7. den v Indian Wells: Krejčíková se s Badosaovou utká o čtvrtfinále, Zverev se pokusí poprvé porazit Murrayho

• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (5.) - Paula Badosaová (27.) | Stadium 2 (středa 1:00 SELČ)

Poslední česká naděje ve dvouhře Barbora Krejčíková bude ve svém působení v Indian Wells pokračovat šlágrem a soubojem debutantek v hlavní soutěži "pátého grandslamu" s Paulou Badosaovou. O dva roky mladší Španělce se pokusí oplatit letošní porážku z antuky v Madridu.

Krejčíková od konce května prožívá naprosto parádní období, má bilanci 31-4 a získala své první tituly, když nenašla přemožitelku ve Štrasburku, na French Open ani domácích betonech v pražské Stromovce. Naposledy se představila na US Open, ve čtvrtfinále nestačila na Arynu Sabalenkovou. V Indian Wells měla na úvod překvapivé potíže se Zarinou Dijasovou, s kvalifikantkou dokonce musela do rozhodujícího setu. Mnohem lepší to bylo proti domácí Amandě Anisimovové, které povolila jen pět her.

Badosaová letos excelovala hlavně na nejpomalejším povrchu, antukové jaro zakončila s bilancí 17-3, v Bělehradu vybojovala svůj první titul a na French Open se poprvé dostala do čtvrtfinále grandslamů. Na venkovních betonech je jejím letošním maximem čtvrtfinále z olympiády a Cincinnati. Po vypadnutí ve druhém kole US Open se představila v Ostravě, i z českého halového podniku odjížděla s bilancí 1-1. V Indian Wells má podobnou cestu jako Krejčíková, po třísetovém vítězství nad Dajanou Jastremskou smetla Cori Gauffovou.

Na hardu by měla mít navrch Krejčíková. Badosaová je ve své kariéře nejúspěšnější na antukovém podkladu a Krejčíková v letošní sezoně jasně ukazuje, že umí hrát na všech površích.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 45-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 27-9

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-2 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Dijasová (6-4 3-6 6-1), Anisimovová (6-2 6-3)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston 1, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio (čtvrtfinále)

Bilance: 37-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-3 (kariérní 3-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-4 2-6 6-2), (15) Gauffová (6-2 6-2)



• Šlágr mužů •

Andy Murray (121.) - Alexander Zverev (4.) | Stadium 1 (23:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr bude patřit finalistovi ročníku 2009, bývalé světové jedničce a trojnásobnému grandslamovému šampionovi Andymu Murraymu a jednomu z největších favoritů Alexanderovi Zverevovi, jenž v případě dnešního vítězství vyrovná své maximum v kalifornské poušti. Murray je jediným zástupcem Big Four, kterého Zverev ještě nedokázal porazit, ve vzájemné bilanci vede 2-0.

Murrayho i letos provázely zdravotní potíže, ale teď je fit a vede si velmi slušně. V prvním kole US Open dostal do páté rozhodující sady Stefanose Tsitsipase, v Métách a San Diegu potrápil pozdější šampiony Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda a v Indian Wells smetl Adriana Mannarina a po obratu přehrál talentovaného teenagera Carlose Alcaraze.

Zverev letos triumfoval v Acapulku a na Masters v Madridu a po smolné porážce v osmifinále Wimbledonu si vede ještě lépe. Nejlepší německý tenista získal zlato z olympijských her, ovládl Masters v Cincinnati a až v semifinále US Open se jeho vítězná série zastavila na 16 zápasech. Po závěrečném grandslamu sezony se představil jen v Laver Cupu, v němž zdolal Johna Isnera. V Indian Wells začal třísetovým vítězstvím nad domácím talentem Jensonem Brooksbym.

Zverev je teď rozjetý a mělo by se mu podařit poprvé Murrayho překonat. Britský veterán se v posledních týdnech značně zlepšil, ale na německou jedničku by to stačit nemělo. Nic jednoduchého ovšem Zvereva nejspíše nečeká.

Tip: Zverev ve třech setech

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (3. kolo)

Bilance: 16-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 102-87)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Andy Murray - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 27-12

Nejlepší výsledek: finále (2009)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Rennes challenger (2. kolo), Méty (čtvrtfinále), San Diego (2. kolo)

Cesta turnajem: Mannarino (6-3 6-2), (30) Alcaraz (5-7 6-3 6-2)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf); US Open (semifinále)

Bilance: 44-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 26-5

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 9-1 (kariérní 101-51)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Brooksby (6-4 3-6 6-1)