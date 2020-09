7. den v Římě: Karolína Plíšková a Vondroušová si to rozdají o finále, o něj budou bojovat i jedničky Djokovič a Halepová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (12-ČR) - Kar. Plíšková (2-ČR) | Centrale (16:00 SELČ) • Semifinále dvouhry žen • Halepová (1-Rum.) - Muguruzaová (9-Šp.) | Centrale (12:00 SELČ) • Semifinále dvouhry mužů • Djokovič (1-Srb.) - Ruud (Nor.) | Centrale (14:00 SELČ) Shapovalov (12-Kan.) - Schwartzman (8-Arg.) | Centrale (19:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • S. Hsieh/Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Friedsamová/Olaruová (Něm./Rum.) | Pietrangeli (16:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Chardy/Martin (Fr.) - M. Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.) | Pietrangeli (17:30 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (19.) - Karolína Plíšková (4.) | Centrale (16:00 SELČ)

Druhým rokem po sobě bude na prestižním římském turnaji ve finále česká tenistka. Markéta Vondroušová, která se poprvé od loňského senzačního finále French Open probojovala mezi nejlepší kvarteto a o kolo vylepšila své římské maximum, dnes vyzve obhájkyni titulu, českou jedničku a nasazenou dvojku Karolínu Plíškovou. Jediný dosavadní souboj loni na tvrdém povrchu v Miami vyhrála Plíšková.

Jednadvacetiletá Vondroušová se pokusí popáté v kariéře a poprvé od loňského senzačního French Open postoupit do finále, na turnajích Premier 5 ještě o titul nebojovala. O sedm let starší Plíšková hrála naposledy finále na začátku roku v Brisbane, kde potřetí triumfovala. Rodačka z Loun bude útočit na své 29. finále.

Plíšková i Vondroušová se po mizerných několika měsících konečně zase vracejí do své nejlepší formy. O něco lépe a hlavně vyrovnaněji si v Římě v předchozích kolech počínala Plíšková, a proto je favoritkou.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Vondroušová na začátku roku suverénně došla do čtvrtfinále v Adelaide, kde prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Od té doby se jí absolutně nedařilo. Na dalších čtyřech turnajích vyhrála jediný zápas a po pauze na antuce v Palermu a přípravném turnaji v New Yorku skončila hned na úvod na raketě kvalifikantek. Na US Open postupem do druhého kola alespoň přerušila sérii porážek, schytala ovšem výprask od Aljaksandry Sasnovičové.

Cesta turnajem

V Římě začala vydřeným vítězstvím nad kvalifikantkou Misaki Doiovou, o kolo později si poradila s další kvalifikantkou Arantxou Rusovou a poprvé od ledna a teprve podruhé v sezoně vyhrála dva zápasy v řadě. V osmifinále v tie-breaku rozhodující sady zdolala Polonu Hercogovou, její soupeřka dokonce podávala na vítězství. Ve čtvrtfinále překvapivě smetla Elinu Svitolinovou, dvojnásobné vítězce povolila pouhé tři hry.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Vondroušová si svůj debut v Římě odbyla loni, ve čtvrtfinále nestačila na pozdější finalistku Johannu Kontaovou. O kolo tak vylepšila své maximum na turnaji.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 3-9)

Bilance v semifinále Premier 5: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Cesta turnajem: Doiová (6-1 4-6 6-4), Rusová (6-3 6-3), Hercogová (1-6 6-1 7-6), (4) Svitolinová (6-3 6-0)

Aktuální forma

Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane, ale poté se jí dlouho vůbec nedařilo. Na dalších třech akcích vyhrála jen čtyři zápasy. Po pauze startovala na generálce v New Yorku, kde hned na úvod nestačila na Veroniku Kuděrmetovovou, na US Open byla nasazenou jedničkou a ve druhém kole prohrála s Caroline Garciaovou.

