7. den v Guadalajaře: O finále se utkají Badosaová s Muguruzaovou a Kontaveitová se Sakkariovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Badosaová (7-Šp.) - Muguruzaová (6-Šp.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ) Kontaveitová (8-Est.) - Sakkariová (4-Řec.) | Estadio Tenis Akron (středa 2:30 SEČ)



Paula Badosaová (10.) - Garbiñe Muguruzaová (5.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ)

Španělsko má jistou teprve druhou finalistku v historii Turnaje mistryň (Arantxa Sánchezová Vicariová, finále 1993). První místo ve finále letošního ročníku závěrečného vrcholu sezony obsadí debutantka Paula Badosaová, nebo dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Garbiñe Muguruzaová. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Čtyřiadvacetiletá Badosaová nezvládla úvodních pět semifinále na nejvyšším okruhu, ale poslední dvě ano a na antuce v Bělehradu i "tisícovce" v Indian Wells si nakonec dokráčela až pro titul.

O čtyři roky starší Muguruzaová je v semifinále letos neporažená a má za sebou čtyři finálové starty, ovšem dvakrát do závěrečného kola prošla bez boje. Postupem do semifinále vyrovnala své maximum na Turnaji mistryň (2015).

Badosaová měla před posledním zápasem skupiny jisté semifinále, stejně jako soupeřka Muguruzaové. Badosaová přišla o vítěznou sérii a Muguruzaová překvapila skalpem Kontaveitové. Pokud nebudeme závěrečná utkání brát v potaz, pak má jasně lepší formu Badosaová a mohla by se stát první finalistkou.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Aktuální forma

Badosaová po fantastickém antukovém jaru, během něhož vyhrála 17 z 20 zápasů a získala svůj první titul, ukázala, že se s těmi nejlepšími může měřit i na ostatních površích. Největšího úspěchu se dočkala nedávno, když dobyla "pátý grandslam" v kalifornském Indian Wells a přebírala svou nejcennější trofej. Mezi povedené hardové výsledky určitě může zařadit i čtvrtfinálové účasti na olympijských hrách a v Cincinnati. Od triumfu v Indian Wells nehrála.

Cesta turnajem

Ve čtvrtek zaskočila nasazenou jedničku Arynu Sabalenkovou, od stavu 2-4 dokonce získala deset gamů v řadě. Bez ztráty setu porazila i Marii Sakkariovou a svou neporazitelnost protáhla na osm duelů. O ni přišla v závěrečném utkání skupiny proti Ize Šwiatekové.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)

Bilance: 43-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 6-4 (kariérní 6-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Sabalenková (6-4 6-0), Sakkariová (7-6 6-4), Šwiateková (5-7 4-6)

Aktuální forma

Muguruzaová své největší letošní úspěchy posbírala na tvrdém povrchu, kdežto na antuce ani trávě se jí vůbec nedařilo. Před měsícem v Chicagu absolvovala čtvrté finále v sezoně a slavila druhý letošní triumf. Další dva turnaje se jí ovšem nepovedly. V Indian Wells ztroskotala hned na Ajle Tomljanovicové a v moskevské hale měla problémy s Terezou Martincovou a ve čtvrtfinále schytala výprask od rozjeté Anett Kontaveitové.

Cesta turnajem

V úvodním zápase měla blízko ke skalpu Karolíny Plíškové, s českou dvojkou ale nakonec v tie-breaku rozhodujícího setu padla. Další třísetový duel s Češkou už zvládla, po obratu zdolala Barboru Krejčíkovou. Pak ve dvou sadách zastavila neporaženou Anett Kontaveitovou a díky lepšímu poměru vyhraných a prohraných setů prošla mezi nejlepší kvarteto.

