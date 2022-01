8. den v Melbourne: O čtvrtfinále Australian Open zabojují Medveděv, Tsitsipas, Sabalenková či Halepová

V rámci osmého hracího dne Australian Open se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku. V Melbourne Parku se dnes do akce dostanou světová dvojka, loňský finalista a největší favorit Daniil Medveděv, čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas, světová dvojka mezi ženami Aryna Sabalenková nebo finalistka z roku 2018 Simona Halepová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Osmifinále žen • Collinsová (27-USA) - Mertensová (19-Belg.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Halepová (14-Rum.) - Cornetová (Fr.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ) Šwiateková (7-Pol.) - Cirsteaová (Rum.) | Margaret Court Arena (7:30 SEČ) Kanepiová (Est.) - Sabalenková (2-Běl.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ) • Osmifinále mužů • Cressy (USA) - Medveděv (2-Rus.) | Margaret Court Arena (4:00 SEČ) Čilič (27-Chorv.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) | John Cain Arena (4:00 SEČ) de Minaur (32-Austr.) - Sinner (11-It.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Fritz (20-USA) - Tsitsipas (4-Řec.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)



• Osmifinále žen •

Danielle Collinsová (30.) - Elise Mertensová (26.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

O místo ve čtvrtfinále se poperou semifinalistka ročníku 2019 Danielle Collinsová a Elise Mertensová, která byla mezi nejlepším kvartetem o rok dříve. Vzájemná bilance zástupkyň Top 30 světového hodnocení je před tímto soubojem vyrovnaná.

Collinsová se loni trápila zdravotně, přesto si zahrála svá první dvě finále na nejvyšším okruhu a v obou případech triumfovala (Palermo a San José). Sezonu zakončila se skvělou bilancí 37-15 a výborně si vede i letos, přestože před startem úvodního grandslamu neabsolvovala žádný přípravný zápas. Na Australian Open si suverénně poradila s Caroline Dolehideovou i Anou Konjuhovou a ve třetím kole po obratu zastavila skvěle hrající teenagerku Claru Tausonovou.

Mertensová v posledních měsících sezony 2021 postrádala formu i vyrovnanost. Na všech čtyřech grandslamech ovšem postoupila minimálně do třetího kola a dvakrát byla ve druhém týdnu. Na přípravce v Sydney ve druhém kole nestačila na Darju Kasatkinovou. Na Australian Open ale zase potvrzuje, že se jí na podnicích velké čtyřky daří. Vítězka jedné z loňských generálek je v osmifinále třetím rokem po sobě a stejně jako loni bez ztráty setu, postupně vyřadila Věru Zvonarevovou, Irinu Beguovou a Shuai Zhang.

Stejně jako vzájemná bilance by měl být vyrovnaný i tento souboj, v němž bude s největší pravděpodobností diktovat tempo hry ranařka Collinsová. Klíčovým faktorem bude počet nevynucených chyb Američanky, pokud jich nebude příliš, nejspíše postoupí.

Tip na vítězku: Danielle Collinsová

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-0 (kariérní 19-30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dolehideová (6-1 6-3), Konjuhová (6-4 6-3), Tausonová (4-6 6-4 7-5)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 35-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-6)

Elise Mertensová - Australian Open

Kariérní bilance: 16-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Sydney (2. kolo)

Cesta turnajem: Zvonarevová (6-4 7-5), Beguová (6-3 6-2), Shuai Zhang (6-2 6-2)



Simona Halepová (15.) - Alizé Cornetová (61.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ)

Alizé Cornetová se při své již 63. účasti v hlavní soutěži na grandslamech teprve pošesté probojovala do osmifinále, v Melbourne podruhé a poprvé po 13 letech. Další útok na premiérové čtvrtfinále podnikne proti letos neporažené Simoně Halepové. Nad finalistkou ročníku 2018 ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Halepová má za sebou sezonu bez titulu a plnou zdravotních komplikací, dokonce přišla o French Open, nemohla obhajovat titul ve Wimbledonu a nezúčastnila se ani olympijských her. Letos si ale hodlá vše vynahradit a stále je neporažena. V Melbourne Parku se ztrátou jediného setu ovládla generálku a po dvou letech triumfovala. Na Australian Open zatím dominuje, šanci nedala Magdaleně Frechové, Beatriz Haddadové Maiaové ani Dance Koviničové.

