctku přehrála 3:6, 6:3, 6:0 Elise Mertensovou. Navíc už podruhé na turnaji sáhla po obratu, v úvodním kole udolala po téměř tříhodinové bitvě 3:6, 6:2, 6:4 německou veteránku Lauru Siegemundovou.

Domácí 19letá hvězda odehrála svých posledních devět singlových duelů v tomto dějišti na centrálním dvorci Arthura Ashe. Tato série se táhne od předloňského druhého kola a Američanka má v každém zápase bouřlivou podporu. V letošním ročníku stále může vyrovnat své maximum v New Yorku, kterým je loňské čtvrtfinále.

Po šokující porážce v prvním kole Wimbledonu se Sofií Keninovou je ve vynikající formě a od té doby zvládla 14 z 15 utkání. Navíc získala na WTA 500 ve Washingtonu a na WTA 1000 v Cincinnati své největší tituly. Má tak solidní příležitost vylepšit svou bilanci 4:4 (letos 1:1) v osmifinálových zápasech na grandslamových akcích.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 41:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 29:6

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 8:1 (kariérní 47:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 4:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Washington (T), Montreal (ČF), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Siegemundová (3:6, 6:2, 6:4), M. Andrejevová (6:3, 6:2), (32) Mertensová (3:6, 6:3, 6:0)

Vzájemná bilance: 0:0. Gauffová by si měla s o téměř 14 let starší soupeřkou poradit. Za poslední měsíc posbírala šest skalpů TOP 20 a na kontě má sérii osmi vítězství. Wozniacká bude útočit na své 11. kariérní čtvrtfinále na majorech a první od Australian Open 2018, kde se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Iga Šwiateková (1.) - Jelena Ostapenková (21.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 3:00 SELČ)

Iga Šwiateková je v osmifinále US Open třetím rokem po sobě. Po cestě do toho letošního ztratila dohromady pouhých devět gamů, sedm z nich proti Darje Savilleové ve druhém kole. V těch dalších deklasovala za necelou hodinu hry a poměrem 6:0, 6:1 Rebeccu Petersonovou i svou nejlepší kamarádku a parťačku z juniorek Kaju Juvanovou.

Dvaadvacetiletá Polka tráví svůj 74. týden na postu světové jedničky a musí dál vítězit, pokud o něj nechce po skončení turnaje přijít. V letošním roce už zvládla obhájit triumf na French Open a o to samé usiluje teď v New Yorku, kde může postoupit do čtvrtfinále jako první úřadující šampionka newyorského majoru od Sloane Stephensové v roce 2018.

Čtyřnásobná grandslamová vítězka, která loni posbírala čtyři trofeje na amerických betonech, má nejhorší bilanci na grandslamech právě v osmifinálové fázi. V soubojích o čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky disponuje úspěšností 7:6, ovšem od začátku loňské sezony zvládla pět ze šesti takových duelů.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 56:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 30:6

Bilance proti hráčkám TOP 30: 21:8 (kariérní 70:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 7:6)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 16:3

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Varšava (T), Montreal (SF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Petersonová (6:0, 6:1), Savilleová (6:3, 6:4), Juvanová (6:0, 6:1)

Jelena Ostapenková poprvé v kariéře prošla do druhého týdne US Open a neobešlo se to bez celkem výrazných komplikací. V posledních dnech bavila publikum na dvorcích číslo 12 i 17, když potřebovala všechny tři sety proti Jasmine Paoliniové, Elině Avanesjanové i domácí zástupkyni Bernardě Peraové.

Kromě tří náročných singlových zápasů má za sebou také dvě utkání čtyřhry a dohromady na kurtech strávila už 10 hodin a 20 minut. Bývalá světová pětka a šampionka French Open, která momentálně figuruje těsně za nejlepší dvacítkou pořadí, má teď šanci zkompletovat čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech.