Cesta turnajem

V Římě zatím celkem suverénně kráčí za obhajobou loňského triumfu. Bez ztráty setu si poradila s krajankou Barborou Strýcovou i kvalifikantkou Annou Blinkovovou a dva zápasy v řadě vyhrála poprvé od lednového Australian Open. Ve čtvrtfinále už do třetího setu musela, s Elise Mertensovou ale měla zápas pod kontrolou a v rozhodující sadě jí nadělila "kanára".

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Plíšková v Římě hraje pošesté. Třikrát vypadla v úvodních kolech, v roce 2017 skončila ve čtvrtfinále a loni si překvapivě došla až pro titul.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-1 (kariérní 31-33)

Bilance v semifinále Premier 5: 0-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Bilance v semifinále: 1-0

Cesta turnajem: volný los, Strýcová (6-3 6-3), Blinkovová (6-4 6-3), (11) Mertensová (6-3 3-6 6-0)



• Semifinále dvouhry žen •

Simona Halepová (2.) - Garbiñe Muguruzaová (17.) | Centrale (12:00 SELČ)

Simona Halepová bude útočit na 13. vítězství v řadě a vyrovnání svého římského maxima. Dvojnásobná finalistka dnes bude čelit dvojnásobné semifinalistce Garbiñe Muguruzaové, které má rozhodně co oplácet. Na antuce oba předchozí souboje vyhrála Halepová, nicméně ve vzájemné bilanci vede 4-2 Muguruzaová, jež ovládla letošní těsný souboj v semifinále Australian Open.

Osmadvacetiletá Halepová bude útočit na své třetí letošní a 39. kariérní finále. O dva roky mladší Muguruzaová bude bojovat o své "teprve" 13. finále, letos o titul usilovala pouze na Australian Open.

Dnešní souboj dvojnásobných grandslamových šampionek a bývalých světových jedniček slibuje parádní podívanou. Obě hráčky mají letos skvělou formu a na antuce hrát umí, přece jen se jedná o vítězky antukového French Open. Mírně favorizujeme Halepovou, která vyhrála obě předchozí střetnutí na antuce a teď se veze na dost dlouhé vítězné vlně.

Tip: Halepová ve třech setech

Aktuální forma

Halepová se i na svém pátém letošním turnaji dostala minimálně do čtvrtfinále. Těsně před pauzou kralovala na betonech v Dubaji a ihned po pauze na antuce v Praze.

Cesta turnajem

V neporazitelnosti čítající už 12 zápasů pokračuje v Římě, kde si bez ztráty setu poradila s domácí Jasmine Paoliniovou, Dajanou Jastremskou i Julií Putincevovou, která ve druhé sadě vzdala.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Halepová hraje hlavní soutěž římského turnaje podeváté a popáté je v semifinále. Jejím maximem je finále z let 2017 a 2018. Loni skončila překvapivě již ve druhém kole na raketě Markéty Vondroušové.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (vítězka)

Bilance: 18-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-1 (kariérní 63-29)

Bilance v semifinále Premier 5: 0-0 (kariérní 10-4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Simona Halepová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 18-7

Nejlepší výsledek: finále (2017 - 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 2-2

Cesta turnajem: volný los, Paoliniová (6-3 6-4), Jastremská (7-5 6-4), Putincevová (6-2 2-0 skreč)

Aktuální forma

Muguruzaová před pauzou odehrála pět turnajů a ani na jednom nechyběla v závěrečných kolech, jejím letošním maximem je finále Australian Open. Po restartu sezony měla trochu smůlu, na US Open totiž ve druhém kole narazila na vracející se Cvetanu Pironkovovou, která nakonec předvedla senzační jízdu a skončila až ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na svém prvním letošním antukovém turnaji si poradila s Američankami Sloane Stephensovou a Cori Gauffovou a v osmifinále nedala šanci loňské finalistce Johanně Kontaové. Ve čtvrtfinále po třísetové bitvě zdolala rozjetou vítězku Western & Southern Open a finalistku US Open Viktorii Azarenkovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Muguruzaová v Římě startuje posedmé a potřetí se dostala do semifinále (2016 a 2017), které je jejím nejlepším výsledkem. Loni v osmifinále vzdala Viktorii Azarenkové.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 21-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-1 (kariérní 35-34)

