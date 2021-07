V rámci sedmého hracího dne letošního Wimbledonu se odehraje všech 16 osmifinálových duelů. Karolína Plíšková se o čtvrtfinále utká s Ljudmilou Samsonovovou, Barbora Krejčíková vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a Karolína Muchová narazí na Paulu Badosaovou. Do akce půjdou také obhájce titulu Novak Djokovič či Roger Federer.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (14-ČR) - Bartyová (1-Austr.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Kar. Plíšková (8-ČR) - Samsonovová (Rus.) | Court 12 (14:00 SELČ) Muchová (19-ČR) - Badosaová (30-Šp.) | Court 12 (15:30 SELČ) • Další osmifinále žen • Šwiateková (7-Pol.) - Džabúrová (21-Tun.) | No. 2 Court (12:00 SELČ) Rybakinová (18-Kaz.) - Sabalenková (2-Běl.) | No. 3 Court (12:00 SELČ) Keysová (23-USA) - Golubicová (Švýc.) | Court 18 (14:00 SELČ) Gauffová (20-USA) - Kerberová (25-Něm.) | Centre Court (16:30 SELČ) Raducanuová (Brit.) - Tomljanovicová (Austr.) | No. 1 Court (17:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Berrettini (7-It.) - Ivaška (Běl.) | Court 12 (12:00 SELČ) Chačanov (25-Rus.) - Korda (USA) | Court 18 (12:00 SELČ) Fucsovics (Maď.) - Rubljov (5-Rus.) | No. 2 Court (13:30 SELČ) Shapovalov (10-Kan.) - Bautista (8-Šp.) | No. 3 Court (13:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Garín (17-Chile) | Centre Court (14:30 SELČ) Auger-Aliassime (16-Kan.) - A. Zverev (4-Něm.) | No. 1 Court (15:30 SELČ) Hurkacz (14-Pol.) - Medveděv (2-Rus.) | No. 2 Court (15:30 SELČ) Federer (6-Švýc.) - Sonego (23-It.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (17.) - Ashleigh Bartyová (1.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Barbora Krejčíková úspěšně pokračuje ve svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu a svou neporazitelnost prodloužila už na 15 utkání. Českou tenistku se dnes pokusí zastavit světová jednička a se třemi triumfy nejúspěšnější hráčka letošní sezony Ashleigh Bartyová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z předchozího kola. Také Australanka bude v premiérovém vzájemném souboji vítězek French Open útočit na první wimbledonské čtvrtfinále.

Krejčíkové se zpočátku na antuce vůbec nedařilo. Na nejpomalejším povrchu se však postupně zlepšovala, po římském osmifinále získala ve Štrasburku svůj premiérový titul, poté naprosto senzačně ovládla grandslamové French Open (vyhrála i čtyřhru) a protáhla svou neporazitelnost na 12 zápasů. Na trávě žádnou z generálek nehrála, přesto si v prvním kole Wimbledonu suverénně poradila s Clarou Tausonovou, bez ztráty setu přehrála i Andreu Petkovicovou a ve třetím kole přetlačila Anastasiji Sevastovovou.

Bartyová je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony. Po finálové účasti v Madridu se však trápila zdravotně. V Římě musela vzdát dobře rozehrané čtvrtfinále a na French Open druhé kolo, v Paříži tak neobhájila předloňský triumf. Na trávě žádnou z generálek neabsolvovala. Ve Wimbledonu zatím její výkony stačily na vyřazení Carly Suárezové, Anny Blinkovové i Kateřiny Siniakové.

Krejčíková je sice také grandslamovou šampionkou a momentálně se veze na velmi dlouhé vlně vítězství, jenže Bartyová je na trávě mnohem zkušenější i úspěšnější hráčkou. Světová jednička je favoritkou na postup, ale od Krejčíkové určitě nedostane ani jeden míč zadarmo.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 29-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 2-4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (vítězka)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tausonová (6-3 6-2), Petkovicová (7-5 6-4), Sevastovová (7-6 3-6 7-5)

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 31-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 4-0 (kariérní 23-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Ashleigh Bartyová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Suárezová (6-1 6-7 6-1), Blinkovová (6-4 6-3), Siniaková (6-3 7-5)



Karolína Plíšková (13.) - Ljudmila Samsonovová (65.) | Court 12 (14:00 SELČ)

Karolína Plíšková se ve Wimbledonu třetím rokem po sobě dostala do osmifinále a pokusí se poprvé projít dál. Největší česká naděje narazí na Ljudmilu Samsonovovou, která se na trávě rozehrála do životní formy, vyhrála na ní všech deset letošních zápasů a nikdy předtím na akcích velké čtyřky nepřešla přes druhé kolo. Hráčky se potkávají poprvé.

Plíšková se po loňské koronavirové pauze stále trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou. Ve Wimbledonu bez ztráty setu porazila senzační semifinalistku nedávného French Open Tamaru Zidanšekovou, Donnu Vekičovou i krajanku Terezu Martincovou.