Cornetová byla za celý loňský rok jen třikrát v semifinále, jejím nejlepším výsledkem byla finálová účast v Chicagu. Na grandslamech se nedostala přes druhé kolo a na obou letošních generálkách ztroskotala hned na úvodní soupeřce. O to je její jízda na Australian Open překvapivější. Po "povinném" vítězství nad Viktorijí Tomovovou si vyšlápla na chybující Garbiñe Muguruzaovou, ve třetím kole zlikvidovala manko setu a dvou brejků proti Tamaře Zidanšekové.

Cornetová sice ve vzájemné bilanci vede, ale ta nebude hrát žádnou roli. Za posledních sedm let se toho totiž hodně změnilo a letos skvěle hrající Halepová je jasnou a zaslouženou favoritkou.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (triumf)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 131-45)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 15-5)

Simona Halepová - Australian Open

Kariérní bilance: 31-11

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 5-1

Generálka: Melbourne 1 (triumf)

Cesta turnajem: Frechová (6-4 6-3), Haddadová Maiaová (6-2 6-0), Koviničová (6-2 6-1)

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 48-113)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-5)

Alizé Cornetová - Australian Open

Kariérní bilance: 21-16

Nejlepší výsledek: osmifinále (2009, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Tomovová (6-3 6-3), (3) Muguruzaová (6-3 6-3), (29) Zidanšeková (4-6 6-4 6-2)



Iga Šwiateková (9.) - Sorana Cirsteaová (38.) | Margaret Court Arena (7:30 SEČ)

Iga Šwiateková třetím rokem po sobě postoupila do osmifinále Australian Open a o první čtvrtfinále si zahraje se Soranou Cirsteaovou. O 11 let starší Rumunka je v Melbourne mezi nejlepší šestnáctkou teprve podruhé a bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima (čtvrtfinále French Open 2009). Hráčky se potkávají poprvé.

Šwiatekové se povedla další sezona. Podstatně silnější měla první půlku, ve které triumfovala v Římě a australském Adelaide. Jako jediná se na všech grandslamech zúčastnila druhého týdne. V posledních měsících roku sice přišel pokles formy, ale v Austrálii hraje znovu po roce skvěle. Po semifinále na generálce v Melbourne Parku smetla Harriet Dartovou, Rebeccu Petersonovou i rozjetou Darju Kasatkinovou.

Cirsteaová, která loni ukončila 13leté čekání na svůj druhý triumf na okruhu WTA, do letošní sezony vstoupila nejlepším možným způsobem, když Varvaře Gračevové v Melbourne nadělila dva "kanáry". Jenže v následujících dvou zápasech dohromady uhrála jen deset gamů a jasně prohrála s Amandou Anisimovovou i v Adelaide s Anhelinou Kalininovou. Na Australian Open však znovu chytla formu, bez ztráty setu vyřadila Petru Kvitovou a Kristínu Kučovou a vyhrála třísetovou bitvu s favorizovanou Anastasií Pavljučenkovovou.

Cirsteaová hraje v Melbourne Parku výborně, ale Šwiateková má letos parádní fazónu, měla by potvrdit roli favoritky a poprvé postoupit do čtvrtfinále úvodního grandslamu sezony.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-1 (kariérní 32-26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-5)

Iga Šwiateková - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Adelaide (semifinále)

Cesta turnajem: Dartová (6-3 6-0), Petersonová (6-2 6-2), (25) Kasatkinová (6-2 6-3)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 16-43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Sorana Cirsteaová - Australian Open

Kariérní bilance: 16-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Generálka: Melbourne 2 (2. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: (20) Kvitová (6-2 6-2), Kučová (6-2 6-4), (10) Pavljučenkovová (6-3 2-6 6-2)



Kaia Kanepiová (115.) - Aryna Sabalenková (2.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Kaia Kanepiová ve 36 letech zkompletovala účasti ve druhém týdnu na všech grandslamech, do osmifinále Australian Open se probojovala až při svém 16. startu. Čtvrtfinalistka všech ostatních podniků velké čtyřky si o znovu vylepšení svého maxima zahraje s Arynou Sabalenkovou, která svůj nejlepší výsledek na turnaji vyrovnala. Jediný dosavadní souboj loni právě v Melbourne Parku vyhrála Estonka.

