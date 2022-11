8. den na Turnaji mistryň: Sabalenková, či Garciaová se stane novou šampionkou. Krejčíková se Siniakovou mají na dosah obhajobu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry • Sabalenková (7-) - Garciaová (6-Fr.) | PREVIEW LS | Stadium Court (úterý 3:00 SEČ) • Finále čtyřhry • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.) | Stadium Court (úterý 0:30 SEČ)



• Finále dvouhry •

Aryna Sabalenková (7.) - Caroline Garciaová (6.) | Stadium Court (úterý 3:00 SEČ)

Turnaj mistryň dnes pozná zbrusu novou šampionku. Aryna Sabalenková, která se pokusí navázat na skalp největší favoritky a světové jedničky Igy Šwiatekové, ve finále vyzve Caroline Garciaovou. Poslední vzájemný souboj se uskutečnil letos v Cincinnati, rozjetá Francouzka vyhrála ve třech setech a srovnala vzájemnou bilanci s Běloruskou na 2-2. Obě aktérky absolvují své největší finále v kariéře.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková nastoupí ke svému 18. finále (10-7), třetímu letošnímu (0-2) a 12. na tvrdých površích (9-2) a má poslední šanci zakončit pátou sezonu po sobě s alespoň jedním titulem. Na triumf čeká od loňského května, kdy kralovala na antuce v Madridu. Pokud bychom počítali jen finále na větších turnajích (WTA 500 a výše), pak rodačka z Minsku zvládla sedm z 11. Postupem do finále vyrovnala běloruské maximum na Turnaji mistryň, Viktoria Azarenková v roce 2011 v Istanbulu podlehla Petře Kvitové.

Devětadvacetiletá Garciaová si v červnu zahrála finále po třech letech a letos uspěla v Bad Homburgu, Varšavě i Cincinnati. Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye jako jediná v tomto roce kralovala na všech třech površích a má vynikající kariérní finálovou úspěšnost 10-3, přičemž z posledních deseti finálových duelů vyhrála devět a na velkých akcích všechny tři. Jedinou francouzskou šampionkou Turnaje mistryň je Amélie Mauresmová, ve finále ročníku 2005 porazila krajanku Mary Pierceovou.

Garciaová v případě triumfu vyrovná své žebříčkové maximum, čtvrté místo. Pokud vyhraje bývalá světová dvojka Sabalenková, svou soupeřku přeskočí a na čtvrtou pozici se dostane ona.

Sabalenková v semifinále překvapila skalpem světové jedničky Šwiatekové, a pokud by takový výkon předvedla i ve finále, pak má velkou šanci uspět. Klíčovým faktorem bude její počet dvojchyb, kterých letos spáchala suverénně nejvíce ze všech hráček na tour. Proti Garciaové to rozhodně nebude mít jednoduché, Francouzka má vynikající finálovou úspěšnost a je v poslední době o něco stabilnější než Běloruska. Ani jedna z finalistek není favoritkou.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodu sezony extrémně trápila se servisem a jasně vede letošní statistiku dvojchyb, i když problém před nějakou dobou vyřešila. Na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna ve Stuttgartu. Ve druhé půlce roku se neprezentuje stabilní formou. Po finále v Hertogenboschi neporazila na třech akcích po sobě více než jednu soupeřku, pak uhrála semifinále v Cincinnati i na US Open, ale v San Diegu a Guadalajaře dosáhla maximálně na jednu výhru.

Cesta turnajem

V úvodním zápase měla namále a byla dva míčky od porážky, s favorizovanou Ons Džabúrovou ztrácela 3-5 v tie-breaku druhé sady a v rozhodujícím dějství doháněla manko brejku. V utkání s Mariou Sakkariovou byla naopak celkem bez šance, příliš chybovala a Řekyni sebrala jen šest gamů. V posledním duelu skupiny však ve dvou setech porazila domácí Jessicu Pegulaovou a Sakkariová jí dalším jednoznačným vítězstvím pomohla do semifinále. V semifinále zaskočila největší favoritku a světovou jedničku Igu Šwiatekovou a ukončila její sérii 15 vítězství proti hráčkám Top 10.