O Samsonovové nebylo v úvodním půlroce letošní sezony skoro vůbec slyšet. Na trávě však začala 22letá Ruska excelovat, z kvalifikace senzačně ovládla generálku v Berlíně, kde mimo jiné porazila Madison Keysovou, Viktorii Azarenkovou a Belindu Bencicovou, a zajistila si debut v elitní stovce žebříčku WTA. Na fantastický výsledek úspěšně navazuje ve Wimbledonu, v All England Clubu vyřadila Kaiu Kanepiovou, Jessicu Pegulaovou a Sloane Stephensovou.

Samsonovová má tak vynikající formu, že zkušenější Plíšková ani není favoritkou. Šance na postup jsou velmi vyrovnané a Plíšková bude muset předvést jeden ze svých minimálně lepších výkonů, aby mohla agresivní hře své dnešní soupeřky konkurovat. Hodně bude záležet samozřejmě i na tom, kolik chyb Samsonovová vyrobí a jak Plíškové zafunguje podání.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 18-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 116-46)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 14-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 6-4), Vekičová (6-2 6-2), Martincová (6-3 6-3)

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (vítězka)

Bilance: 26-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 10-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-1 (kariérní 3-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace)

Ljudmila Samsonovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Berlín (vítězka)

Cesta turnajem: Kanepiová (6-4 6-2), (22) Pegulaová (6-4 3-6 6-3), Stephensová (6-2 2-6 6-4)



Karolína Muchová (22.) - Paula Badosaová (33.) | Court 12 (15:30 SELČ)

Karolína Muchová i při své druhé účasti v hlavní soutěži Wimbledonu postoupila do druhého týdne a o vyrovnání svého maxima na turnaji bude bojovat s Paulou Badosaovou, která si na nedávném French Open poprvé zahrála čtvrtfinále grandslamových podniků. Bude se jednat o premiérový souboj.

Muchová se po doléčení natrženého břišního svalu na kurty vrátila na antuce ve Stuttgartu, kde měla pro změnu problém se zády a prohrála hned v prvním kole. Mnohem lepší to bylo v Madridu (čtvrtfinále) a na French Open (3. kolo). Na trávě si před Wimbledonem zahrála jediný zápas, v Berlíně v úvodním kole podlehla Veronice Kuděrmetovové. Ve Wimbledonu si na úvod poradila se Shuai Zhang, poté zdolala nebezpečnou Camilu Giorgiovou a finalistku letošního French Open Anastasii Pavljučenkovovou.

Badosaová už má tři měsíce životní formu. Na antuce v Charlestonu a Madridu uhrála semifinále, v Bělehradu získala svůj premiérový titul a na French Open došla až do svého prvního čtvrtfinále na grandslamech. Generálku si odbyla v Eastbourne a měla smůlu na los, v prvním kole prohrála bitvu s Elinou Svitolinovou. Ve Wimbledonu ve třech setech vyřadila krajanku Aljonu Bolšovovou a Magdu Linetteovou, proti Julii Putincevové jí stačily dvě sady.

Muchová je na trávě o něco lepší a úspěšnější hráčkou, tedy i zaslouženou favoritkou na postup. Nasazená Češka však ve Wimbledonu nehraje ve své nejlepší formě, čehož může Badosaová využít. Španělka se ale mnohem lépe cítí na antuce a asi i na betonech.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-3 (kariérní 8-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Berlín (1. kolo)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3), Giorgiová (6-3 5-7 6-3), (16) Pavljučenkovová (7-5 6-3)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (vítězka); Madrid, Charleston 1, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-1 (kariérní 1-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Paula Badosaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Bolšovová (6-2 5-7 6-2), Putincevová (6-4 6-1), Linetteová (5-7 6-2 6-4)



• Další osmifinále žen •

Iga Šwiateková (9.) - Ons Džabúrová (24.) | No. 2 Court (12:00 SELČ)

Vítězka juniorky z roku 2018 a grandslamová šampionka Iga Šwiateková se v osmifinále potká s Ons Džabúrovou, která může vyrovnat své grandslamové maximum. Obě aktérky jsou ve druhém týdnu nejslavnějšího turnaje světa poprvé. Jediný dosavadní souboj předloni ve Washingtonu po obratu vyhrála Šwiateková.

Šwiateková v únoru ovládla podnik v Adelaide a další úspěchy posbírala až na antuce, když vyhrála prestižní turnaj v Římě, na French Open došla do čtvrtfinále a neobhájila loňský triumf. Generálka na trávě se jí nepovedla, v Eastbourne už ve druhém kole prohrála s Darjou Kasatkinovou. Ve Wimbledonu zatím neztratila set, postupně si poradila se Su-Wei Hsieh, Věrou Zvonarevovou a Irinou Beguovou.

Džabúrová se prvních letošních úspěchů dočkala až na antuce, když na dvou podnicích v Charlestonu došla do semifinále a finále a na French Open uhrála osmifinále. Na trávě je to ještě lepší, hned na první generálce v Birminghamu získala svůj premiérový titul a v Eastbourne těsně prohrála s pozdější vítězkou Jelenou Ostapenkovou. Ve Wimbledonu smetla trápící se Rebeccu Petersonovou, poté si poradila s veteránkou Venus Williamsovou a po obratu zdolala vítězku ročníku 2017 Garbiñe Muguruzaovou.