V osmifinále grandslamových turnajů má velmi solidní úspěšnost 4:1, v tom posledním letos na lednovém Australian Open přehrála nasazenou sedmičku Cori Gauffovou a zapsala své první čtvrtfinále na majorech od Wimbledonu 2018. Šestadvacetiletá Lotyška to má se světovými jedničkami 1:1, ve Wuhanu 2017 porazila Garbiňe Muguruzaovou.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 31:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 16:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:5 (kariérní 19:30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Jelena Ostapenková - US Open

Kariérní bilance: 10:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Montreal (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Paoliniová (6:2, 4:6, 6:1), Avanesjanová (6:3, 5:7, 7:5), Peraová (4:6, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Ostapenková vede 3:0. V úvodních dvou soubojích v Birminghamu 2019 (dva ztracené gamy) a v Indian Wells 2021 (sedm) dominovala. Loni v Dubaji ovšem returnovala na setrvání v zápase a urvala vítězství 4:6, 6:1, 7:6. Šwiateková následně předvedla historickou 37zápasovou neporazitelnost.

Osmifinále mužů

Tommy Paul (14.) - Ben Shelton (47.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Tommy Paul nehraje v posledních měsících v nejlepší formě, ale na US Open na to zatím nedoplatil. Dokonce při osmém startu na domácím majoru poprvé prošel do druhého týdne, přestože v úvodním kole ztratil set s 233. hráčem světa Stefanem Travagliou a pak s Romanem Safiullinem prohrával už 0:2 na sety. V posledním utkání s Alejandrem Davidovichem to nevypadalo, že by byl Španěl v ideálním fyzickém a psychickém rozpoložení, a přesto proti němu potřeboval čtyři sety.

Ačkoli má 26letý Američan v poslední době potíže předvádět stabilně svůj nejlepší tenis, jeho letošní výsledky na betonech jsou skvělé. Hlavně bilance 25 výher a pouhých devíti proher na tvrdých površích v aktuálním roce mu pomohla se vyšplhat na nové žebříčkové maximum, 13. místo. Navíc sehrál v posledních týdnech dvě bitvy s momentální světovou jedničkou Carlosem Alcarazem, na Masters v Torontu ho porazil a na Masters v Cincinnati těsně neuspěl.

I na druhém letošním hardovém grandslamu se probojoval do druhého týdne. Bývalému šampionovi pařížské juniorky se to povedlo také na Australian Open, kde vyřadil včetně svého následujícího protivníka dva krajany a v semifinále narazil na pozdějšího šampiona Novaka Djokoviče.

Proti levákům má velice solidní kariérní bilanci 47:17 a vyhrál s nimi posledních pět měření sil. Tato vítězná série začala na lednovém Australian Open právě proti krajanovi Sheltonovi.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Acapulko (F); Toronto, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (F); Toronto, Australian Open (SF)

Bilance: 40:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 25:9

Bilance proti hráčům TOP 50: 14:13 (kariérní 47:61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Tommy Paul - US Open

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Los Cabos (ČF), Toronto (SF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Travaglia (6:2, 6:3, 4:6, 6:1), Safiullin (3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3), (21) Davidovich (6:1, 6:0, 3:6, 6:3)

Ben Shelton neměl nejlepší vstup do letošního US Open, když s Pedrem Cachínem ztratil úvodní set. Od té doby si ovšem vede podstatně lépe. Argentinskému antukovému specialistovi už další sadu nepovolil, poté mu vzdal bývalý šampion Dominic Thiem a ve třetím kole si snadno poradil se semifinalistou předloňského Australian Open Aslanem Karacevem.

Většinu bodů v letošní sezoně posbíral na grandslamových turnajích. Po senzačním tažení do čtvrtfinále Australian Open zaregistroval 20letý Američan další vítěznou sérii na nejvyšším okruhu až v tomto týdnu na US Open.

Premiérový souboj se zástupci TOP 20 hodnocení vyhrál, loni na Masters v Cincinnati dominoval proti Casperovi Ruudovi. V následujících sedmi ovšem neuspěl, šest z těchto nezdarů zapsal v aktuálním roce.

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 17:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 11:11

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:6 (kariérní 1:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Ben Shelton - US Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (1K), Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Cachín (1:6, 6:3, 6:2, 6:4), Thiem (7:6, 1:0 skreč), Karacev (6:4, 3:6, 6:2, 6:0)

Vzájemná bilance: Paul vede 1:0. Starší z Američanů si zaslouží pozici favorita, a to díky celodvorcové hře a výsledku jediného předchozího střetnutí na lednovém Australian Open. Znovu je ale potřeba zmínit, že jeho forma není oslnivá, takže vítězství Sheltona by nebylo překvapením.

