NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry • Rune (Dán.) - Djokovič (6-Srb.) | PREVIEW LS | Court Central (15:00 SEČ)



Holger Rune (18.) - Novak Djokovič (7.) | Court Central (15:00 SEČ)

Holger Rune v neděli na Masters v Paříži nastoupí ke svému prvnímu velkému finále a narazí v něm na obhájce titulu, nejúspěšnějšího hráče pařížské turnaje a podniků Masters, jednoho z nejlepších tenistů všech dob a bývalou světovou jedničku Novaka Djokoviče. Jediný předchozí souboj se uskutečnil na loňském US Open, Djokovič ztratil set, ale v dalších třech dominoval.

Devatenáctiletý Rune je prvním dánským finalistou Rolex Paris Masters (vzniklo v roce 1969) a může se stát prvním náctiletým vítězem tohoto turnaje od roku 1988 (Boris Becker). Všechna čtyři předchozí finále na nejvyšším okruhu absolvoval v letošní sezoně a tři na svých posledních třech akcích. Rodákovi z Kodaně v dubnu na antuce v Mnichově vzdal Botic van de Zandschulp, v halách v Sofii prohrál s Marcem-Andreou Hüslerem a v Basileji s Félixem Augerem-Aliassimem a mezitím ve stockholmské hale předčil Stefanose Tsitsipase. Už osmifinále bylo jeho novým maximem na Masters.

Pětatřicetiletý Djokovič naopak odehraje své již 129. finále (90-38), šesté v letošním roce (4-1), rekordní 56. na Masters (38-17) a osmé v hale Bercy (6-1). Rodák z Bělehradu je jediným srbským šampionem tohoto podniku, z balkánských zemí se tady z triumfu radovali už jen jeho trenér Goran Ivaniševič z Chorvatska a Rumun Ilie Nastase. Jako jediný v historii zkompletoval tzv. Golden Masters, a to dokonce dvakrát. Navíc jako jediný z aktivních tenistů ovládl obě nejprestižnější pařížské akce (Rolex Paris Masters a French Open).

Rune v pondělí znovu vylepší své maximum, a to buď na 12., nebo 10. místo. V příštím týdnu by se měl představit na Turnaji mistrů do 21 let v Miláně a pak vyrazit ještě na klasický Turnaj mistrů do Turína, v tuto chvíli je druhým náhradníkem a v případě triumfu se stane prvním. Pokud Djokovič obhájí loňské prvenství, zůstane na sedmé pozici, jinak bude osmý.

Ve finále budou nejspíše hrát velkou roli zkušenosti. Rune je o 16 let mladší než Djokovič a čeká ho první velké finále, kdežto jeho protivník má na kontě jen z turnajů Masters a grandslamů celkem 59 vavřínů. Rune by mohl mít třeba už v příštím roce fyzicky navrch, ale Djokovič je v tomto střetnutí jasným a zaslouženým favoritem.

Zhruba před rokem dokázal Djokovičovi sebrat set, jenže v těch dalších třech dohromady uhrál jen čtyři gamy. Tentokrát by měl být průběh určitě těsnější. Djokovič prohrál jen dvě ze 13 finále na Masters, v nichž čelil někomu mimo Top 10, a to s Karenem Chačanovem tady v Paříži před čtyřmi lety a o rok dříve s Alexanderem Zverevem v Římě.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Rune loni exceloval na challengerech a letos se mu to daří na nejvyšší úrovni. První pořádný průlom zaznamenal v Mnichově a dotáhl jej až k titulu, následovalo semifinále v Lyonu a čtvrtfinále na French Open. V následujících měsících se však ohromně trápil a znovu se chytl až na halových betonech. V Métách se sice loučil už ve čtvrtfinále, nicméně v Sofii, Stockholmu i Basileji se probojoval do finále a ve Švédsku si v něm vyšlápl na Stefanose Tsitsipase. Do sezony vstupoval ze 103. místa a nyní je členem Top 20.

Cesta turnajem

V Paříži v parádní formě pokračuje. V úvodním kole sice likvidoval tři mečboly veterána Stana Wawrinky, ale pak porazil členy Top 10 Huberta Hurkacze, Andreje Rubljova, světovou jedničku Carlose Alcaraze i 16 zápasů neporaženého Félixe Augera-Aliassimeho, a to ve dvou setech a bez ztráty podání.

Historie na Rolex Paris Masters

Debut.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stockholm, Mnichov (T); Basilej, Sofie (F); Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (T); Basilej, Sofie (F)

Bilance: 49-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 20-4

Bilance proti hráčům Top 10: 8-5 (kariérní 8-6)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 2-2 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Holger Rune - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Sofie (F), Stockholm (T), Basilej (F)

Cesta turnajem: Wawrinka (4-6 7-5 7-6), (10) Hurkacz (7-5 6-1), (7) Rubljov (6-4 7-5), (1) Alcaraz (6-3 6-6 skreč), (8) Auger-Aliassime (6-4 6-2)

Aktuální forma

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 představil pouze na devíti akcích, přišel o dva grandslamy a také několik podniků série Masters. Přesto posbíral čtyři trofeje, zopakoval prvenství ve slavném Wimbledonu, v žebříčku se drží v elitní desítce, zahraje si pátým rokem po sobě Turnaj mistrů a do Paříže přijel se sérií 16 turnajových vítězství. Do sezony naskočil až na konci února, zpočátku se trápil, ale postupně se rozjel a z posledních 30 duelů prohrál jediný.

Cesta turnajem

V Paříži s přehledem prošel do semifinále. Šanci nedal servismanovi Maximovi Cressymu, bývalému šampionovi a svému poslednímu přemožiteli v tomto dějišti Karenovi Chačanovovi ani Lorenzovi Musettimu. V semifinále měl naopak velké potíže se skvěle hrajícím Stefanosem Tsitsipasem, Řeka udolal až v tie-breaku rozhodující sady a porazil ho již poosmé v řadě. Svou turnajovou neporazitelnost protáhl na 20 utkání.

Historie na Rolex Paris Masters

Se šesti triumfy je nejúspěšnějším hráčem turnaje. Poslední porážku tady zaznamenal ve finále v roce 2018. Tento start je jeho šestnáctým, ve finále je poosmé a při čtvrté účasti v řadě.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T)

Bilance: 37-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 14-1

Bilance proti hráčům Top 20: 14-4 (kariérní 359-136)

Bilance ve finále Masters: 1-0 (kariérní 38-17)

Bilance ve finále: 4-1 (kariérní 90-38)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 45-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 6-1

Generálka: Tel Aviv (T), Astana (T)

Cesta turnajem: volný los, Cressy (7-6 6-4), Chačanov (6-4 6-1), Musetti (6-0 6-3), (5) Tsitsipas (6-2 3-6 7-6)