Kanepiová si loni v Melbourne zahrála finále generálky a třetí kolo Australian Open, jenže pak zase ztratila formu a vypadla z elitní stovky světového hodnocení. V jednom z největších tenisových areálů si znovu po roce vede skvěle, ve druhém kole přípravného turnaje sehrála vyrovnanou bitvu s Anou Konjuhovou a teď vylepšila své maximum na Australian Open. V prvním kole úvodního grandslamu sezony si vyšlápla na bývalou šampionku Angelique Kerberovou a pak přehrála Marii Bouzkovou a domácí překvapení Maddison Inglisovou.

Sabalenková má za sebou parádní sezonu, během které posbírala dva tituly, poprvé se dostala přes osmifinále grandslamů (semifinále Wimbledonu a US Open) a hrála Turnaj mistryň a rok zakončila na postu světové dvojky. Teď se však ohromně trápí na servisu, v posledních sedmi utkáních nasekala minimálně deset dvojchyb, i proto na generálkách překvapivě vypadla hned s Kajou Juvanovou a Rebeccou Petersonovou. S potížemi bojuje také v Melbourne, Storm Sandersovou, Xinyu Wang i Markétu Vondroušovou porazila až po obratu.

Sabalenková se každým zápasem v Melbourne zlepšuje, ale na Kanepiovou si bude muset dát obrovský pozor. Estonská veteránka je totiž právoplatně považována za postrach favoritek na grandslamech a i silově dokáže s obvykle bezkonkurenční Běloruskou držet krok. Hodně bude záležet i na počtu dvojchyb z rakety světové dvojky.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 13-39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 6-3)

Kaia Kanepiová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Cesta turnajem: (16) Kerberová (6-4 6-3), Bouzková (6-2 7-6), Inglisová (2-6 6-2 6-0)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 110-52)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Adelaide (2. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Sandersová (5-7 6-3 6-2), Xinyu Wang (1-6 6-4 6-2), (31) Vondroušová (4-6 6-3 6-1)



• Osmifinále mužů •

Maxime Cressy (70.) - Daniil Medveděv (2.) | Margaret Court Arena (4:00 SEČ)

Maxime Cressy pokračuje v senzačních výkonech a ve svém prvním osmifinále na grandslamových turnajích si zahraje se světovou dvojkou, loňským finalistou a největším favoritem Daniilem Medveděvem. S úřadujícím vítězem US Open se střetne poprvé.

Cressy na sebe několikrát upozornil už loni a ještě lépe si vede letos. Americký dlouhán na generálce v Melbourne postoupil z kvalifikace až do finále, ve kterém měl setbol proti Rafaelovi Nadalovi. Na další přípravce v Sydney se dostal do čtvrtfinále. Vynikající formu se snaží prodat na Australian Open, v prvním kole si v pětisetové bitvě vyšlápl na zkušeného krajana Johna Isnera, pak vyřadil Tomáše Macháče a ve svém premiérovém třetím kole na největších akcích domácího Christophera O'Connella.

Medveděv jako jediný loni na grandslamech přemohl Novaka Djokoviče a na US Open se dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Do letošní sezony stejně jako do obou předchozích vstoupil v ATP Cupu. V týmové soutěži si poradil s Alexem de Minaurem, Matteem Berrettinim a Félixem Augerem-Aliassimem, recept na něj dokázal najít pouze Ugo Humbert. Na Australian Open si postupně poradil s Henrim Laaksonenem, domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem a Boticem van de Zandschulpem.