Historie na Turnaji mistryň

Letos absolvuje svůj celkově čtvrtý start na podniku určeném pro osm nejlepších tenistek sezony. Do další fáze prošla už jen v roce 2015, kdy na turnaji debutovala, a v semifinále vypadla.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 40-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 32-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-8 (kariérní 40-43)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Plíšková (6-4 2-6 6-7), Krejčíková (2-6 6-3 6-4), Kontaveitová (6-4 6-4)



Anett Kontaveitová (8.) - Maria Sakkariová (6.) | Estadio Tenis Akron (středa 2:30 SEČ)

Další dvě debutantky a semifinalistky letošního ročníku Turnaje mistryň mají naopak bohatou historii vzájemných soubojů. Anett Kontaveitová s Marií Sakkariovou se potkávají už podvanácté a letos popáté. V posledním střetnutí v ostravském finále byla úspěšnější Kontaveitová a snížila vzájemnou bilanci na 5-6 ze svého pohledu. Pouze jednou rozhodoval třetí set.

Pětadvacetiletá Kontaveitová, první estonská účastnice v historii akce pro osm nejlepších tenistek, zvládla předchozích osm semifinále (jednou postoupila bez boje). Porážku v této fázi naposledy utrpěla v březnu 2019 v Miami a bude útočit již na sedmé letošní a 13. kariérní finále.

O rok starší Sakkariová je rovněž první reprezentantkou své země na závěrečném vrcholu sezony. V semifinálových bojích má však na rozdíl od Kontaveitové mizernou kariérní bilanci 3-13. Letos byla v této fázi celkem sedmkrát a dál prošla jen v ostravské hale.

Obě aktérky podniknou útok na největší finále v kariéře. Kontaveitová sice v posledním utkání přišla o vítěznou sérii, ale postup do semifinále měla zajištěný. Aktuální světová osmička si v posledních měsících vede podstatně lépe než Sakkariová, které se v semifinále nedaří.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Aktuální forma

Kontaveitová měla solidní úvodní půlrok sezony, ale pak přišla série pěti porážek. Právě ta 25letou Estonku probudila, od konce srpna totiž exceluje. Z posledních 31 zápasů má bilanci 28-3, triumfovala v Clevelandu a v halách v Ostravě, Moskvě a Kluži, kde potřebovala k účasti na Turnaji mistryň získat další titul, aby z posledního postupového místa odsunula Ons Džabúrovou. Navíc si zajistila debut v Top 10.

Cesta turnajem

Ve skupinových bojích naplnila roli největší favoritky, šanci nedala Barboře Krejčíkové ani Karolíně Plíškové. Proti Garbiñe Muguruzaové ale přišla o sérii 12 vyhraných zápasů a 16 setů.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kluž, Moskva, Ostrava, Cleveland (triumf); Eastbourne (finále), Melbourne 3 (finále, nehráno)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (triumf); Melbourne 3 (finále, nehráno)

Bilance: 47-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 23-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 6-6 (kariérní 17-27)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Moskva (triumf), Kluž (triumf)

Odehrané zápasy: Krejčíková (6-3 6-4), Plíšková (6-4 6-0), Muguruzaová (4-6 4-6)

Aktuální forma

Sakkariová byla letos celkem sedmkrát v semifinále. Přes tuto fázi ovšem přešla pouze jednou, a to v ostravské hale (první finále od května 2019). Na French Open a US Open se mohla stát první řeckou finalistkou grandslamů, ale neuspěla. Za poslední dva měsíce odehrála čtyři akce a nepovedlo se jí pouze vystoupení v Indian Wells, kde prohrála hned na úvod s Viktorijí Golubicovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase si poradila s Igou Šwiatekovou, s polskou grandslamovou šampionkou neztratila set ani podání a porazila ji i potřetí. Hořkost dvousetové porážky však vzápětí sama ochutnala, když nestačila na rozjetou Paulu Badosaovou. V přímém souboji o semifinále po téměř třech hodinách přetlačila nasazenou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava (finále); Moskva, US Open, French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 38-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 23-12

Bilance proti hráčkám Top 10: 9-5 (kariérní 19-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Moskva (semifinále)

Odehrané zápasy: Šwiateková (6-2 6-4), Badosaová (6-7 4-6), Sabalenková (7-6 6-7 6-3)