Rinky Hijikata (110.) - Frances Tiafoe (10.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)

Rinky Hijikata ztratil v úvodních dvou zápasech na letošním US Open dohromady jen jeden set, což se ukázalo v utkání třetího kola proti Zhizhenovi Zhangovi jako klíčové. Číňan totiž naopak potřeboval v obou předchozích zápasech všech pět setů a 22letý Australan tak měl v souboji, který neměl před začátkem jasného favorita, více sil a po čtyřsetové výhře znovu vylepšil své grandslamové maximum.

Na hlavní okruh prorazil zhruba před rokem a už několikrát ukázal svůj talent. Momentálním tažením v New Yorku si zajistil debut v elitní stovce světového hodnocení, v live žebříčku aktuálně figuruje na 81. místě.

Nyní 110. hráč pořadí bude v neděli útočit na svůj premiérový skalp TOP 10. Proti takto vysoko postaveným tenistům neuspěl v ani jednom z předchozích tří soubojů a set dokázal sebrat pouze Rafaelovi Nadalovi před rokem právě na US Open.

Rinky Hijikata - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 32:26

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 23:16

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 0:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Rinky Hijikata - US Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Los Cabos (1K), Cary challenger (ČF), Cincinnati (Q), Winston-Salem (2K)

Cesta turnajem: Kotov (7:5, 5:7, 6:3, 7:5), Fucsovics (6:1, 6:2, 6:1), Zhizhen Zhang (6:3, 6:3, 4:6, 6:3)

Frances Tiafoe se na poslední chvíli vyhnul rozhodujícímu setu proti Adrianovi Mannarinovi, který je pro spoustu hráčů kvůli neortodoxnímu stylu velmi nepříjemným protivníkem. Domácí favorit musel řešit několik komplikací, úvodní sadu ztratil a v té poslední doháněl manko 2:4. Jedná se o jeho zatím suverénně nejtěžší zápas na turnaji, v úvodních dvou kolech dominoval a bez ztráty setu přehrál divokou kartu Learnera Tiena i debutanta v hlavní fázi US Open Sebastiana Ofnera.

Pětadvacetiletému Američanovi se podařilo přerušit sérii letošních nezdarů ve třetím kole grandslamů, ve kterém skončil na Australian Open, French Open i ve Wimbledonu. Obzvláště ve Flushing Meadows je prolomení této bariéry velmi důležité, protože zde obhajuje loňskou semifinálovou účast.

Ve druhém týdnu US Open se představí už čtvrtým rokem po sobě, napříč ostatními třemi majory se takto daleko dostal dohromady jen dvakrát. Zatímco v letech 2020-21 v této fázi v New Yorku neuspěl, loni si v osmifinále vyšlápl na Rafaela Nadala a zastavil ho až v semifinále pozdější šampion Carlos Alcaraz.

Právě díky loňskému semifinále v tomto dějišti nastal v jeho kariéře obrat o 180 stupňů a od té doby je mnohem stabilnějším hráčem. V aktuálním roce sehrál 11 duelů se soupeři figurujícími mimo TOP 100 pořadí a neuspěl jen v jednom, konkrétně proti bývalé světové trojce Milosovi Raonicovi na Masters v Torontu.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Houston (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 36:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 20:7

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 10:1 (kariérní 173:80)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (3K)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 16:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Washington (ČF), Toronto (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Tien (6:2, 7:5, 6:1), Ofner (6:3, 6:1, 6:4), (22) Mannarino (4:6, 6:2, 6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Tiafoe si rozhodně nemůže na osmifinálového protivníka stěžovat, protože v této fázi grandslamů v minulosti potkal třeba Rafaela Nadala, Daniila Medveděva či Félixe Augera-Aliassimeho. Očekává se, že příznivých okolností využije a nenechá si postup mezi nejlepší osmičku utéct.

Dominic Stricker (128.) - Taylor Fritz (9.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ)

Dominic Stricker byl vždy označován za jeden z největších mladých talentů, a proto možná není jeho osmifinálová účast při debutu v hlavní fázi US Open takovým překvapením. Jednadvacetiletý Švýcar ale neměl cestu mezi nejlepší šestnáctku rozhodně jednoduchou, takže si zaslouží velké uznání. Včetně kvalifikace musel v New Yorku odehrát už šest zápasů a v posledních dvou porazil po pětisetové bitvě Stefanose Tsitsipase a Benjamina Bonziho. Takové tažení je ještě působivější, protože má už jako velmi mladý celkem bohatou historii zdravotních potíží.