Šwiatekovou čeká nejtěžší dosavadní soupeřka na turnaji. Džabúrová má letos na trávě vynikající formu a nebylo by překvapením, kdyby velmi mírně favorizovanou Šwiatekovou vyřadila.

Tip: Šwiateková ve třech setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 27-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-0 (kariérní 5-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Iga Šwiateková - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: Su-Wei Hsieh (6-4 6-4), Zvonarevová (6-1 6-3), Beguová (6-1 6-0)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (vítězka); Charleston 2 (finále); Charleston 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (vítězka)

Bilance: 32-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 5-11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Birmingham (vítězka)

Cesta turnajem: Petersonová (6-2 6-1), V. Williamsová (7-5 6-0), (11) Muguruzaová (5-7 6-3 6-2)



Jelena Rybakinová (20.) - Aryna Sabalenková (4.) | No. 3 Court (12:00 SELČ)

Jelena Rybakinová i Aryna Sabalenková si ve Wimbledonu poprvé zahrají osmifinále. Zatímco Rybakinová své první osmifinále a zároveň čtvrtfinále na grandslamech absolvovala na nedávném French Open, Sabalenková na podnicích velké čtyřky stále čeká na čtvrtfinálovou účast. Oba předchozí souboje ve třech setech vyhrála Sabalenková.

Rybakinová na úvodním podniku v Abú Zabí uhrála čtvrtfinále, ale pak se herně i zdravotně trápila. Znovu se probudila až na French Open, kde se poprvé dostala do osmifinále a zároveň čtvrtfinále grandslamů. Na trávě absolvovala dvě generálky, v Berlíně ve druhém kole nestačila na Garbiñe Muguruzaovou, v Eastbourne v semifinále prohrála s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou. Ve Wimbledonu bez ztráty setu přehrála Kristinu Mladenovicovou, Claire Liuovou i Shelby Rogersovou.

Sabalenková na začátku roku ovládla novou akci v Abú Zabí, na antuce ve Stuttgartu se dostala do finále a v Madridu získala svou první antukovou trofej. Jenže na French Open roli jedné z největších favoritek nepotvrdila a skončila již ve třetím kole. Na travnatých generálkách se jí nedařilo, v Berlíně prohrála hned na úvod s Madison Keysovou, v Eastbourne ve čtvrtfinále neudržela vedení proti Camile Giorgiové. Ve Wimbledonu si snadno poradila s Mónicou Niculescuovou i Marií Camilou Osoriovou, ve druhém kole zvládla bitvu s domácí Katie Boulterovou.

Rybakinová vypadá ve Wimbledonu ve formě a Sabalenkovou určitě nečeká nic jednoduchého. Běloruska má však v All England Clubu také slušnou formu a má velkou šanci konečně do čtvrtfinále grandslamů projít. Očekáváme další třísetovou bitvu.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 18-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 6-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Mladenovicová (6-4 6-0), Liuová (6-4 6-4), Rogersová (6-1 6-4)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 32-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-3 (kariérní 16-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Niculescuová (6-1 6-4), Boulterová (4-6 6-3 6-3), Osoriová (6-0 6-3)



Madison Keysová (27.) - Viktorija Golubicová (66.) | Court 18 (14:00 SELČ)

Zatímco Madison Keysová je bývalou světovou sedmičkou a už si na všech grandslamech zahrála minimálně čtvrtfinále, Viktorija Golubicová nikdy nebyla v Top 50 žebříčku WTA a dnes ji čeká premiérové grandslamové osmifinále. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Keysová do letošní sezony naskočila až v březnu a vůbec se jí nedařilo. Dva zápasy za sebou dokázala poprvé vyhrát až na French Open, kde skončila ve třetím kole. Na generálce v Berlíně si vedla skvěle, ve čtvrtfinále prohrála bitvu s pozdější šampionkou Ljudmilou Samsonovovou. Ve Wimbledonu zatím postupuje s přehledem, set nepovolila Katie Swanové, Lauren Davisové ani Elise Mertensové.

Golubicová na začátku roku byla až ve druhé stovce žebříčku, ale díky výkonům na nižším okruhu ITF se rozehrála do své nejlepší formy a na akcích WTA v Lyonu a Monterrey došla až do finále. Na antuce se jí na hlavním okruhu nedařilo a zpočátku ani na trávě. V Eastbourne ovšem postoupila až do čtvrtfinále a skvělou formou se prezentuje i ve Wimbledonu, kde vyhrála maraton s Veronikou Kuděrmetovovou a smetla Danielle Collinsovou i Madison Brengleovou.

Keysová je favoritkou, s grandslamy má daleko více zkušeností a ve Wimbledonu si vede výborně. Golubicová má však životní formu a mohla by Američanku minimálně potrápit.

