8. den US Open: Zkompletuje se čtvrtfinále, o místo v něm zabojuje Karolína Plíšková

V rámci osmého dne letošního US Open se odehrají zbylé osmifinálové souboje. Česká jednička Karolína Plíšková bude čelit Anastasii Pavljučenkovové. Novak Djokovič bude v útoku na kalendářní grandslam pokračovat proti domácímu Jensonovi Brooksbymu. Do akce půjdou také například Alexander Zverev či předloňská šampionka Bianca Andreescuová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (4-ČR) - Pavljučenkovová (14-Rus.) | Grandstand (23:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Bencicová (11-Švýc.) - Šwiateková (7-Pol.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Rogersová (USA) - Raducanuová (Brit.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Sakkariová (17-Řec.) - Andreescuová (6-Kan.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 3:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Zverev (4-Něm.) - Sinner (13-It.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Opelka (22-USA) - Harris (JAR) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ) Otte (Něm.) - Berrettini (6-It.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Brooksby (USA) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)



Karolína Plíšková (4.) - Anastasia Pavljučenkovová (15.) | Grandstand (23:00 SELČ)

Karolína Plíšková na letošním US Open dál živí naději na zisk premiérového grandslamového triumfu. Finalistka ročníku 2016 v osmifinále narazí na Anastasii Pavljučenkovovou a bude bojovat o první newyorské čtvrtfinále od roku 2018. Pavljučenkovová je ve Flushing Meadows ve druhém týdnu po dlouhých deseti letech a bude útočit na vyrovnání svého maxima na turnaji. Ve vzájemné bilanci vede 6-2 Plíšková, poslední dva souboje (Australian Open 2020 a Madrid 2021) však prohrála.

Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká. Následovalo semifinále v Cincinnati. Na US Open potvrdila roli favoritky proti domácí Caty McNallyové, Amandě Anisimovové, přestože proti druhé jmenované musela v parádní přestřelce likvidovat mečbol, i Ajle Tomljanovicové.

Pavljučenkovová se ještě v úvodních měsících letošního tenisového roku trápila. Krizi zlomila na antuce, když se probojovala do semifinále v Madridu a na French Open senzačně až do finále. Povedly se jí i olympijské hry, ve čtvrtfinále potrápila pozdější šampionku Belindu Bencicovou. Pro svou generálku si vybrala jen Montréal, ve druhém kole byla nad její síly Jessica Pegulaová. Do osmifinále US Open se dostala se ztrátou jediného setu, postupně vyřadila Alison Riskeovou, Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou a krajanku Varvaru Gračevovou.

Plíšková dnes bude potřebovat parádní servis z posledních dvou zápasů, ve kterých dohromady nastřílela 44 es. Česká jednička má momentálně lepší formu a měla by s Ruskou sérii porážek přerušit.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 33-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 32-34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 8-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 23-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 3-1

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: McNallyová (6-3 6-4), Anisimovová (7-5 6-7 7-6), Tomljanovicová (6-3 6-2)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (finále); Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (čtvrtfinále)

Bilance: 24-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 36-71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 7-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (finále), Wimbledon (3. kolo)

Anastasia Pavljučenkovová - US Open

Kariérní bilance: 19-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2011)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Montréal (2. kolo)

Cesta turnajem: Riskeová (6-4 6-2), Schmiedlová (6-2 5-7 6-2), Gračevová (6-1 6-4)



• Další osmifinále žen •

Belinda Bencicová (12.) - Iga Šwiateková (8.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Olympijská vítězka a předloňská semifinalistka US Open Belinda Bencicová se v osmifinále utká s Igou Šwiatekovou, která v letošní sezoně jako jediná postoupila do druhého týdne na všech grandslamových turnajích. Jediný dosavadní souboj letos ve finále v Adelaide vyhrála Šwiateková, jež bude útočit na své třetí grandslamové čtvrtfinále, první mimo antukové French Open.

Bencicové se až na finále v Adelaide a čtvrtfinále v Madridu úvodní půlrok moc nepovedl. Na trávě ale přišlo další finále (Berlín) a pak senzačně ovládla olympijské hry v Tokiu. Slušně si vedla i na velké generálce v Cincinnati, až ve čtvrtfinále podlehla rozjeté krajance Jil Teichmannové. Na US Open zatím postupuje s přehledem, bez ztráty setu si poradila s Arantxou Rusovou, Martinou Trevisanovou i nebezpečnou Jessicou Pegulaovou.

