7. den v Melbourne: Vondroušová bude bojovat o čtvrtfinále, dvouhra žen slibuje parádní bitvy

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Australian Open se bude bojovat o postup do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová se o něj utká se Su-Wei Hsieh. Novak Djokovič bude v obhajobě pokračovat proti Milosovi Raonicovi. Parádní bitvy slibují i další zápasy dvouhry žen, a to souboje Aryna Sabalenková - Serena Williamsová, Garbiñe Muguruzaová - Naomi Ósakaová a Iga Šwiateková - Simona Halepová.

• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (20.) - Su-Wei Hsieh (71.) | Margaret Court Arena (1:00 SEČ)

Markéta Vondroušová bude bojovat o své druhé grandslamové čtvrtfinále proti Su-Wei Hsieh, 35letá Tchajwanka naopak ještě nikdy ve čtvrtfinále největších podniků nebyla. Premiérový souboj se odehrál na začátku letošní sezony v Abú Zabí, Vondroušová jej nedopodávala a prohrála v tie-breaku rozhodujícího setu.

Vondroušová si po nevydařené loňské sezoně vede na začátku té letošní mnohem lépe. Na úvodním turnaji v Abú Zabí sice skončila v prvním kole, ovšem na generálce v Melbourne vyhrála tři zápasy a dostala se do semifinále. V něm jí pořádnou lekci udělila Garbiñe Muguruzaová. Na úvod Australian Open prohrávala o set a brejk s Rebeccou Petersonovou, ale po náročném obratu nakonec postoupila, komplikace úspěšně vyřešila i proti kvalifikantce Rebecce Marinové. Ve třetím kole ve dvou setech porazila Soranu Cirsteaovou, přemožitelku Petry Kvitové.

Zatímco ve čtyřhře je světovou jedničkou, ve dvouhře se Hsieh dlouho nedařilo. Do letošní sezony sice vstoupila vítězstvím nad Vondroušovou, nicméně následující dva duely prohrála. Na Australian Open překvapila postupem přes favorizovanou kvalifikantku Cvetanu Pironkovovou, poté vyřadila vracející se grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a ve třetím kole nedovolila dopodávat téměř tříhodinovou bitvu Saře Erraniové.

Vondroušová a Hsieh v Abú Zabí sehrály naprosto vyrovnaný zápas a podobné drama se dá očekávat i v Melbourne. Česká tenistka si určitě dá pozor, aby znovu neztratila případné vedení.

Tip: Vondroušová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 29-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Petersonová (2-6 7-5 7-5), Marinová (6-1 7-5), Cirsteaová (6-2 6-4)

Su-Wei Hsieh - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 8-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Su-Wei Hsieh - Australian Open

Kariérní bilance: 14-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2008, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Pironkovová (7-5 6-2), (8) Andreescuová (6-3 6-2), Erraniová (6-4 2-6 7-5)



• Osmifinále dvouhry žen •

Garbiñe Muguruzaová (14.) - Naomi Ósakaová (3.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Parádní tenisový zážitek by měly nabídnout fantasticky hrající loňská finalistka Garbiñe Muguruzaová a 17 zápasů neporažená předloňská vítězka Naomi Ósakaová. Bývalé světové jedničky a grandslamové šampionky se potkávají poprvé.

Muguruzaová má na začátku letošní sezony parádní formu. V Abú Zabí sice skončila už v osmifinále na raketě Marie Sakkariové, nicméně na generálce v Melbourne se ztrátou pouhých deseti gamů ve čtyřech zápasech suverénním způsobem prošla do finále, v němž podlehla světové jedničce Ashleigh Bartyové. Suverénně si vede i na Australian Open, s Margaritou Gasparjanovou, Ljudmilou Samsonovovou a Zarinou Dijasovou dohromady ztratila pouhých deset her a v dosavadním průběhu turnaje jen jednou přišla o podání.

Ósakaová se momentálně veze na vítězné vlně 17 zápasů. Japonka poslední porážku na turnajích zaznamenala loni ve třetím kole právě na Australian Open. Bývalá světová jednička startovala na jedné z generálek a poradila si s Alizé Cornetovou, Katie Boulterovou i Irinou Beguovou. K semifinále kvůli menšímu, ale nijak vážnému zranění nenastoupila. Na Australian Open si suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou, Caroline Garciaovou i Ons Džabúrovou.