Tip: Keysová ve třech setech

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 88-40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-7)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo)

Madison Keysová - Wimbledon

Kariérní bilance: 18-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Swanová (6-3 6-4), Davisová (6-1 6-4), (13) Mertensová (7-5 6-3)

Viktorija Golubicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 41-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 3-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo)

Viktorija Golubicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Nottingham (osmifinále), Birmingham (1. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (29) Kuděrmetovová (3-6 6-1 11-9), Collinsová (6-2 6-0), Brengleová (6-2 6-1)



Cori Gauffová (23.) - Angelique Kerberová (28.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Teprve 17letá Cori Gauffová i při svém druhém startu ve Wimbledonu prošla do osmifinále a o vyrovnání svého grandslamového maxima (French Open 2021) bude bojovat s bývalou světovou jedničkou, trojnásobnou grandslamovou šampionkou a vítězkou ročníku 2018 Angelique Kerberovou, která si čtvrtfinále grandslamů naposledy zahrála před třemi lety právě ve Wimbledonu. Hráčky se potkávají poprvé.

Gauffová si v Adelaide zahrála své největší semifinále, na antuce v Římě první na akcích WTA 1000 a v Parmě získala svůj druhý titul. Na French Open se probojovala až do svého prvního grandslamového čtvrtfinále, v němž podlehla Barboře Krejčíkové. Na generálce v Eastbourne skončila ve druhém kole, když neudržela vedení proti Anastasiji Sevastovové. Ve Wimbledonu bez ztráty setu přehrála Francescu Jonesovou, Jelenu Vesninovou i Kaju Juvanovou.

Kerberová ještě nedávno procházela velmi dlouhou krizí. Před startem travnatých generálek letos jen na dvou turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na trávě v Berlíně sice skončila už ve druhém kole po porážce s Viktorií Azarenkovou, nicméně poté ovládla menší domácí akci v Bad Homburgu. Ve Wimbledonu si na úvod poradila s Ninou Stojanovičovou a ve třech setech se Sarou Sorribesovou a Aljaksandrou Sasnovičovou. Momentálně má na kontě osm výher v řadě.

Premiérový souboj by mohl nabídnout parádní bitvu, obě hráčky na trávě umí předvést parádní výkony. Mírnou favoritkou je Gauffová, ale na straně Kerberové jsou podstatně větší zkušenosti.

Tip: Kerberová ve třech setech

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (vítězka); Řím, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 31-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-2 (kariérní 2-4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Cori Gauffová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: Jonesová (7-5 6-4), Vesninová (6-4 6-3), Juvanová (6-3 6-3)

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (vítězka)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-2 (kariérní 46-34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 10-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Angelique Kerberová - Wimbledon

Kariérní bilance: 34-11

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Berlín (2. kolo), Bad Homburg (vítězka)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-3), Sorribesová (7-5 5-7 6-4), Sasnovičová (2-6 6-0 6-1)



Emma Raducanuová (338.) - Ajla Tomljanovicová (75.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Až 338. hráčka světa a domácí divoká karta Emma Raducanuová ve Wimbledonu píše neuvěřitelný příběh a ve velmi překvapivém osmifinále vyzve 75. tenistku světového hodnocení Ajlu Tomljanovicovou. Zatímco 18letá Raducanuová hraje svou první hlavní soutěž na grandslamech, Tomljanovicová v jediném předchozím osmifinále na největších akcích (French Open 2014) neuspěla. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Raducanuová kvůli svému žebříčkovému postavení startuje hlavně na nižším okruhu ITF. Do letošní sezony vstoupila až na začátku června, na akci WTA v Nottinghamu v prvním kole prohrála s krajankou Harriet Dartovou, na následujícím podniku ITF skončila ve čtvrtfinále. Ve Wimbledonu porazila kvalifikantku Vitaliji Ďjačenkovou, Markétu Vondroušovou a Soranu Cirsteaovou, všechny ve dvou setech.

Tomljanovicová má za sebou letos už 14 odehraných turnajů a ani na jednom se nedokázala probojovat mezi nejlepší osmičku. Do All England Clubu přijela s bilancí 16-14, na generálce v Birminghamu ve druhém kole prohrála s Coco Vandewegheovou a v Eastbourne ve finále kvalifikace s Camilou Giorgiovou. Ve Wimbledonu vyřadila Greet Minnenovou a ve třech setech Alizé Cornetovou a rozjetou vítězku jedné z generálek Jelenu Ostapenkovou.

Raducanuová rozhodně může pokračovat ve fantastickém tažení, Tomljanovicová je jen velmi mírnou favoritkou. Domácí teenagerce evidentně domácí prostředí a publikem vyhovují, takže na ni možná nenajde recept ani zkušenější Australanka.

