8. den ve Wimbledonu: Na programu jsou zbylá osmifinále, představí se Nadal či Kyrgios, Badosaová vyzve Halepovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Osmifinále žen • Rybakinová (17-Kaz.) - Martičová (Chorv.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Cornetová (Fr.) - Tomljanovicová (Austr.) | No. 2 Court (14:00 SELČ) Badosaová (4-Šp.) - Halepová (16-Rum.) | Centre Court (16:30 SELČ) Anisimovová (20-USA) - Tanová (Fr.) | No. 1 Court (17:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Garín (Chile) - de Minaur (19-Austr.) | No. 2 Court (12:00 SELČ) Nakashima (USA) - Kyrgios (Austr.) | Centre Court (14:30 SELČ) Kubler (Austr.) - Fritz (11-USA) | No. 1 Court (15:30 SELČ) van de Zandschulp (21-Niz.) - Nadal (2-Šp.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Osmifinále žen •

Jelena Rybakinová (23.) - Petra Martičová (80.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Jelena Rybakinová a Petra Martičová budou bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima a druhou čtvrtfinálovou účast na největších tenisových podnicích, první v tomto dějišti. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo předloni v semifinále v Dubaji, Rybakinová zvítězila ve dvou tie-breacích.

Rybakinová se stále drží okolo Top 20, ačkoli má letos časté zdravotní potíže a slabší formu. Vstup do sezony měla vynikající, v Adelaide ji až ve finále zastavila Ashleigh Bartyová. Dalšího postupu do závěrečných kol se ale dočkala už jen v březnu v Indian Wells. Travnaté generálky se jí nepovedly vůbec, v Hertogenboschi skončila ve druhém kole na raketě Shelby Rogersové a v úvodním zápase v Eastbourne neudržela vedení proti Lesje Curenkové. Ve Wimbledonu ještě neztratila set, ačkoli musela do tie-breaku s Coco Vandewegheovou, Biancou Andreescuovou i Qinwen Zheng.

Martičová letos rozhodně nemá stabilní formu. Po čtvrtfinále v Indian Wells, kde to vypadalo, že ožila, se přes druhé kolo znovu podívala až na antuce v Římě (osmifinále). Následovala však série tří porážek a na travnatých generálkách překvapivé nezdary proti Aleksandře Kruničové a Jodie Burrageové. Ve Wimbledonu ovšem stejně jako její soupeřka ještě nemusela do rozhodující sady, postupně vyřadila Shelby Rogersovou, Kristínu Kučovou a světovou devítku Jessicu Pegulaovou.

Rybakinová je na rychlejším povrchu celkem jasnou favoritkou a může se dočkat svého prvního čtvrtfinále od března. Šance Martičové na postup snižují osmifinálová úspěšnost 1-7 na grandslamech a také fakt, že na majorech s hráčkami Top 30 prohrála deset ze 17 soubojů.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 24-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-2 (kariérní 41-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Hertogenbosch (2K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Vandewegheová (7-6 7-5), Andreescuová (6-4 7-6), Qinwen Zheng (7-6 7-5)

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 20-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-3 (kariérní 32-67)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-7)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Petra Martičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2019, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Rogersová (6-2 7-6), Kučová (7-6 6-3), (8) Pegulaová (6-2 7-6)



Alizé Cornetová (37.) - Ajla Tomljanovicová (44.) | No. 2 Court (14:00 SELČ)

Alizé Cornetová i Ajla Tomljanovicová se jediné dosavadní čtvrtfinálové účasti na grandslamech dočkaly v pokročilém tenisovém věku. Francouzka na něj dosáhla až letos na Australian Open a chorvatská rodačka reprezentující Austrálii loni právě ve Wimbledonu. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2-2, Cornetová může Tomljanovicové oplatit loňskou porážku právě z tohoto dějiště.

Cornetová v lednu zazářila na Australian Open, když při 63. startu na grandslamech (rekord) poprvé prošla do čtvrtfinále největších tenisových podniků. V následujících čtyřech měsících se však dočkala pouhých dvou vítězných sérií a na první přípravné akci v Berlíně vypadla hned v prvním kole. Po přesunu do Bad Homburgu ovšem přišel obrat o 180 stupňů, na dalším německém turnaji postoupila až do semifinále. A ve zlepšené formě pokračuje ve Wimbledonu, kde ve dvou setech přehrála Julii Putincevovou, Claire Liuovou a senzačně 37 zápasů neporaženou Igu Šwiatekovou.

Tomljanovicová na tom není o moc lépe, do této části sezony vstupovala se dvěma vítěznými sériemi v letošním roce a jen dvěma čtvrtfinále. Další postup mezi nejlepší osmičku zaznamenala hned v Nottinghamu, v Eastbourne ve druhém kole narazila na pozdější finalistku Jelenu Ostapenkovou. Do Wimbledonu přijela stejně jako soupeřka s negativní bilancí, přesto bez ztráty setu vyřadila Jil Teichmannovou i Catherine Harrisonovou a po obratu Barboru Krejčíkovou.

Cornetová je mírnou favoritkou a pokusí se navázat na senzační skalp světové jedničky a také povedené vystoupení na generálce v Bad Homburgu. Tomljanovicová na trávě rovněž ožila a znovu po roce ukázala, že jí nejrychlejší povrch sedí. Šance jsou opravdu velmi vyrovnané.