Bilance v semifinále Premier 5: 0-0 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016 - 2017, 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-2

Cesta turnajem: Stephensová (6-3 6-3), Gauffová (7-6 3-6 6-3), (7) Kontaová (6-4 6-1), Azarenková (3-6 6-3 6-4)



• Semifinále dvouhry mužů •

Novak Djokovič (1.) - Casper Ruud (34.) | Centrale (14:00 SELČ)

Světová jednička, čtyřnásobný šampion a loňský finalista římského podniku Novak Djokovič ani ve svém čtvrtém letošním zápase na italské antuce nenarazí na nasazeného soupeře. O finále se popere s Casperem Ruudem, jenž včera odehrál své vůbec první čtvrtfinále na turnajích Masters. Bude se jednat o premiérový souboj.

Třiatřicetiletý Djokovič bude útočit na své čtvrté letošní a celkově 115. finále na hlavním okruhu. Konkrétně na Masters o titul v minulosti bojoval celkem 51krát. O 12 let mladší Ruud se premiérového postupu do finále dočkal loni v Houstonu a letos v Buenos Aires vybojoval svůj první titul, o další trofej bojoval v Santiagu. Celkově si finále na turnajích ATP zahrál třikrát, pokaždé na antuce.

Ruud má letos na antuce skvělou formu, kdežto Djokovič zatím v Římě až na úvodní zápas příliš přesvědčivě nepůsobí. I tak je Djokovič, který letos ještě nezaznamenal standardní porážku, jasným favoritem.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Aktuální forma

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován.

Cesta turnajem

V Římě si na úvod snadno poradil s domácím Salvatorem Carusem, s krajanem Filipem Krajinovičem měl v osmifinále mnohem více práce, ale ztrátu setu nedopustil, ovšem ve čtvrtfinále s Dominikem Köpferem už set ztratil, přestože měl náskok setu a brejku. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 29-1.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Djokovič v Římě debutoval v roce 2006, kdy krátce před svými 19. narozeninami vypadl v kvalifikaci. Od té doby hrál hlavní soutěž 13krát a ani jednou nechyběl ve čtvrtfinále. Celkem devětkrát si zahrál finále, v tom posledním loni prohrál s Rafaelem Nadalem, a čtyřikrát přebíral trofej pro vítěze.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 29-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 5-0 (kariérní 176-16)

Bilance v semifinále Masters: 1-0 (kariérní 50-17)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 53-9

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011, 2014 - 2015)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 9-1

Cesta turnajem: volný los, Caruso (6-3 6-2), Krajinovič (7-6 6-3), Köpfer (6-3 4-6 6-3)

Aktuální forma

Zatímco na tvrdém povrchu se letos Ruudovi nedaří, na antuce až na vyřazení v prvním kole v Rio de Janeiru exceluje. Norský talent v únoru v Buenos Aires získal svůj premiérový titul na turnajích ATP a finále hrál i o 14 dní později v Santiagu.

Cesta turnajem

Svou skvělou letošní antukovou formu potvrzuje i v Římě, kde si vyšlápl na Karena Chačanova, poradil si s domácím Lorenzem Sonegem, v osmifinále přehrál Marina Čiliče, ve svém prvním čtvrtfinále na Masters v tie-breaku rozhodující sady přetlačil domácího Mattea Berrettiniho a slavil svůj premiérový skalp hráče Top 10.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Ruud v Římě debutoval loni a z kvalifikace se dostal až do osmifinále, v něm podlehl Juanovi Martínovi Del Potrovi.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále)

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 12-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 1-4)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Casper Ruud - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Cesta turnajem: (11) Chačanov (6-3 3-6 6-1), Sonego (6-3 6-4), Čilič (6-2 7-6), (4) Berrettini (4-6 6-3 7-6)



Denis Shapovalov (14.) - Diego Schwartzman (15.) | Centrale (19:00 SELČ)

Denis Shapovalov dnes bude útočit na první finále od loňského listopadu, kdy si v pařížské hale Bercy zahrál své jediné dosavadní finále na turnajích Masters. Jeho dnešní soupeř Diego Schwartzman, který ve čtvrtfinále šokoval vítězstvím nad antukovým králem a největším favoritem Rafaelem Nadalem, bude hrát semifinále Masters podruhé a i tentokrát v Římě. Se Shapovalovem se utká poprvé.

