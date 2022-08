8. den v Cincinnati: Kvitová proti Garciaové zabojuje o svůj 30. titul, Čorič ve finále vyzve Tsitsipase

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Kvitová (ČR) - Garciaová (Fr.) | Center Court (20:00 SELČ) • Finále mužů • Tsitsipas (4-Řec.) - Čorič (Chorv.) | Center Court (22:30 SELČ)



• Finále žen •

Petra Kvitová (28.) - Caroline Garciaová (35.) | Center Court (20:00 SELČ)

Petra Kvitová v sobotu dosáhla na jubilejní finále a v neděli může slavit jubilejní triumf. V posledním letošním duelu v Cincinnati narazí na Caroline Garciaovou, která se jako první v historii podniků WTA 1000 (od roku 2009) probojovala z kvalifikace až do finále. Obě aktérky si v tomto dějišti o titul zahrají poprvé. Už se tady ale jednou střetly, v roce 2015 ve třech setech zvítězila Garciaová. Kvitová suverénně vyhrála oba poslední souboje (Miami a Madrid 2019) a ve vzájemné bilanci vede 5-3.

Dvaatřicetiletá Češka nastoupí ke svému 40. kariérnímu finále (29-10), na tolik finálových účastí dosáhlo už jen pět dalších aktivních tenistek. Bývalá světová dvojka zvládla 11 z posledních 14 finále, v červnu na trávě v Eastbourne hrála své první po více než roce a porazila Jelenu Ostapenkovou.

Konkrétně na akcích WTA 1000 bude rodačka z Fulneku o titul bojovat po dvou a půl letech, kdy neuspěla v Dauhá. Na největších turnajích WTA může triumfovat poprvé od Madridu 2018 a celkově podeváté (finálová bilance 8-3), čímž by se vyrovnala Simoně Halepové. Víc trofejí mají na kontě jen Serena Williamsová (13) a Viktoria Azarenková (10). Ještě včera byla v historii Western & Southern Open (od roku 1899) jedinou českou finalistkou Karolína Plíšková (triumf 2016).

Osmadvacetiletá Garciaová má ve finále bilanci 9-3 a uspěla v šesti z posledních sedmi. Letos vyhrála obě, v červnu na trávě v Bad Homburgu přehrála Biancu Andreescuovou a v červenci na antuce ve Varšavě Anu Bogdanovou. Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye navíc zvládla obě předchozí finále na WTA 1000, ve své nejlepší sezoně 2017 triumfovala ve Wuhanu a hned o týden později v Pekingu. Dnes se může stát první francouzskou šampionkou tohoto podniku, v minulosti ve finále neuspěly Gail Chanfreauová (1969) ani Nathalie Dechyová (2008).

Kvitová se v pondělí vrátí na post české jedničky, v live žebříčku momentálně uzavírá Top 20 a v případě triumfu bude světovou patnáctkou. Garciaová je díky finále na 23. místě a ještě se může vyhoupnout na 17. příčku.

Obě finalistky v Cincinnati chytly parádní formu a výkonnostně je moc odlišit nemůžeme. Garciaová ve druhém setu v semifinále potřebovala pauzu na ošetření levého předloktí, ale v rozhodujícím pak dominovala. Není na ní vůbec vidět, že už má včetně kvalifikace v nohách sedm zápasů a čtyři "tříseťáky".

Tipování nám neusnadní ani finálová bilance, Kvitová (29-10) i Garciaová (9-3) v soubojích o titul excelují. České naději se však mohou hodit mnohem větší zkušenosti s takto velkými zápasy. Garciaová si totiž zahraje své teprve třetí finále mimo nejmenší akce WTA 250, ve Wuhanu ovšem porazila Ashleigh Bartyovou a o týden později Simonu Halepovou. Velkého jména se tak sice nezalekne, ale s Češkami prohrála posledních sedm soubojů, naposledy našla recept na Karolínu Plíškovou na US Open 2020.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Aktuální forma

Kvitová až na nečekaný triumf na trávě v Eastbourne ještě na začátku týdne prožívala další podprůměrnou sezonu. Alespoň do čtvrtfinále, které bylo konečnou, se dostala už jen v Dubaji a Miami. Dál se jí nedaří na grandslamech, nejdál byla ve třetím kole Wimbledonu. Do sezony amerických betonů vstoupila před týdnem v Torontu a nestačila hned na Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Cesta turnajem

Už osmý letošní nezdar v úvodních zápasech mohla zaznamenat v Cincinnati, až po odvráceném mečbolu zdolala loňskou finalistku Jil Teichmannovou. Od té doby předvádí výborné výkony, ve druhém kole smázla Soranu Cirsteaovou, v osmifinále dorazila světovou pětku Ons Džabúrovou kanárem, ve čtvrtfinále nedala šanci Ajle Tomljanovicové a v semifinále po obratu zastavila rozjetou bývalou šampionku Madison Keysovou.

Historie na Western & Southern Open

V tomto dějišti startuje pojedenácté a potřetí se dostala do semifinále, v letech 2012 a 2018 v něm skončila. Loni vzdala čtvrtfinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 22-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-11 (kariérní 295-173)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 8-3)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 29-10)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 17-10

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-7 7-6 6-3), Cirsteaová (6-2 6-3), (5) Džabúrová (6-1 4-6 6-0), Tomljanovicová (6-2 6-3), Keysová (6-7 6-4 6-3)

Aktuální forma

Garciaová si ještě před dvěma měsíci procházela velmi dlouhou krizí, ale v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a od té doby prožívá znovuzrození. Vyjma poslední generálky v Torontu, kde vypadla v prvním kole, na všech následujících pěti turnajích posbírala alespoň dvě výhry a od začátku června má na kontě největší počet vítězství (27).