Tip: Tomljanovicová ve třech setech

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: do sezony naskočila až v červnu

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála)

Emma Raducanuová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Nottingham (1. kolo), ITF W100 Nottingham (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ďjačenková (7-6 6-0), Vondroušová (6-2 6-4), Cirsteaová (6-3 7-5)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 19-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-3 (kariérní 209-102)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Ajla Tomljanovicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Birmingham (2. kolo), Eastbourne (kvalifikace)

Cesta turnajem: Minnenová (6-2 7-6), Cornetová (6-4 0-6 6-3), Ostapenková (4-6 6-4 6-2)



• Osmifinále mužů •

Matteo Berrettini (9.) - Ilja Ivaška (79.) | Court 12 (12:00 SELČ)

Matteo Berrettini znovu po dvou letech ve Wimbledonu postoupil do osmifinále (porážka s Rogerem Federerem) a letos má papírově mnohem snazšího soupeře. Nejlepší Ital v žebříčku ATP se střetne s až 79. hráčem světa Iljou Ivaškou, jenž na grandslamech nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo a v hlavní soutěži Wimbledonu debutuje. Na hlavním okruhu se potkávají poprvé, před čtyřmi lety na challengeru vyhrál Berrettini.

Berrettini se letos až na jednu výjimku na všech turnajích dostal minimálně do osmifinále. Na kontě má dva tituly, přemožitele nenašel na antuce v Bělehradu a vyhrál generálku v londýnském Queen's Clubu, kde v pěti zápasech ztratil jediný set a slavil svůj pátý triumf. Momentálně se tak veze na vlně osmi výher. Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Guidem Pellou, Boticem van de Zandschulpem a Aljažem Bedenem.

Ivaška měl mizerný vstup do sezony, ovšem od antukového jara hraje velmi slušně. Nejprve se dostal do čtvrtfinále v Marbelle, v Barceloně sebral set Rafaelovi Nadalovi a v Mnichově postoupil do semifinále. Na úvodních dvou generálkách ve Stuttgartu a Halle nepřešel přes první kolo hlavní soutěže, v Eastbourne uhrál čtvrtfinále. Ve Wimbledonu využil výpadku favoritů a přehrál Jaumeho Munara, Jérémyho Chardyho a Jordana Thompsona.

Berrettini už by ale měl být pro Ivašku příliš velkým soustem, obzvláště na rychlé trávě. Ital má totiž dělový servis i forhend a nepříjemný čop a s těmito zbraněmi by si Ivaška neměl být schopný poradit.

Tip: Berrettini ve třech setech

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (vítěz); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (vítěz)

Bilance: 29-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 8-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-1 (kariérní 39-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Queens (vítěz)

Cesta turnajem: Pella (6-4 3-6 6-4 6-0), van de Zandschulp (6-3 6-4 7-6), Bedene (6-4 6-4 6-4)

Ilja Ivaška - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 24-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 10-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 1-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Ilja Ivaška - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Halle (1. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Munar (6-1 7-5 7-6), Chardy (4-6 6-3 6-2 6-4), Thompson (6-4 6-4 6-4)



Karen Chačanov (29.) - Sebastian Korda (50.) | Court 18 (12:00 SELČ)

Karen Chačanov ve Wimbledonu vyrovnal své maximum a o vyrovnání toho grandslamového zabojuje proti Sebastianovi Kordovi, který na nejslavnějším turnaji světa debutuje, osmifinále na grandslamech si zahraje podruhé a zaútočí na první čtvrtfinále na největších akcích. Bude se jednat o premiérový souboj.

Chačanov se na svém úvodním letošním turnaji probojoval do semifinále, ale další účast mezi nejlepším kvartetem přidal až na konci května na antuce v Lyonu, kde přerušil sérii sedmi turnajových nezdarů, během nichž nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Generálky na Wimbledon se mu nepovedly, v Halle skončil hned v prvním kole na krajanovi Andrejovi Rubljovovi a na Mallorce ve druhém prohrál s Felicianem Lópezem. Ve Wimbledonu porazil Mackenzieho McDonalda, Jegora Gerasimova a Francese Tiafoea.

Korda prožívá parádní sezonu a stále se zlepšuje. Čerstvě 21letý Američan si v úvodu sezony v Delray Beach zahrál své první finále na hlavním okruhu, v Miami první čtvrtfinále na podnicích Masters a na antuce v Parmě vybojoval svůj premiérový titul. V solidní formě se předvedl už na přípravném turnaji v Halle, kde ve čtvrtfinále podlehl pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi. Ve Wimbledonu vyřadil vítěze jedné z generálek Alexe de Minaura, Antoina Hoanga a nebezpečného domácího hráče Daniela Evanse.

Premiérový vzájemný souboj nemá favorita. Chačanov ani Korda letos nehrají vyrovnaně a oba mají zbraně na to, aby soupeře porazili. Korda přece jen ve Wimbledonu čelil těžším soupeřům a ztratil jen o jeden set více, Chačanovovi se navíc v osmifinále grandslamů obecně nedaří (bilance 1-4).