Velmi těžký zápas na tipování vítězky. Obě teď mají fantastickou formu a rozhodovat mohou maličkosti, navíc se jedná o premiérový souboj. Ósakaová je přece jen o trochu lepší hráčkou, největší favoritka na titul by měla postoupit.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (finále)

Bilance: 9-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 36-36)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 8-6)

Garbiñe Muguruzaová - Australian Open

Kariérní bilance: 26-8

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2-3

Generálka: Melbourne 2 (finále)

Cesta turnajem: Gasparjanová (6-4 6-0), Samsonovová (6-3 6-1), Dijasová (6-1 6-1)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 16-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 18-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6-1 6-2), Garciaová (6-2 6-3), (27) Džabúrová (6-3 6-2)



Aryna Sabalenková (7.) - Serena Williamsová (11.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ)

Parádní podívanou by měl nabídnout premiérový souboj mezi Arynou Sabalenkovou, která bude útočit na své premiérové grandslamové čtvrtfinále, a sedminásobnou šampionkou úvodního grandslamu sezony Serenou Williamsovou, jež stále útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí.

Sabalenková na začátku letošní sezony pokračovala ve fantastické formě a vítězné jízdě. Na úvod letošního tenisového roku v Abú Zabí se ztrátou jediného setu v šesti zápasech ovládla již třetí turnaj v řadě a protáhla svou neporazitelnost na 15 utkání. Její vítězná šňůra skončila v Melbourne hned v prvním zápase, v němž nestačila na Kaiu Kanepiovou. Na Australian Open ovšem opět vítězí, bez ztráty setu si poradila s Viktórií Kužmovou, Darjou Kasatkinovou i Ann Liovou.

Williamsová letos ještě nezaznamenala porážku. Na generálce v Melbourne Parku se dostala do semifinále, k němuž kvůli zranění pravého ramene nenastoupila. Přemožitelku zatím nenašla ani na Australian Open, kde bez ztráty setu vyřadila Lauru Siegemundovou, Ninu Stojanovičovou i Anastasii Potapovovou.

Sabalenková měla potíže ve druhém kole, Williamsová v tom předchozím, jinak obě aktérky podaly naprosto suverénní výkony. Sabalenková je na tom herně možná o kousíček lépe, na grandslamech je však Williamsová velmi silnou soupeřkou. Premiérový souboj nemá favoritku.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (vítězka)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 14-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Cesta turnajem: Kužmová (6-0 6-4), Kasatkinová (7-6 6-3), Liová (6-3 6-1)

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 175-71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 53-8)

Serena Williamsová - Australian Open

Kariérní bilance: 90-12

Nejlepší výsledek: vítězka (2003, 2005, 2007, 2009 - 2010, 2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 12-3

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-1 6-1), Stojanovičová (6-3 6-0), Potapovová (7-6 6-2)



Iga Šwiateková (17.) - Simona Halepová (2.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

I souboj mezi grandslamovými šampionkami Igou Šwiatekovou a Simonou Halepovou by měl divákům u televizních obrazovek nabídnout krásný tenis. Bude se jednat o třetí vzájemný duel a i do třetice se aktérky utkají na grandslamu. Předloni na French Open suverénně zvítězila Halepová, loni zase pozdější vítězka Šwiateková.

Šwiateková už po senzačním loňském triumfu v Paříži nehrála. Do akce znovu naskočila letos v Melbourne Parku, na generálce po obratu porazila Kaju Juvanovou, ale poté jasně nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou. Na Australian Open si zatím vede suverénně, bez ztráty setu vyřadila Arantxu Rusovou, Camilu Giorgiovou i Fionu Ferrovou.

Halepová má za sebou podobná vystoupení. Na generálce akorát s Alexandrovovou prohrála ve čtvrtfinále, v němž uhrála pouhé tři gamy. Na úvodním grandslamu sezony smetla domácí Lizette Cabreraovou, ale poté měla obrovské potíže s další domácí tenistkou Ajlou Tomljanovičovou, která dokonce podávala na vítězství. Následovala jasná výhra nad Veronikou Kuděrmetovovou.

Halepová je mírnou favoritkou, ovšem v Melbourne Parku je zatím suverénnější Šwiateková a i proti Alexandrovové si na generálce vedla o něco lépe. Její sebevědomí navíc zvýší poslední vzájemný souboj, v němž Halepovou jasně přehrála.