Cesta turnajem

V obou kvalifikačních duelech musela do rozhodující sady. V hlavní soutěži vyřadila Petru Martičovou, světovou trojku Marii Sakkariovou (tři sety), Elise Mertensovou, domácí favoritku Jessicu Pegulaovou a poslední nasazenou přeživší Arynu Sabalenkovou (tři sety).

Historie na Western & Southern Open

Za sebou má sedm startů v hlavní fázi tohoto podniku, už postupem do čtvrtfinále vylepšila své maximum na turnaji.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 34-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 10-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 8-5 (kariérní 68-96)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10-7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Martičová (6-3 6-3), (4) Sakkariová (7-6 6-7 6-1), Mertensová (6-4 7-5), (7) Pegulaová (6-1 7-5), (6) Sabalenková (6-2 4-6 6-1)



• Finále mužů •

Stefanos Tsitsipas (7.) - Borna Čorič (152.) | Center Court (22:30 SELČ)

Mužské finále obstarají světová sedmička Stefanos Tsitsipas a až 152. hráč pořadí a žebříčkově nejníže postavený finalista v historii tohoto podniku Borna Čorič. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, v Římě 2018 Čorič vzdal a v pětisetové bitvě na US Open 2020 Tsitsipas dvakrát nedopodával a zahodil šest mečbolů.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas absolvuje své šesté finále na Masters (2-3), páté v probíhající sezoně (2-2) a 22. kariérní (9-12). Na tvrdém povrchu je ve finále největších akcí ATP teprve podruhé, před čtyřmi lety v Kanadě nestačil na Rafaela Nadala. I další dvě porážky ve finále Masters mu uštědřila tehdejší světová jednička, Novak Djokovič v Madridu 2019 a letos v Římě. Rodák z Atén je prvním řeckým finalistou Western & Southern Open.

Pětadvacetiletý Čorič na této úrovni odehraje své první finále od Petrohradu 2020, konkrétně na Masters druhé po Šanghaji 2018. Rodák ze Záhřebu zaútočí na svůj třetí a největší titul, první od Halle 2018. Ve finálových duelech má negativní bilanci 2-5. V historii této akce (od roku 1899) je teprve druhým chorvatským finalistou a může navázat na triumf Marina Čiliče z roku 2016.

Tsitsipas se díky finále posune o dvě příčky na post světové pětky, v případě zisku titulu se dostane ještě před Carlose Alcaraze. Čorič si postupem do finále zajistil skok o 102 míst na 48. pozici, triumf by ho vynesl na 29. místo.

Čorič i Tsitsipas mají dost podobnou historii finálových duelů. Čorič narazil na zástupce Top 10 ve čtyřech z pěti prohraných a Tsitsipas v 11 z 12 neúspěšných, Čorič ve finále porazil někoho z elitní desítky jednou a Tsitsipas dvakrát.

O rok mladší Tsitsipas v posledních letech dosáhl na podstatně lepší výsledky, je mnohem úspěšnějším tenistou a má velkou příležitost získat svůj první titul na venkovních betonech. Čorič ale v Cincinnati hraje v životní formě a rozhodně není bez šance. Finále je naopak velmi otevřené a nebylo by překvapením, kdyby Čorič zaskočil dalšího favorita a své senzační tažení zakončil svým největším triumfem.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte, v aktuálním roce si připsal několik překvapivých porážek a ne vždy se prezentuje svou nejlepší formou. Přesto má na kontě nejvyšší počet výher na tour (46), dva tituly a nyní už osm postupů minimálně do semifinále. Vstup do US Open Series mu vůbec nevyšel, na předchozí akci Masters v Montréalu prohrál hned s Jackem Draperem.

Cesta turnajem

V Cincinnati si bez problémů poradil s Filipem Krajinovičem i Diegem Schwartzmanem. Ve čtvrtfinále s domácím veteránem a bývalým finalistou Johnem Isnerem i v semifinále se světovou jedničkou Daniilem Medveděvem potřeboval tři sety.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jeho pátým a už třetím rokem po sobě se dostal do semifinále, poprvé v něm uspěl až letos. Při dalších dvou návštěvách skončil v úvodních kolech.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open (SF)

Bilance: 46-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-6

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 8-1 (kariérní 151-65)

Bilance ve finále Masters: 1-1 (kariérní 2-3)

Bilance ve finále: 2-2 (kariérní 9-12)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K)

Stefanos Tsitsipas - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, Krajinovič (6-3 6-4), (13) Schwartzman (6-3 6-3), Isner (7-6 5-7 6-3), (1) Medveděv (7-6 3-6 6-3)

Aktuální forma

Čorič se v březnu vrátil po roční zdravotní pauze a prohrál osm z úvodních deseti zápasů. Rozhodl se tak zkusit nižší úroveň a na italských challengerech získal titul a uhrál čtvrtfinále. Před startem turnaje bylo jeho letošním maximem na nejvyšším okruhu čtvrtfinále, jediné předchozí absolvoval na antuce v Hamburku. Do Cincinnati přijel s negativní bilancí 11-12.

Cesta turnajem

V Ohiu ovšem chytl výbornou formu a dosud ztratil jediný set, a to s Rafaelem Nadalem ve druhém kole. Dále vyřadil Lorenza Musettiho, Roberta Bautistu, Félixe Augera-Aliassimeho a Camerona Norrieho.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jeho sedmým. Už semifinálovou účastí vylepšil své maximum.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 16-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 16-35)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (-)

Borna Čorič - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Montréal (1K)

Cesta turnajem: Musetti (7-6 6-3), (2) Nadal (7-6 4-6 6-3), (15) Bautista (6-2 6-3), (7) Auger-Aliassime (6-4 6-4), (9) Norrie (6-3 6-4)