Tip: Korda ve čtyřech setech

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 19-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-5 (kariérní 25-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karen Chačanov - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (2. kolo)

Cesta turnajem: McDonald (3-6 6-3 6-4 7-6), Gerasimov (6-1 7-6 6-3), Tiafoe (6-3 6-4 6-4)

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (vítěz); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (čtvrtfinále)

Bilance: 26-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 4-0 (kariérní 5-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo)

Sebastian Korda - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Halle (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (15) de Minaur (6-3 6-4 6-7 7-6), Hoang (7-5 6-4 6-4), (22) Evans (6-3 3-6 6-3 6-4)



Márton Fucsovics (48.) - Andrej Rubljov (7.) | No. 2 Court (13:30 SELČ)

Márton Fucsovics před 11 lety ovládl wimbledonskou juniorku, ale mezi dospělými se nikdy předtím nedostal přes druhé kolo. Své maximum na nejslavnějším turnaji světa vylepšil i Andrej Rubljov. Zatímco Fucsovics se počtvrté pokusí poprvé postoupit do čtvrtfinále grandslamů, Rubljov už si čtyřikrát zahrál čtvrtfinále. Aktéři se letos potkávají již popáté, jednou Fucsovics před zápasem odstoupil, další tři souboje bez ztráty setu vyhrál Rubljov a ve vzájemné bilanci vede 4-2.

Fucsovics si v úvodních měsících zahrál semifinále a další dvě čtvrtfinále. Od startu antukového jara však na žádném ze sedmi podniků nedokázal vyhrát více než jeden zápas. Přípravu absolvoval ve Stuttgartu a Eastbourne a dočkal se jediné výhry. Ve Wimbledonu ve čtyřech setech porazil trápícího se nasazeného Itala Jannika Sinnera, poté mu vzdal Jiří Veselý a ve třetím kole ve čtyřech setech přehrál světovou jedenáctku Diega Schwartzmana.

Rubljov má i letos výbornou formu, v rotterdamské hale slavil triumf a na antuce v Monte Carlu si poprvé zahrál finále na akcích Masters. Na trávě se připravoval v Halle, dostal se do svého prvního semifinále a zároveň finále na nejrychlejším povrchu, v souboji o titul podlehl Ugovi Humbertovi. Ve Wimbledonu zatím postupuje s přehledem, postupně si poradil s Federicem Delbonisem, Lloydem Harrisem a Fabiem Fogninim.

Rubljov je jasným favoritem na postup a zaslouženě, jelikož má v poslední době mnohem lepší formu a hlavně výsledky. Fucsovics na trávě může být nepříjemným soupeřem, jenže s hráči Top 10 má katastrofální kariérní úspěšnost 1-18. Rubljov všechny tři letošní souboje vyhrál a měl by přidat další vítězství.

Tip: Rubljov ve čtyřech setech

Márton Fucsovics - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 22-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 1-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Márton Fucsovics - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: (19) Sinner (5-7 6-3 7-5 6-3), Veselý (6-3 5-4 skreč), (9) Schwartzman (6-3 6-3 6-7 6-4)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (vítěz); Halle, Monte Carlo (finále); Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (finále)

Bilance: 36-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 9-6 (kariérní 41-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Andrej Rubljov - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Halle (finále)

Cesta turnajem: Delbonis (4-6 6-4 6-1 6-2), Harris (6-1 6-2 7-5), (26) Fognini (6-3 5-7 6-4 6-2)



Denis Shapovalov (12.) - Roberto Bautista (10.) | No. 3 Court (13:30 SELČ)

Denis Shapovalov bude o vyrovnání svého grandslamového maxima (US Open 2020) bojovat proti semifinalistovi předloňského ročníku Robertovi Bautistovi, který nezvládl úvodních devět osmifinálových duelů na grandslamech, ale poslední dva ano. Aktuální světová dvanáctka a desítka se potkávají poprvé.

Shapovalov se letos prezentuje nevyrovnanou formou, na všech površích se dočkal jednoho solidního výsledku, když hrál semifinále na hardu v Dubaji, finále na antuce v Ženevě a semifinále na trávě v londýnském Queen's Clubu (porážka s Cameronem Norriem). Na nejrychlejším povrchu se představil ještě ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Marinem Čiličem. Ve Wimbledonu měl namále hned v prvním kole, v němž až v pěti setech zdolal veterána Philippa Kohlschreibera. Ve druhém kole měl po odstoupení Pabla Andújara volno a pak suverénně přehrál domácího Andyho Murrayho.

Bautista v posledních letech patřil k nejvyrovnanějším hráčům na tour, kteří se pravidelně dostávali do závěrečných kol, jenže letos to neplatí. Na kontě má sice finále v Montpellieru a Dauhá a semifinále na Masters v Miami, jenže na dalších akcích se mu nedařilo a do čtvrtfinále už postoupil jen na generálce na Mallorce a prohrál v něm se Samem Querreym. Na trávě se připravoval ještě v Halle, v prvním kole nestačil na Sebastiana Kordu. Ve Wimbledonu ztratil set s trápícím se Johnem Millmanem, musel do pěti setů proti Miomirovi Kecmanovičovi a bez ztráty setu přehrál Dominika Köpfera.

Shapovalov je asi zaslouženě favoritem. Kanadskému mladíkovi by měl travnatý povrch sedět mnohem více než Bautistovi, který měl po cestě do předloňského semifinále velké štěstí na los. Bautista navíc letos ve Wimbledonu nepůsobí přesvědčivě.