Tip: Šwiateková ve třech setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Iga Šwiateková - Australian Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Melbourne 1 (osmifinále)

Cesta turnajem: Rusová (6-1 6-3), Giorgiová (6-2 6-4), Ferrová (6-4 6-3)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 64-29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 14-4)

Simona Halepová - Australian Open

Kariérní bilance: 27-10

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Cabreraová (6-2 6-1), Tomljanovičová (4-6 6-4 7-5), (32) Kuděrmetovová (6-1 6-3)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Félix Auger-Aliassime (19.) - Aslan Karacev (114.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ)

Dvacetiletý Félix Auger-Aliassime bude na své premiérové grandslamové čtvrtfinále útočit proti překvapení letošního ročníku Australian Open Aslanovi Karacevovi, který hraje svou první grandslamovou hlavní soutěž a ve 27 letech prožívá nejlepší období své kariéry. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Auger-Aliassime do letošní sezony vstoupil finálovou účastí na generálce v Melbourne, jenže ani ve svém sedmém kariérním finále neuhrál jediný set a s Danielem Evansem prohrál jasně. Přesto si na Australian Open vede naprosto skvěle, kanadský mladík bez ztráty setu vyřadil Cedrika-Marcela Stebeho, Jamese Duckwortha i svého krajana Denise Shapovalova.

Karacev loni po restartu sezony zazářil na českých challengerech, rozehrál se do životní formy a díky ní má jistotu, že se v novém vydání žebříčku poprvé objeví v elitní stovce žebříčku ATP. Ruský tenista s přehledem vyhrál všechny tři zápasy v Dauhá a poprvé prošel kvalifikací grandslamového turnaje. V hlavní soutěži nedal šanci Gianlucovi Magerovi, smetl Egora Gerasimova a suverénně a bez ztráty setu přehrál i světovou devítku Diega Schwartzmana.

Oba hráči si na letošním Australian Open vedou nad očekávání, hlavně Karacev, kterého nelze podceňovat. Auger-Aliassime je celkem jasným favoritem, ovšem po skalpu Schwartzmana by asi postup Karaceva tolik nepřekvapil.

Tip: Auger-Aliassime ve čtyřech setech

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (finále)

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-0 (kariérní 124-56)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Félix Auger-Aliassime - Australian Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (finále)

Cesta turnajem: Stebe (6-2 6-4 6-2), Duckworth (6-4 6-1 6-2), (11) Shapovalov (7-5 7-5 6-3)

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Aslan Karacev - Australian Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Mager (6-3 6-3 6-4), Gerasimov (6-0 6-1 6-0), (8) Schwartzman (6-3 6-3 6-3)



Dominic Thiem (3.) - Grigor Dimitrov (21.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Jeden z největších favoritů Dominic Thiem měl v předchozím kole namále, ale po obratu z 0-2 na sety postoupil do osmifinále, v němž loňského finalistu čeká Grigor Dimitrov. Bývalý třetí hráč světa Dimitrov, který bude útočit na své první grandslamové čtvrtfinále od předloňského US Open, vyhrál poslední dva souboje a ve vzájemné bilanci vede 3-2.

Thiem měl velmi solidní závěr loňské sezony. Úřadující šampion US Open a finalista posledních dvou ročníků Turnaje mistrů ale do letošní sezony stejně jako té loňské nevstoupil nijak dobře. V ATP Cupu jasně prohrál s Matteem Berrettinim, ve druhém zápase skupiny mu po prohrané úvodní sadě vzdal trápící se Benoit Paire. Na Australian Open ovšem hraje podstatně lépe, bez ztráty setu si poradil s Michajlem Kukuškinem i Dominikem Köpferem a proti domácímu Nickovi Kyrgiosovi otočil stav 0-2 na sety.

Dimitrov letošní tenisový rok zahájil na generálce v Melbourne, kde vypadl ve čtvrtfinále po porážce s Corentinem Moutetem. Na Australian Open je zatím suverénní, set neztratil s Marinem Čiličem ani Alexem Boltem a ve třetím kole mu vzdal Pablo Carreño.

Dimitrov si na Australian Open vede velmi dobře a rozhodně není bez šance na postup. Thiem však na grandslamech v posledních letech hraje skvěle a umí v krizových momentech zabrat. Rakouská jednička je zaslouženě favoritem.