Historie na Turnaji mistryň

Premiéru na Turnaji mistryň si odbyla loni a skončila ve skupině.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); US Open, Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 33-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-5 (kariérní 21-23)

Bilance ve finále: 0-2 (kariérní 10-7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (SF)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (2K)

Odehrané zápasy: Džabúrová (3-6 7-6 7-5), Sakkariová (2-6 4-6), Pegulaová (6-3 7-5), Šwiateková (6-2 2-6 6-1)

Aktuální forma

Garciaová si ještě v půlce června procházela skoro pětiletou krizí, ale s příchodem léta neskutečně ožila. Dokonce triumfovala na všech površích, na trávě v Bad Homburgu (první trofej po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardové "tisícovce" v Cincinnati (z kvalifikace) a vrátila se do Top 10. Navíc si na US Open zahrála své první semifinále na majorech. V následujících týdnech nedokázala porazit více než jednu soupeřku, na druhou stranu si porážky připsala proti Shuai Zhang, Danielle Collinsové a Sloane Stephensové.

Cesta turnajem

V Texasu začala hladkou výhrou nad nejmladší účastnicí a debutantkou Cori Gauffovou, ačkoli v utkání dvakrát ztratila podání. Pak přišla očekávaná porážka se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, s největší favoritkou uhrála jen pět gamů. V přímém souboji o semifinále přetlačila další debutantku Darju Kasatkinovou. V semifinále povolila pouhých pět her do té doby suverénní Marie Sakkariové.

Historie na Turnaji mistryň

Turnaje mistryň se účastní podruhé, před pěti lety vypadla v semifinále.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); US Open, Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Lyon (SF)

Bilance: 44-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 7-4 (kariérní 24-48)

Bilance ve finále: 3-0 (kariérní 10-3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Caroline Garciaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Tokio (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Gauffová (6-4 6-3), Šwiateková (3-6 2-6), Kasatkinová (4-6 6-1 7-6), Sakkariová (6-3 6-2)



• Finále čtyřhry •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / V. Kuděrmetovová / E. Mertensová | Stadium Court (úterý 0:30 SEČ)

Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou už dělí jen jedna výhra od úspěšné obhajoby loňského triumfu na Turnaji mistryň a sedmého letošního prvenství. Jasně nejúspěšnějšímu páru sezony se do cesty postaví Ruska Veronika Kuděrmetovová a Belgičanka Elise Mertensová. S nimi se Češky už jednou potkaly, a to v semifinále letošního Australian Open, v němž jim povolily jen pět gamů.





Krejčíková se Siniakovou už dlouho tvoří jeden z nejúspěšnějších týmů. Šestadvacetileté Češky spolu vybojovaly už 13 vavřínů a šestkrát se radovaly na grandslamech (French Open a Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open, Wimbledon a US Open 2022), letos v New Yorku zkompletovaly kariérní Grand Slam. Ve finále Turnaje mistryň jsou potřetí, v roce 2018 neuspěly. Krejčíková bude útočit na svou 15. trofej, Siniaková má ve sbírce 20 titulů.

Cesta turnajem

RR: Krawczyková/Schuursová (6-4 6-3)

RR: Y. Xu/Z. Yang (6-3 6-3)

RR: Gauffová/Pegulaová (6-2 6-1)

SF: L. Kičenoková/Ostapenková (7-6 6-2)





Kuděrmetovová s Mertensovou spolu loni ovládly hned první společný turnaj v Istanbulu, ale plně začaly spolupracovat až letos. Ruska s Belgičankou vyhrály 30 z 39 duelů, nicméně triumf slavily jen v Dubaji, další tři finále prohrály. Mertensová už má s finále Turnaje mistryň zkušenost, loni po boku Su-Wei Hsieh prohrála právě s Krejčíkovou a Siniakovou. Pětadvacetiletá Kuděrmetovová se může pochlubit čtyřmi trofejemi, o rok starší Mertensová jich posbírala 15.

Cesta turnajem

RR: L. Kičenoková/Ostapenková (3-6 6-1 10-6)

RR: Danilinová/Haddadová Maiaová (6-4 6-3)

RR: Dabrowská/Olmosová (7-6 6-2)

SF: Krawczyková/Schuursová (6-1 6-1)