Tip: Shapovalov ve čtyřech setech

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále); Queens, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (semifinále)

Bilance: 20-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 7-20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál)

Denis Shapovalov - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Queens (semifinále)

Cesta turnajem: Kohlschreiber (6-4 4-6 6-3 5-7 6-4), Andújar (bez boje), Murray (6-4 6-2 6-2)

Roberto Bautista - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Montpellier (finále); Miami (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (čtvrtfinále)

Bilance: 23-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-2 (kariérní 16-26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Roberto Bautista - Wimbledon

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Millman (6-2 3-6 6-3 7-6), Kecmanovič (6-3 6-3 6-7 3-6 6-3), Köpfer (7-5 6-1 7-6)



Novak Djokovič (1.) - Cristian Garín (20.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič bude pokračovat ve svém útoku na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, proti nasazenému Cristianovi Garínovi, jenž si své první grandslamové osmifinále zahrál na nedávném French Open a dál nepostoupil. Jediné předchozí střetnutí ovládl Djokovič.

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce. Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však už set neztratil a vyřadil domácího mladíka Jacka Drapera, v repríze finále 2018 Kevina Andersona a kvalifikanta Denise Kudlu.

Garín letos sbírá úspěchy jen na antuce, na domácím antukovém podniku v Santiagu triumfoval, v Madridu si zahrál čtvrtfinále a na French Open své první osmifinále na podnicích velké čtyřky. Na trávě žádnou generálku neabsolvoval. Ve Wimbledonu, kde při předchozích třech startech skončil hned v prvním kole, zdolal Bernabeho Zapatu, Marca Polmanse a Pedra Martíneze.

Djokovič by měl mít na travnatém povrchu jasně navrch. Garín je sice v osmifinále, ale s mnohem slabšími soupeři měl velké potíže, v úvodním kole dokonce musel do rozhodující páté sady. Chilan by neměl světovou jedničku ohrozit.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 30-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-0 (kariérní 113-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 49-5)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 75-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Bilance v osmifinále: 11-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2), Anderson (6-3 6-3 6-3), Kudla (6-4 6-3 7-6)

Christian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Santiago (vítěz)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 16-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 2-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (osmifinále)

Christian Garín - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Zapata (6-7 6-3 3-6 6-3 6-2), Polmans (7-6 6-2 2-6 7-6), Martínez (6-4 6-3 4-6 6-4)



Félix Auger-Aliassime (19.) - Alexander Zverev (6.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Félix Auger-Aliassime i Alexander Zverev budou bojovat o své první wimbledonské čtvrtfinále. Dvacetiletý Auger-Aliassime je v osmifinále nejslavnějšího turnaje světa poprvé a může vylepšit své grandslamové maximum, o čtyři roky starší Zverev už si zahrál i finále grandslamů a několik čtvrtfinále. Všechny tři předchozí souboje jasně vyhrál Zverev, na trávě se potkávají poprvé.

Auger-Aliassime si na začátku sezony na generálce v Melbourne zahrál finále. Na další solidní výsledek čekal až do startu travnaté části sezony. Ve Stuttgartu se znovu po dvou letech probojoval do finále, jenže ani ve svém celkově osmém souboji o titul neuhrál set. Do závěrečných kol se dostal i v Halle, v semifinále podlehl pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi. Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Thiagem Monteirem i Mikaelem Ymerem, ve třetím kole mu vzdal Nick Kyrgios.

Zverev letos nemá vyrovnanou formu, ale už dvakrát triumfoval (Acapulko a Masters v Madridu). Na antuce se mu dařilo i po prvenství v Madridu, v Římě uhrál čtvrtfinále a na French Open semifinále. Vstup do travnaté části sezony mu naopak nevyšel, na domácí akci v Halle skončil již ve druhém kole na raketě pozdějšího šampiona Uga Humberta. Ve Wimbledonu zatím neměl větší potíže a ztratil jen jeden set, postupně si poradil s Tallonem Griekspoorem, Tennysem Sandgrenem a Taylorem Fritzem.

Zverev je zaslouženě favoritem, se závěrečnými koly na grandslamech má mnohem více zkušeností a hlavně na svého dnešního soupeře umí. Na trávě má však Auger-Aliassime určitě šanci uspět a minimálně set by mohl získat.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (finále); Halle (semifinále)

Bilance: 23-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 4-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Félix Auger-Aliassime - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (finále), Halle (semifinále)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-3 6-3), M. Ymer (6-4 4-6 7-6 6-1), Kyrgios (2-6 6-1 skreč)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Acapulko (vítěz); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 27-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 27-21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále)

Alexander Zverev - Wimbledon

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: T. Griekspoor (6-3 6-4 6-1), Sandgren (7-5 6-2 6-3), (31) Fritz (6-7 6-4 6-3 7-6)



Hubert Hurkacz (18.) - Daniil Medveděv (2.) | No. 2 Court (15:30 SELČ)

Zatímco Hubert Hurkacz je v osmifinále grandslamů poprvé v kariéře, Daniil Medveděv je dvojnásobným grandslamovým finalistou a jedním z největších favoritů letošního Wimbledonu, kde si stejně jako jeho dnešní soupeř poprvé zahraje osmifinále. Hráči se dosud nepotkali.