Tip: Thiem čtyřech setech

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-0 (kariérní 40-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 8-6)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: Kukuškin (7-6 6-2 6-3), Köpfer (6-4 6-0 6-2), Kyrgios (4-6 4-6 6-3 6-4 6-4)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 26-62)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-6)

Grigor Dimitrov - Australian Open

Kariérní bilance: 27-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 3-2

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Čilič (6-4 6-2 7-6), Bolt (7-6 6-1 6-2), (15) Carreño (6-0 1-0 skreč)



Dušan Lajovič (27.) - Alexander Zverev (7.) | Margaret Court Arena (8:30 SEČ)

Dušan Lajovič si po téměř sedmi letech a teprve podruhé v kariéře zahraje grandslamové osmifinále a bude útočit na první čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude jeden z největších favoritů na triumf a loňský semifinalista Alexander Zverev. I potřetí se Srb a Němec potkávají na grandslamech, Zverev v obou případech zvítězil po pětisetové bitvě.

Lajovič loni Srbsku výrazně pomohl k triumfu v ATP Cupu, ale letos potvrdil horší formu z posledních měsíců a prohrál s Milosem Raonicem i Janem-Lennardem Struffem. Na Australian Open až v pěti setech zdolal Sergeje Stachovského, proti Alexanderovi Bublikovi a Pedrovi Martínezovi potřeboval o set méně.

Zverev sice v letošním ATP Cupu prohrál dva ze tří zápasů, ovšem herně si vedl velmi dobře. Nejprve zdolal Denise Shapovalova a poté sebral set světové jedničce Novakovi Djokovičovi i rozjetému Daniilovi Medveděvovi. Na Australian Open měl v prvním kole nečekané potíže s Marcosem Gironem a musel do čtyř sad, s Maximem Cressym i Adrianem Mannarinem si poradil bez ztráty setu.

Zverev je jasně lepším hráčem než Lajovič a momentálně má mnohem lepší formu. Tentokrát by německá jednička měla zvítězit snadněji.

Tip: Zverev ve třech setech

Dušan Lajovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 4-19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Dušan Lajovič - Australian Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 0-2)

Cesta turnajem: Stachovskij (5-7 6-4 6-3 5-7 6-4), Bublik (6-4 7-6 4-6 6-3), Martínez (6-7 7-5 6-1 6-4)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 24-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-4)

Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 15-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: ATP Cup (bilance 1-2)

Cesta turnajem: Giron (6-7 7-6 6-3 6-2), Cressy (7-5 6-4 6-3), (32) Mannarino (6-3 6-3 6-1)



Novak Djokovič (1.) - Milos Raonic (14.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Vítěz posledních dvou ročníků a světová jednička Novak Djokovič bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu, útoku na celkově devátý triumf v Melbourne Parku a 18. grandslamový vavřín proti Milosovi Raonicovi. S Kanaďanem vyhrál všech 11 předchozích soubojů.

Djokovič do letošní sezony stejně jako do té loňské vstoupil v ATP Cupu. Ve dvouhře si sice svou neporazitelnost udržel, když zdolal Denise Shapovalova a po obratu Alexandera Zvereva, nicméně Srbsko skončilo už ve skupině a loňské prvenství neobhájilo. Na Australian Open největší favorit začal suverénním vítězstvím nad svým oblíbeným soupeřem Jérémym Chardym, ve druhém kole ztratil set se skvěle hrajícím Francesem Tiafoem a ve třetím kole si nejspíše natrhl břišní sval a s Taylorem Fritzem musel do rozhodující sady.

Raonic rovněž letošní sezonu odstartoval v ATP Cupu, nejprve si poradil s Dušanem Lajovičem, poté ve dvou tie-breacích podlehl Janovi-Lennardovi Struffovi. Své letošní působení na Australian Open začal hladkou výhrou nad Federicem Coríou, s Corentinem Moutetem i Mártonem Fucsovicsem hrál čtyři sety.

Za normálních okolností by byl Djokovič jasným favoritem, jenže otazníkem je jeho zdravotní stav. Pokud světová jednička do utkání nastoupí se zdravotním problémem, pak se Raoničovy šance samozřejmě výrazně zvyšují.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-0 (kariérní 112-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 47-5)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 78-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-20)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance v osmifinále: 11-2

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Chardy (6-3 6-1 6-2), Tiafoe (6-3 6-7 7-6 6-3), (27) Fritz (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2)

Milos Raonic - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 30-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 10-9)

Milos Raonic - Australian Open

Kariérní bilance: 34-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 5-2

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: Coría (6-3 6-3 6-2), Moutet (6-7 6-1 6-1 6-4), Fucsovics (7-6 5-7 6-2 6-2)