Ve druhém týdnu grandslamů je prvním Švýcarem od Rogera Federera, který je jeho idolem, ve Wimbledonu 2021. Díky tomuto úspěchu bude po skončení US Open debutovat v TOP 100 žebříčku. O tento milník v letošní sezoně už několikrát marně usiloval.

Proti Tsitsipasovi ve druhém kole probíhajícího US Open si připsal svůj premiérový skalp TOP 10. A teď zaútočí na své první čtvrtfinále na nejvyšší tour od půlky roku 2021, kdy mezi nejlepší osmičku postoupil při svých úvodních dvou vystoupeních na této úrovni v Ženevě a ve Stuttgartu.

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 33:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 1:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Dominic Stricker - US Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Winnipeg challenger (1K)

Cesta turnajem: Popyrin (6:3, 6:4, 3:6, 6:3), (7) Tsitsipas (7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3), Bonzi (2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2)

Taylor Fritz splnil svůj cíl v úvodním týdnu US Open na jedničku, a sice pošetřit síly po vyčerpávajících přípravných turnajích. Se Stevem Johnsonem, Juanem Pablem Varillasem i rozjetým Jakubem Menšíkem si poradil bez ztráty setu, a dokonce v ani jednom z devíti dějství nepovolil soupeřům více než dva gamy.

Pětadvacetiletému Američanovi se podařilo díky suverénní jízdě poprvé v kariéře postoupit do osmifinále domácího grandslamu. Vzhledem k řadě úspěchů na nejvyšším okruhu je pro něj určitě zklamáním, že se do druhého týdne majorů probojoval teprve potřetí. Premiérově to dokázal až na loňském Australian Open.

V letošním ročníku US Open má i nadále velmi příznivý los. Zatímco domácí favorit potřeboval na postup mezi nejlepší šestnáctku jen pět hodin, Stricker jich na kurtech strávil o 11 více.

Na amerických betonech se šampionovi loňského Masters v Indian Wells v posledních letech náramně daří a právě výsledky v těchto podmínkách hrály zásadní roli v jeho vzestupu do TOP 10 pořadí. V aktuální sezoně má za sebou sedm hardových podniků na domácí půdě a na všech prošel minimálně do čtvrtfinále. To zahrnuje triumfy v Delray Beach a Atlantě.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Ženeva, Mnichov, Monte Carlo, Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Acapulko (SF)

Bilance: 48:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 32:8

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 8:2 (kariérní 152:61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (2K)

Taylor Fritz - US Open

Kariérní bilance: 9:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (T), Washington (SF), Toronto (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Johnson (6:2, 6:1, 6:2), Varillas (6:1, 6:2, 6:2), Menšík (6:1, 6:2, 6:0)

Vzájemná bilance: 0:0. Stricker si může vynutit tie-break(y) a jeden či dva sety vzdorovat, nicméně jasně favorizovaný Fritz by měl najít způsob, jak vyčerpaného protivníka zlomit.

Borna Gojo (105.) - Novak Djokovič (2.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 1:00 SELČ)

Borna Gojo ztratil v prvním kole kvalifikace druhou sadu s Hamadem Medjedovičem, ovšem od té doby zvládl všech 14 následujících setů, což ho dovedlo k senzační účasti ve druhém týdnu US Open. Před startem turnaje měl na kontě jen jedno vítězství v hlavních losech grandslamů a při obou předchozích startech ve Flushing Meadows ztroskotal v kvalifikačních bojích.

Pětadvacetiletý Chorvat možná momentálním tažením nadobro zlomí své trápení a neschopnost se prosadit na nejvyšším okruhu. Ačkoli je už několik let velkou hrozbou na challengerech a v týmových soutěžích pravidelně vzdoroval nejlepším hráčům světa, na hlavní tour se mu vůbec nedařilo na tyto výkony navázat. To mu znemožnilo jakýkoli další kariérní progres.

Oba předchozí souboje se zástupci TOP 10 absolvoval v Davis Cupu. A vedl si celkem solidně, přestože v obou případech prohrál ve dvou setech. Rafaelovi Nadalovi sebral v roce 2019 celkem sedm gamů a předloni si vynutil tie-break proti Andrejovi Rubljovovi.