Jednadvacetiletý Shapovalov dnes bude usilovat o své třetí finále na hlavním okruhu, druhé na akcích série Masters. Osmadvacetiletý Schwartzman má na dosah druhou letošní a celkově devátou finálovou účast, ale na Masters ještě nikdy o titul nebojoval.

Pokud Schwartzman dokáže zopakovat výborný výkon z předchozího kola, pak by měl postoupit. Shapovalov nebude jednoduchým soustem, nicméně Schwartzman je na antuce lepším hráčem a postup by mu neměl uniknout. Takto velkou příležitost zahrát si finále Masters oba aktéři jen tak znovu nedostanou, tudíž by mohlo být semifinále z obou stran hodně nervózní.

Tip: Schwartzman ve třech setech

Aktuální forma

Shapovalov neprožívá povedenou sezonu. Chuť si ale po předchozích nezdarech alespoň částečně spravil na US Open, kde poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy v řadě a nakonec si zahrál své premiérové čtvrtfinále na grandslamech.

Cesta turnajem

Na antuce letos startuje poprvé. V Římě po cestě do čtvrtfinále úspěšně potvrzoval roli favorita, když postupně vyřadil Guida Pellu, Pedra Martíneze a ve třech setech Uga Humberta. Ve čtvrtfinále potřeboval tři sady proti Grigorovi Dimitrovovi.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Shapovalov v Římě hraje potřetí a postupem do semifinále znovu vylepšil své maximum. Loni ve druhém kole prohrál s Novakem Djokovičem.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-1 (kariérní 11-10)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Denis Shapovalov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Cesta turnajem: Pella (6-2 6-3), Martínez (6-4 6-4), Humbert (6-7 6-1 6-4), (15) Dimitrov (6-2 3-6 6-2)

Aktuální forma

Schwartzman měl na začátku roku dobrou formu. Po osmifinále na Australian Open hrál finále domácího antukového podniku v Córdobě a i na další domácí antukové akci v Buenos Aires prošel do semifinále, do kterého kvůli zranění nenastoupil. Po pauze se mu však zpočátku vůbec nedařilo. Na Masters v New Yorku a US Open dohromady vyhrál jediný zápas, na antukové generálce v Kitzbühelu slavil jedinou výhru a skončil již ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Římě poprvé od února dokázal vyhrát dva zápasy v řadě, když vyřadil Johna Millmana a po obratu Huberta Hurkacze. Přesto se stále nijak dobrou formou neprezentoval. Ve čtvrtfinále proti Rafaelovi Nadalovi ovšem předvedl jeden ze svých životních výkonů, antukového krále ve dvou setech naprosto senzačně vyřadil a na desátý pokus proti němu uspěl, přičemž ukončil jeho 12zápasovou neporazitelnost v Římě a sérii 14 výher na antuce.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Schwartzman hraje italské Masters popáté. Zatímco při třech úvodních startech vyhrál jediný zápas hlavní soutěže, loni ve svém jediném dosavadním semifinále na turnajích Masters podlehl Novakovi Djokovičovi.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 14-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 9-19)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Diego Schwartzman - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Kitzbühel (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Millman (6-4 7-6), Hurkacz (3-6 6-2 6-4), (2) Nadal (6-2 7-5)



• Finále čtyřhry žen •

/ S. Hsieh / B. Strýcová - / A. L. Friedsamová / R. Olaruová | Pietrangeli (16:00 SELČ)

Ženské deblové finále bude s českou účastí. Již o svou čtvrtou letošní trofej budou bojovat letos naprosto suverénní Su-Wei Hsieh s Barborou Strýcovou. Soupeřkami turnajových jedniček budou nenasazené Anna-Lena Friedsamová s Ralukou Olaruovou, které jsou překvapením turnaje. Dvojice se potkávají poprvé.