Cressy bude letos na hlavní tour velmi nebezpečným protivníkem, ale největší favorit turnaje Medveděv by pro něj měl být přece jen až příliš těžkým soupeřem.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Maxime Cressy - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (finále)

Bilance: 11-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Maxime Cressy - Australian Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne (finále), Sydney (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (22) Isner (7-6 7-5 6-7 6-7 6-4), Macháč (6-1 3-6 6-1 7-6), O'Connell (6-2 6-7 6-3 6-2)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-0 (kariérní 75-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-3)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 15-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Laaksonen (6-1 6-4 7-6), Kyrgios (7-6 6-4 4-6 6-2), van de Zandschulp (6-4 6-4 6-2)



Marin Čilič (27.) - Félix Auger-Aliassime (9.) | John Cain Arena (4:00 SEČ)

Finalista ročníku 2018 Marin Čilič bude o své první grandslamové čtvrtfinále od US Open 2018 bojovat proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, který se pokusí vylepšit své maximum v Melbourne Parku. Všechna tři předchozí střetnutí ovládl zkušený grandslamový šampion.

Čilič má za sebou několikaleté trápení, ale vypadá to, že se na konci loňské sezony (finále v Moskvě a triumf v Petrohradu) opět chytl. Na obou letošních generálkách prošel až do semifinále a sehrál vyrovnaný zápas s Karenem Chačanovem i Thanasim Kokkinakisem. Na Australian Open zlepšenou formu potvrzuje. Po demolici Emilia Gómeze ve čtyřech setech přemohl Norberta Gombose i Andreje Rubljova a přerušil sérii deseti porážek s hráči Top 10.

Auger-Aliassime si loni postupem do čtvrtfinále Wimbledonu a následně semifinále US Open vylepšil grandslamové maximum, letos v ATP Cupu pomohl Kanadě k prvnímu triumfu v týmových soutěžích, ale sám na trofej z nejvyššího okruhu stále čeká. Před dvěma týdny v ATP Cupu porazil Camerona Norrieho, Alexandera Zvereva a Roberta Bautistu a solidně si počíná i v Melbourne Parku. Po trápení s Emilem Ruusuvuorim a Alejandrem Davidovichem smetl letos skvěle hrajícího Daniela Evanse.

Auger-Aliassime je mírným favoritem, nicméně Čilič ve vzájemné bilanci dominuje a hraje teď výborně. Kanadský mladík naopak předvádí nevyrovnané výkony, takže bude hodně záležet na tom, s čím zrovna na kurt přijde.

Tip na vítěze: Marin Čilič

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2, Adelaide (semifinále)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 34-91)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 13-11)

Marin Čilič - Australian Open

Kariérní bilance: 35-13

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 2-5

Generálka: Adelaide (semifinále), Adelaide 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Gómez (6-3 6-1 6-2), Gombos (6-2 6-3 3-6 7-6), (5) Rubljov (7-5 7-6 3-6 6-3)

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 30: 4-2 (kariérní 28-31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Félix Auger-Aliassime - Australian Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: ATP Cup (bilance 3-2)

Cesta turnajem: Ruusuvuori (6-4 0-6 3-6 6-3 6-4), Davidovich (7-6 6-7 7-6 7-6), (24) Evans (6-4 6-1 6-1)



Alex de Minaur (42.) - Jannik Sinner (10.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Alex de Minaur a Jannik Sinner se poprvé probojovali do osmifinále Australian Open a nyní budou útočit na vyrovnání svého maxima na grandslamových podnicích. Dosud se potkali pouze předloni v sofijské hale, po obratu zvítězil Sinner.

De Minaur měl loni zdravotní potíže, ale i tak dosáhl na dva triumfy. Po tom druhém v červnu v Eastbourne se ovšem začal trápit, na následujících 11 akcích se dočkal pouhých čtyř výher. Loni byl na grandslamech nejdále ve třetím kole v Melbourne. Do nové sezony vstoupil v ATP Cupu, kde porazil Mattea Berrettiniho a Uga Humberta. Na Australian Open ztratil úvodní set, ale od té doby všechny zvládl a vyřadil Lorenza Musettiho, Kamila Majchrzaka a Pabla Andújara.