Šwiateková v Adelaide získala svůj druhý titul, ovládla i antuku v Římě a došla do čtvrtfinále French Open, kde obhajovala triumf. Se svým vystoupením na posledních akcích však nemohla být spokojená, na olympiádě se loučila ve druhém kole a v Cincinnati nezvládla hned úvodní zápas s Ons Džabúrovou. Na US Open začala hladkým vítězstvím nad domácí outsiderkou Jamie Loebovou, pak zlikvidovala manko setu a brejku proti trápící se Fioně Ferrové a ve třetím kole zdolala šampionku jedné z generálek Anett Kontaveitovou.

Bencicová má teď na rozdíl od Šwiatekové velmi dobrou a hlavně stabilní formu. Šwiateková naopak už dlouho nepředvádí svůj nejlepší tenis, kdežto Bencicová teď hýří sebevědomím. Má tak velkou šanci Polce oplatit letošní porážku.

Tip: Bencicová ve třech setech

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Tokio (triumf); Berlín, Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (triumf); Adelaide (finále)

Bilance: 29-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 24-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Belinda Bencicová - US Open

Kariérní bilance: 16-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rusová (6-4 6-4), Trevisanová (6-3 6-1), (23) Pegulaová (6-2 6-4)

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 31-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-3 (kariérní 5-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-2 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Loebová (6-3 6-4), Ferrová (3-6 7-6 6-0), (28) Kontaveitová (6-3 4-6 6-3)



Shelby Rogersová (43.) - Emma Raducanuová (150.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Shelby Rogersová bude útočit na vyrovnání svého newyorského maxima a pokusí se navázat na senzační skalp světové jedničky a největší favoritky Ashleigh Bartyové. Poslední domácí naděje ve dvouhře žen se poprvé utká s Emmou Raducanuovou. Teprve 18letá Britka stejně jako ve Wimbledonu došla až do osmifinále. Na US Open, kde dnes zabojuje o své největší čtvrtfinále, dokonce z kvalifikace.

Rogersová měla solidní vstup do sezony, na generálce v Melbourne uhrála čtvrtfinále a na Australian Open osmifinále, pokaždé ji zastavila právě Bartyová. Dále se do čtvrtfinále, které je jejím letošním maximem, dostala ještě v Adelaide a na antuce v Charlestonu. Před US Open byla hodně pilná a zúčastnila se čtyř přípravných turnajů, dočkala se ovšem jediné výhry. Na US Open ve dvou setech přehrála Madison Brengleovou a Soranu Cirsteaovou a ve třetím kole senzačně vyřadila světovou jedničku Bartyovou, ačkoli Australanka v rozhodující sadě vedla už 5-2 a šla na podání.

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. To samé se jí povedlo na US Open, kam přijela po finálové účasti na akci WTA 125 v Chicagu, kde prohrála bitvu o titul s Clarou Tausonovou. V New Yorku zatím hraje naprosto fantasticky, včetně kvalifikace zvládla už šest zápasů a všechny bez ztráty setu. Osmnáctiletá Britka nedala v hlavní soutěži šanci Stefanii Vögeleové ani Shuai Zhang a v posledním zápase zničila obranářku Saru Sorribesovou.

Rogersová má sice na kontě skalp Bartyové, ale světová jednička se vyřadila spíše sama. Raducanuová si na rozdíl od posledního výkonu své dnešní soupeřky po vítězné údery chodí sama a bude se snažit diktovat hry. Pokud nepřijde pokles formy, měla by vystřílet i poslední domácí zástupkyni.