Borna Gojo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 39:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (1K)

Borna Gojo - US Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Los Cabos (2K), Toronto (Q), Stanford challenger (ČF)

Cesta turnajem: Dellien (6:3, 6:3, 6:1), McDonald (6:3, 6:4, 6:4), Veselý (6:4, 6:3, 6:2)

Novak Djokovič měl ve třetím kole velké starosti, s famózně hrajícím Laslem Djerem dokonce prohrával už 0:2 na sety. Mnozí mu ale určitě i za tohoto stavu věřili na vítězství, protože 36letý Srb prostě umí zápasy proti soupeřům tohoto kalibru otáčet, a to i na grandslamech. V posledních pěti letech dokázali dotáhnout náskok 2:0 na sety proti Djokovičovi na majorech pouze Daniil Medveděv a Rafael Nadal. Rekordmanovi v počtu grandslamových trofejí se navíc podařilo utéct z tohoto stavu už poosmé v kariéře.

Už je to pořádná porce let, co se trojnásobnému šampionovi US Open podařilo v tomto dějišti předvést takový obrat. Vlastně teprve podruhé, v semifinále ročníku 2011 takto přemohl Rogera Federera a nakonec si došel pro titul. Minimálně jednu otočku z 0:2 na sety předvedl v minulosti celkem na šesti podnicích a čtyři z nich nakonec dobyl.

Právě v osmifinále US Open zaznamenal v posledních letech několik smolných incidentů. Během obhajoby v roce 2019 musel za stavu 0:2 na sety vzdát Stanovi Wawrinkovi. O rok později, kdy byl jasným favoritem na triumf, byl po nešťastně odpáleném míčku a trefení lajnové rozhodčí diskvalifikován.

Na grandslamech zvládl posledních 10 osmifinálových duelů. Dokonce 17, pokud nebudeme počítat zmíněné diskvalifikaci ani skreč. Celkově má v této fázi podniků velké čtyřky fenomenální úspěšnost 56:5. Na majorech dosud odehrál 66 soubojů se soupeři figurujícími mimo TOP 100 žebříčku a prohrál jen s Denisem Istominem ve druhém kole na Australian Open 2017.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 38:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 23:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:0 (kariérní 192:28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 56:5)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 84:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 12:2

Generálka: Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Müller (6:0, 6:2, 6:3), Zapata (6:4, 6:1, 6:1), (32) Djere (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Pro Djokoviče se možná jedná o papírově nejsnazšího soupeře, kterého dosud v grandslamových osmifinále potkal. Jen těžko si lze představit, že by Gojo, který má minimum zkušeností s grandslamy i nejvyšším okruhem, našel cestu k vítězství.

Program 7. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Paul (14-USA) - Shelton (USA)

2. Wozniacká (Dán.) - Gauffová (6-USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ

3. Gojo (Chorv.) - Djokovič (2-Srb.) / nejdříve v pondělí v 1:00 SELČ

4. Šwiateková (1-Pol.) - Ostapenková (20-Lot.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Muchová (10-ČR) - Xinyu Wang (Čína)

2. Cirsteaová (30-Rum.) - Bencicová (15-Švýc.)

3. Hijikata (Austr.) - Tiafoe (10-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ

4. Stricker (Švýc.) - Fritz (9-USA)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Kar. Plíšková/Vekičová (ČR/Chorv.) - Fernandezová/Townsendová (6-Kan./USA)



• COURT 4 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra junioři

2. Bartůňková (ČR) - Munková Mortensenová (15-Dán.)

3. T. Valentová (9-ČR) - Taylorová (Austr.)



• COURT 6 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra junioři

2. dvouhra juniorky

3. dvouhra junioři

4. Samsonová (10-ČR) - Lamová (USA)

5. A. Kovačková (13-ČR) - Gaeová (Rum.)



• COURT 7 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra junioři

3. dvouhra juniorky

4. dvouhra junioři

5. Filip (ČR) - Bondioli (It.)



• COURT 9 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. Mrva (ČR) - Ji (USA)



• COURT 15 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra junioři

3. Hrazdil (ČR) - Melero (16-Šp.)



Kompletní program