Sinner loni neměl nejvyrovnanější formu, přesto svou sbírku trofejí rozšířil o čtyři kousky, poprvé se dostal do nejlepší desítky žebříčku a jako náhradník si zahrál dva zápasy na Turnaji mistrů. Osmifinalista loňského French Open a US Open letos ještě neokusil hořkost porážky. V ATP Cupu si poradil s Maxem Purcellem, Arthurem Rinderknechem i Romanem Safjullinem. Na Australian Open nezaváhal proti Joaovi Sousovi, Stevovi Johnsonovi ani Tarovi Danielovi (první ztracený set v letošní sezoně).

De Minaur vypadá zpět ve formě, na kterou jsme u něj zvyklí. Dvaadvacetiletý Australan je obvykle na domácích turnajích velmi nebezpečný, takže Sinnera nečeká nic jednoduchého. Dvacetiletý Ital má nicméně lepší formu, hraje skvěle dlouhodobě a měl by mít navrch.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 5-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Alex de Minaur - Australian Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 2-1)

Cesta turnajem: Musetti (3-6 6-3 6-0 6-3), Majchrzak (6-4 6-4 6-2), Andújar (6-4 6-4 6-2)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 50: 0-0 (kariérní 33-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-0)

Cesta turnajem: J. Sousa (6-4 7-5 6-1), Johnson (6-2 6-4 6-3), Daniel (6-4 1-6 6-3 6-1)



Taylor Fritz (22.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Taylor Fritz na osmý pokus konečně dokázal projít do osmifinále grandslamů. Čtyřiadvacetiletý Američan se o znovu vylepšení svého grandslamového maxima utká s o rok mladším Stefanosem Tsitsipasem, který už má na kontě několik čtvrtfinále a semifinále na největších turnajích, a dokonce i jednu finálovou účast. Oba předchozí zápasy dopadly lépe pro Tsitsipase.

Fritz se loni celkem šestkrát probojoval do semifinále a jednou si zahrál finále. V posledním roce se očividně zlepšil a nyní je už světovou dvaadvacítkou. Výbornou formou se prezentuje také letos, v ATP Cupu porazil Félixe Augera-Aliassimeho a Camerona Norrieho a sehrál dva vyrovnané sety s Alexanderem Zverevem. Na Australian Open bez ztráty setu přehrál Maximiliana Marterera i Francese Tiafoea a pak v pětisetové bitvě přetlačil Roberta Bautistu.

Tsitsipas měl v první půlce sezony 2021 famózní formu, ale po prohraném finále na French Open, ve kterém neudržel vedení 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, je v krizi. Navíc na konci sezony musel podstoupit operaci lokte a návrat mu zatím příliš nevychází. V ATP Cupu prohrál s Diegem Schwartzmanem a na Australian Open měl po jasném vítězství nad Mikaelem Ymerem potíže s antukářem Sebastiánem Báezem i bouřlivákem Benoitem Pairem.

Jestli chce Fritz někdy na turnajích porazit Tsitsipase, pak má jedinečnou šanci, protože nejlepší řecký tenista je teď velmi zranitelný. Sázkové kanceláře i fanoušci rodákovi z Atén věří a my se přidáváme. Tsitsipas má přece jen daleko kvalitnější hru, a pokud bude fit, měl by urvat postup. Fritz má navíc na grandslamech s hráči Top 10 bilanci 0-8.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 9-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Taylor Fritz - Australian Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 2-1)

Cesta turnajem: Marterer (7-6 6-3 6-2), Tiafoe (6-4 6-3 7-6), (15) Bautista (6-0 3-6 3-6 6-4 6-3)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 30: 1-1 (kariérní 75-52)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-2 6-4 6-3), Báez (7-6 6-7 6-3 6-4), Paire (6-3 7-5 6-7 6-4)