Tip: Raducanuová ve dvou setech

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 2, Adelaide, Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide, Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 23-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-1 (kariérní 150-97)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Shelby Rogersová - US Open

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: San José (1. kolo), Montréal (1. kolo), Cincinnati (2. kolo), Cleveland (1. kolo)

Cesta turnajem: Brengleová (6-4 6-0), Cirsteaová (7-5 6-2), (1) Bartyová (6-2 1-6 7-6)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-0 (kariérní 4-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (osmifinále)

Emma Raducanuová - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: San José (1. kolo), ITF W100 Landisville (čtvrtfinále), WTA 125k Chicago (finále)

Cesta turnajem: Vögeleová (6-2 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4), Sorribesová (6-0 6-1)



Maria Sakkariová (18.) - Bianca Andreescuová (7.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 3:00 SELČ)

Maria Sakkariová, přemožitelka Kateřiny Siniakové a Petry Kvitové, bude o své druhé grandslamové čtvrtfinále bojovat s předloňskou šampionkou a na US Open stále neporaženou Biancou Andreescuovou, kterou čeká druhé grandslamové osmifinále v kariéře. Premiérový vzájemný souboj se odehrál letos v semifinále v Miami a po parádní bitvě nakonec slavila Andreescuová.

Sakkariová si v úvodních měsících sezony na betonech vedla skvěle a uhrála tři semifinále. Od té doby ale byla v závěrečných kolech jen jednou, a to v semifinále French Open. Na olympiádě v Tokiu i v Montréalu skončila v osmifinále, na poslední přípravce v Cincinnati hned v prvním kole po jasné porážce s Angelique Kerberovou. Na US Open neztratila set proti Martě Kosťukové, Kateřině Siniakové ani Petře Kvitové.

Andreescuová se po více než roční pauze vrátila velmi solidně, na menší akci v Melbourne se probojovala do semifinále a v Miami do finále. Od skreče ve finále na Floridě se však zdravotně i herně trápí. Od začátku dubna teprve podruhé zvládla dvě utkání po sobě, na generálkách v Montréalu a Cincinnati porazila jen hráčku druhé stovky Harriet Dartovou. Na US Open zvládla bitvu prvního kola s Viktorijí Golubicovou, poradila si s Lauren Davisovou a smetla Greet Minnenovou.

Sakkariová je zaslouženě favoritkou, řecká jednička nemá zdravotní problémy, hraje celou sezonu hlavně na tvrdém povrchu slušně a na US Open zatím předvádí solidní výkony. Andreescuová se v New Yorku každým zápasem zlepšuje, ale dnes potká mnohem kvalitnější soupeřku než v předchozích kolech.

Tip: Sakkariová ve třech setech

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 29-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 19-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-4 (kariérní 14-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Kosťuková (6-4 6-3), Siniaková (6-4 6-2), (10) Kvitová (6-4 6-3)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 16-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 6-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Bianca Andreescuová - US Open

Kariérní bilance: 10-0

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Golubicová (7-5 4-6 7-5), Davisová (6-4 6-4), Minnenová (6-1 6-2)



• Osmifinále mužů •

Alexander Zverev (4.) - Jannik Sinner (16.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Jeden z největších favoritů Alexander Zverev zatím na US Open úspěšně protahuje svou neporazitelnost čítající už 14 zápasů a obhajuje loňské finále. Jeho dalším protivníkem bude o čtyři roky mladší Jannik Sinner, který bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (čtvrtfinále French Open 2020). Vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1, loni na French Open vyhrál Sinner, Zverev mu porážku oplatil o pár týdnů později v kolínské hale.

Zverev prožívá další povedenou sezonu a teď jedno z nejlepších období své kariéry. V semifinále olympijských her v Tokiu vyřadil Novaka Djokoviče a ve finále snadno přehrál Karena Chačanova. Na vítězné vlně pokračoval i na generálce v Cincinnati. Ani v Ohiu přemožitele nenašel, popáté v kariéře triumfoval na podnicích Masters a na závěrečný grandslam sezony dorazil se šňůrou 11 vítězství. V New Yorku si snadno poradil se Samem Querreym i Albertem Ramosem, ve třetím kole mu ve čtvrté sadě vzdal domácí Jack Sock.

Sinner na únorové generálce v Melbourne slavil svůj druhý triumf, na začátku dubna v Miami hrál své první finále na Masters, došel do semifinále na antuce v Barceloně a na přípravné akci ve Washingtonu získal další trofej. Letos hraje velmi nevyrovnaně, na dalších třech amerických generálkách vyhrál jediný zápas a připsal si i šokující porážky s Christopherem O'Connellem a Jamesem Duckworthem. Na US Open měl potíže s Maxem Purcellem, Zacharym Svajdou i Gaëlem Monfilsem, posledního jmenovaného zdolal až v pěti setech.