Strýcová s Hsieh si i na svém pátém letošním turnaji zahrají finále, neuspěly pouze na lednovém Australian Open. Letos mají naprosto skvostnou bilanci 20-1. Loňské wimbledonské šampionky dnes zaútočí na devátý společný triumf. Čtyřiatřicetiletá Strýcová bude chtít zahájit čtvrtou desítku v počtu deblových trofejí, z Říma trofej pro vítězku ještě nemá. Její vrstevnice Hsieh už naopak v italské metropoli triumfovala hned dvakrát, na kontě má 27 titulů.

Cesta turnajem

1K: volný los

OF: Hibinová/Ninomijaová (6-0 6-0)

ČF: (6) Kuděrmetovová/Siniaková (7-6 6-4)

SF: Carterová/Stefaniová (7-5 6-4)

Friedsamová s Olaruovou hrají svůj první společný turnaj. Zatímco 26letá Friedsamová se soustředí hlavně na dvouhru a dnes ji čeká teprve třetí deblové finále a útok na druhý deblový titul, 31letá Olaruová je v posledních letech deblovou specialistkou a dnes zabojuje o svůj jubilejní desátý triumf.

Cesta turnajem

1K: (8) Keninová/Matteková-Sandsová (6-1 6-4)

OF: Katóová/Santamariaová (6-4 6-3)

ČF: Linetteová/Peraová (5-7 7-6 10-8)

SF: (7) Aojamaová/Šibaharaová (3-6 6-2 10-4)



• Finále čtyřhry mužů •

/ J. Chardy / F. Martin - / M. Granollers / H. Zeballos | Pietrangeli (17:30 SELČ)

O mužskou deblovou trofej se na italském Masters utkají nenasazené francouzské duo Jérémy Chardy, Fabrice Martin s turnajovými čtyřkami Marcelem Granollersem a Horaciem Zeballosem. Bude se jednat o premiérový souboj.

Chardy s Martinem spolu začali pravidelně nastupovat loni a hned po čtyřech měsících měli na kontě dva triumfy. Společně už před třemi lety ovládli podnik v Dauhá a dnes zaútočí na svůj čtvrtý společný titul, ten vůbec nejcennější. Třiatřicetiletý Chardy bude bojovat o svou osmou trofej, o rok starší Martin o sedmou. Ani jeden z francouzského dua ještě netriumfoval mimo menší podniky ATP 250 a 500.

Cesta turnajem

1K: Anderson/Erlich (7-6 6-4)

OF: (8) Koolhof/Mektič (4-6 7-6 10-0)

ČF: Bopanna/Shapovalov (4-6 7-5 10-7)

SF: J. Melzer/Roger-Vasselin (6-7 6-4 10-4)

Granollers se Zeballosem spojili síly loni v létě a hned na svém prvním turnaji na Masters v Montréalu triumfovali, poté si zahráli finále US Open. Letos mají vynikající formu hlavně na antuce, i na čtvrtém letošním turnaji postoupili do finále a potřetí mohou přebírat trofej pro vítěze. Čtyřiatřicetiletý Granollers, který v deblu v Římě už jednou triumfoval (2012), dnes může načít třetí desítku titulů a získat čtvrtou trofej z Masters. O rok starší Zeballos má nyní na kontě 15 triumfů, dva na Masters.

Cesta turnajem

1K: Mager/Seppi (6-3 6-2)

OF: Auger-Aliassime/Raonic (4-6 6-4 10-3)

ČF: M. Pavič/Soares (4-6 7-6 10-6)

SF: Peers/Venus (7-6 7-6)