Hurkacz letos sbírá velké úspěchy, ale mezi nimi má období, kdy se mu absolutně nedaří. Na začátku roku ovládl akci v Delray Beach, pak se mu nedařilo a na přelomu března a dubna v Miami senzačně vybojoval svůj premiérový triumf na podnicích Masters. Od té doby odehrál šest turnajů a připsal si jedinou výhru. Na generálkách ve Stuttgartu i Halle prohrál hned s prvním soupeřem. Do Wimbledonu dorazil se sérií šesti porážek, i tak bez ztráty setu přehrál Lorenza Musettiho, Marcose Girona a Alexandera Bublika.

Finalistovi letošního Australian Open a čtvrtfinalistovi French Open Medveděvovi se vstup do travnaté části sezony vůbec nepovedl, v Halle v roli nasazené jedničky skončil hned v prvním kole po porážce s Janem-Lennardem Struffem. Na Mallorce se ovšem coby nejvýše nasazený probojoval do svého prvního finále na trávě a suverénně v něm porazil Sama Querreyho. V prvním kole Wimbledonu oplatil porážku Struffovi, pak smetl Carlose Alcaraze a ve třetím kole proti Marinovi Čiličovi poprvé v kariéře otočil zápas z 0-2 na sety.

Medveděv je jasným favoritem, ovšem v předchozím kole měl obrovské potíže a Hurkacz, který si zatím vede suverénně, i když proti slabším soupeřům, může být velkým problémem.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Delray Beach (vítěz)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 18-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 7-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Hubert Hurkacz - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Halle (1. kolo)

Cesta turnajem: Musetti (6-4 7-6 6-1), Giron (6-3 6-2 6-4), Bublik (6-3 6-4 6-2)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseille (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (vítěz)

Bilance: 29-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 7-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-1 (kariérní 22-11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále)

Daniil Medveděv - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (vítěz)

Cesta turnajem: Struff (6-4 6-1 4-6 7-6), Alcaraz (6-4 6-1 6-2), (32) Čilič (6-7 3-6 6-3 6-3 6-2)



Roger Federer (8.) - Lorenzo Sonego (27.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Osminásobný šampion, rekordman v počtu grandslamových trofejí a jeden z největších favoritů Roger Federer v osmifinále narazí na Lorenza Sonega, který postupem mezi nejlepší šestnáctku vyrovnal své grandslamové maximum (French Open 2020). Jediný dosavadní duel se odehrál předloni v prvním kole French Open a Federer zvítězil bez ztráty setu.

Federer před osmifinále odstoupil z French Open, aby dopřál tělu odpočinek a připravil se na svou nejoblíbenější část sezony. Na trávě se představil na svém oblíbeném podniku v Halle. S deseti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje měl potíže už v prvním kole s Iljou Ivaškou a v následujícím zápase nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho. Problémy měl také v prvním kole Wimbledonu, Adrian Mannarino mu nakonec za stavu 2-2 na sety vzdal, poté přehrál Richarda Gasqueta a ve čtyřech setech Camerona Norrieho.

Sonego se prvního pořádného výsledku dočkal na domácí antuce v Cagliari, kde získal svůj druhý titul. Následovalo semifinále na Masters v Římě, ale pak série tří porážek. Zatímco v londýnském Queen's Clubu nečekaně prohrál v prvním kole s Viktorem Troickým, v Eastbourne až ve finále podlehl Alexovi de Minaurovi. Ve Wimbledonu zatím postupuje s přehledem, roli favorita potvrdil proti Pedrovi Sousovi, Danilovi Galánovi i Jamesovi Duckworthovi.

Federer je favoritem na postup, ale Sonego může být na trávě nebezpečným protivníkem. Švýcarský veterán se zatím ve Wimbledonu neprezentuje svou nejlepší formou a po dvou operacích kolene je rozhodně k poražení. Postoupit by však měl, v osmifinále Wimbledonu má stoprocentní úspěšnost 16-0.

Tip: Federer ve čtyřech setech

Roger Federer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-1 (kariérní 153-19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 54-10)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (osmifinále)

Roger Federer - Wimbledon

Kariérní bilance: 104-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2003 - 2007, 2009, 2012, 2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Bilance v osmifinále: 16-0

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: Mannarino (6-4 6-7 3-6 6-2 skreč), Gasquet (7-6 6-1 6-4), (29) Norrie (6-4 6-4 5-7 6-4)

Lorenzo Sonego - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cagliari (vítěz); Eastbourne (finále); Řím (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (finále)

Bilance: 21-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 3-7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Lorenzo Sonego - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Queens (1. kolo), Eastbourne (finále)

Cesta turnajem: P. Sousa (6-2 7-5 6-0), Galán (4-6 6-3 7-6 6-1), Duckworth (6-3 6-4 6-4)