Sinner teď nemá nejlepší formu a postrádá vyrovnanost. Toho by měl Zverev využít a potvrdit roli jasného favorita.

Tip: Zverev ve třech setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf)

Bilance: 41-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 23-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-2 (kariérní 28-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-1 (kariérní 6-5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Querrey (6-4 7-5 6-2), Ramos (6-1 6-0 6-3), Sock (3-6 6-2 6-3 2-1 skreč)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Melbourne 1 (triumf); Miami (finále); Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Melbourne 1 (triumf); Miami (finále)

Bilance: 33-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-6

Bilance proti hráčům Top 10: 1-5 (kariérní 4-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)

Jannik Sinner - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Atlanta (2. kolo), Washington (triumf), Toronto (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Purcell (6-4 6-2 4-6 6-2), Svajda (6-3 7-6 6-7 6-4), (17) Monfils (7-6 6-2 4-6 4-6 6-4)



Reilly Opelka (24.) - Lloyd Harris (46.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Reillyho Opelku i Lloyda Harrise čeká premiérové osmifinále na grandslamových turnajích. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1, před čtyřmi lety v Shenzhenu uspěl Jihoafričan, nedávno v osmifinále v Torontu se po odvráceném mečbolu radoval domácí tenista.

Opelka měl katastrofální úvodní měsíce letošní sezony, od února do začátku května odehrál devět zápasů a jen dva vyhrál. Pak se nečekaně dostal do semifinále v Římě, ale od té doby se znovu trápil. Nedařilo se mu ani na domácích betonech, z Atlanty i Washingtonu odjížděl s bilancí jednoho vítězství a jedné porážky. V Torontu ovšem uhrál své premiérové finále na Masters, v Cincinnati se na další akci stejné kategorie loučil ve druhém kole. Na US Open ještě neztratil set, postupně vyřadil Soon-Woo Kwona, Lorenza Musettiho a Nikoloze Basilašviliho.

Harris své největší letošní úspěchy sbírá venku na tvrdých površích. Jeho maximem je finále v Dubaji, kde coby kvalifikant porazil Dominica Thiema, Keie Nišikoriho či Denise Shapovalova. Před US Open se zúčastnil celkem čtyř generálek, nejlepšího výsledku dosáhl postupem do čtvrtfinále ve Washingtonu, v D.C. vyřadil Tennyse Sandgrena a Rafaela Nadala. V úvodním kole US Open zvládl pětisetovou bitvu s Karenem Chačanovem a pak bez ztráty setu přehrál Ernesta Escobeda i Shapovalova.

Šance na postup jsou vyrovnané, Opelka je jen velmi mírným favoritem. Harris byl v posledním souboji v Torontu jediný míček od postupu a určitě může tentokrát uspět. Opelka, který bude mít výhodu domácí podpory, se ale také prezentuje skvělou formou. Tady je velmi těžké tipovat vítěze.

Tip: Opelka v pěti setech

Reilly Opelka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (finále); Řím (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (finále)

Bilance: 19-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-9

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-5 (kariérní 10-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Reilly Opelka - US Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (osmifinále), Toronto (finále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Soon-Woo Kwon (7-6 6-4 6-4), Musetti (7-6 7-5 6-4), Basilašvili (7-6 6-3 6-4)

Lloyd Harris - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)

Bilance: 26-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-8

Bilance proti hráčům Top 21-30: 2-4 (kariérní 6-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Lloyd Harris - US Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Atlanta (1. kolo), Washington (čtvrtfinále), Toronto (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: (25) Chačanov (6-4 1-6 4-6 6-3 6-2), Escobedo (6-4 6-4 6-2), (7) Shapovalov (6-4 6-4 6-4)



Oscar Otte (144.) - Matteo Berrettini (8.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)

Jedna ze senzací letošního US Open a kvalifikant Oscar Otte, který v minulosti na grandslamech nepřešel přes druhé kolo a nikdy nebyl hráčem elitní stovky žebříčku ATP, vyzve předloňského semifinalistu a finalistu letošního Wimbledonu Mattea Berrettiniho. Hráči se dosud střetli jen před třemi lety na French Open, kde postup slavil Berrettini.

Otte kvůli svému žebříčkovému postavení startuje hlavně na challengerech a v letošní sezoně se pouze jednou dostal do semifinále, když postoupil do finále antukového podniku v Praze. Na venkovních betonech se letos představil pouze na Australian Open, přesto ve Flushing Meadows hraje v životní formě. V tříkolové kvalifikaci musel pokaždé do rozhodující sady, v hlavní soutěži vyřadil Lorenza Sonega, Denise Kudlu a Andrease Seppiho.

Berrettini si letos vede výborně. V Bělehradu získal titul a v Madridu hrál své první finále na Masters. Parádní měl hlavně travnatou část sezony, když nenašel přemožitele v londýnském Queen's Clubu a ve Wimbledonu se probojoval až do finále. Generálku absolvoval pouze v Cincinnati, v osmifinále nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho. V New Yorku se mu zatím moc nedaří. Jérémyho Chardyho sice přehrál bez ztráty setu, ale v úvodních dvou měl velké potíže, pak ztratil sadu s Corentinem Moutetem a rozjetého Ivašku zdolal až v pětisetové bitvě.

Berrettini letos v New Yorku nepůsobí úplně přesvědčivě, ale senzační jízdu 28letého německého kvalifikanta by měl zastavit. Bylo by velkým překvapením, kdyby příznivého losu nevyužil.

Tip: Berrettini ve třech setech

Oscar Otte - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 27-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Oscar Otte - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (20) Sonego (6-7 7-5 7-6 7-6), Kudla (6-4 6-4 6-2), Seppi (6-3 6-4 2-6 7-5)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad 1 (triumf); Wimbledon, Madrid (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Antalya (čtvrtfinále)

Bilance: 36-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 7-0 (kariérní 127-60)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Chardy (7-6 7-6 6-3), Moutet (7-6 4-6 6-4 6-3), Ivaška (6-7 6-2 6-4 2-6 6-3)



Novak Djokovič (1.) - Jenson Brooksby (99.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)

Trojnásobný šampion Novak Djokovič na US Open stále útočí na kalendářní grandslam. Další překážkou největšího favorita bude domácí talent Jenson Brooksby, kterého čeká premiérové osmifinále na turnajích velké čtyřky. Dvacetiletý Američan aktuální světovou jedničku vyzve poprvé.

Djokovič ovládl všechny tři letošní grandslamy, ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati. Na US Open hned na úvod musel do čtyř sad s kvalifikantem Holgerem Runem, proti Tallonovi Griekspoorovi mu stačily tři sety, ale další ztrátu setu zaznamenal proti Keiovi Nišikorimu.

Brooksby, který předloni právě na US Open šokoval skalpem Tomáše Berdycha, je jedním z objevů letošní sezony. Nedávno na trávě v Newportu hrál svou vůbec první hlavní soutěž na turnajích ATP a probojoval se až do finále, další skvělý výsledek předvedl postupem do semifinále před měsícem ve Washingtonu. Na domácím grandslamu potřeboval čtyři sety proti Mikaelovi Ymerovi i Taylorovi Fritzovi, Aslana Karaceva udolal až v páté rozhodující sadě.

Brooksby možná v žebříčku figuruje až na konci první stovky, ale je obrovským talentem. Nejmladší domácí osmifinalista US Open po 19 letech hraje celodvorcový tenis a může favorizovaného Djokoviče ve svém prvním souboji s hráči Top 10 hodně potrápit, obzvláště pokud má dost fyzických sil. Djokovič by ale zaváhat neměl.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 41-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-0 (kariérní 220-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 3-0 (kariérní 50-5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 78-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 11-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Rune (6-1 6-7 6-2 6-1), T. Griekspoor (6-2 6-3 6-2), Nišikori (6-7 6-3 6-3 6-2)

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (finále); Washington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (semifinále)

Bilance: 41-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 25-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (nehrál)

Jenson Brooksby - US Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (1. kolo)

Cesta turnajem: M. Ymer (7-5 6-2 5-7 6-3), Fritz (6-7 7-6 7-5 6-2), (21) Karacev (6-2 3-6 2-6 6-3 6-3)