Tip na vítězku: Alizé Cornetová

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (SF)

Bilance: 15-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-8 (kariérní 130-216)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K)

Alizé Cornetová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14-14

Nejlepší výsledek: osmifinále (2014, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: (27) Putincevová (6-3 7-6), Liuová (6-3 6-3), (1) Šwiateková (6-4 6-2)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (ČF)

Bilance: 18-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-8 (kariérní 41-106)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Ajla Tomljanovicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Nottingham (ČF), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: (18) Teichmannová (6-2 6-3), Harrisonová (6-2 6-2), (13) Krejčíková (2-6 6-4 6-3)



Paula Badosaová (4.) - Simona Halepová (18.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Paula Badosaová si o vylepšení svého wimbledonského a vyrovnání grandslamového maxima zahraje s šampionkou ročníku 2019 a jednou z největších favoritek toho aktuálního Simonou Halepovou, která v All England Clubu zvládla posledních deset zápasů. S bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou vítězkou se dosud střetla pouze nedávno na antuce v Madridu a uhrála jen čtyři gamy.

Badosaová v úvodu sezony pokračovala ve skvělých výkonech, v Sydney slavila svůj třetí triumf na okruhu WTA a hrála osmifinále Australian Open, semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Miami. Antukové jaro, díky němuž loni prorazila, se jí ale moc nepovedlo a na jediné generálce na trávě v Eastbourne senzačně nestačila hned na hráčku druhé stovky Jodie Burrageovou. Ve Wimbledonu suverénně potvrdila roli favoritky proti kvalifikantce Louise Chiricové i antukářce Irině Baraové a set neztratila ani s dvojnásobnou šampionkou a sedm zápasů neporaženou Petrou Kvitovou.

Halepová má letos solidní bilanci 29-8. Hned v lednu na generálce v Melbourne dosáhla na svůj první triumf od sezony 2020 a ještě čtyřikrát byla v semifinále. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Římě a na French Open prošla na obou travnatých generálkách do semifinále. V Birminghamu nedokázala zastavit rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Bad Homburgu kvůli zranění krku k souboji o finále nenastoupila. Stejně jako soupeřka ve Wimbledonu ještě nemusela do tří setů, postupně si poradila s Karolínou Muchovou, Kirsten Flipkensovou a Magdalenou Frechovou.

Halepová je favoritkou zaslouženě. Letos jsou na tom totiž obě aktérky podobně a Rumunka suverénně zvládla jediný předchozí souboj. Navíc má na trávě mnohem lepší výsledky, na londýnském pažitu se jí v posledních letech náramně daří a zvládla všechna čtyři osmifinále a v této fázi majorů disponuje vynikající úspěšností 15-6. Badosaová je ovšem velice kvalitní hráčkou, ukázala, že umí hrát i na nejrychlejším povrchu, a určitě není bez šance.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Stuttgart, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 27-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-2 (kariérní 15-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K)

Paula Badosaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Chiricová (6-2 6-1), Baraová (6-3 6-2), (25) Kvitová (7-5 7-6)

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Birmingham (SF)

Bilance: 29-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 43-55)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 15-6)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Simona Halepová - Wimbledon

Kariérní bilance: 27-8

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 4-0

Generálka: Birmingham (SF), Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 6-2), Flipkensová (7-5 6-4), Frechová (6-4 6-1)



Amanda Anisimovová (25.) - Harmony Tanová (115.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Amanda Anisimovová ve svém pátém grandslamovém osmifinále a prvním ve Wimbledonu narazí na jednu ze senzací letošního ročníku Harmony Tanovou. Její soupeřka nikdy předtím na majorech nepřešla přes druhé kolo a na kontě má jedinou čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu. Na Francouzku narazila před třemi lety po cestě do semifinále French Open a povolila jí jen čtyři gamy.

Anisimovová do sezony vstoupila triumfem na generálce v Melbourne a postupem do osmifinále Australian Open. Poté měla slabší období, ale na antuce se zase rozjela a na všech čtyřech podnicích včetně French Open prošla minimálně mezi nejlepší šestnáctku. Celkem solidní měla přípravu i na Wimbledon, v Bad Homburgu došla do čtvrtfinále. V All England Clubu si poradila s Yue Yuan a po obratech vyřadila Lauren Davisovou a jednou z největších favoritek Cori Gauffovou.

Tanová do Londýna nepřijela v dobré formě a s bilancí 13-16. Na nejvyšším okruhu se letos ani jednou nedostala přes druhé kolo a prvního solidního výsledku v aktuálním roce se dočkala až na svém posledním přípravném turnaji, když se podívala do semifinále travnatého podniku 125k v italské Gaibě. Ve Wimbledonu však nepřestává překvapovat, v úvodním kole zdolala vracející se Serenu Williamsovou, pak vyřadila nasazenou Saru Sorribesovou a v souboji o osmifinále deklasovala domácí Katie Boulterovou.

Anisimovová celou sezonu hraje velmi solidně, Tanová se naopak pořádně chytla až v posledních týdnech. Američanka je lepší hráčkou a bude diktovat tempo hry, záležet bude hlavně na jejím počtu nevynucených chyb, který se bude Francouzka snažit navýšit technickými údery.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (ČF)

Bilance: 28-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-0 (kariérní 66-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-2 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (OF)

Amanda Anisimovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Bad Homburg (ČF)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6-3 6-4), Davisová (2-6 6-3 6-4), (11) Gauffová (6-7 6-2 6-1)

Harmony Tanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 16-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-2 (kariérní 1-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Harmony Tanová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (1K), 125k Gaiba (SF)

Cesta turnajem: S. Williamsová (7-5 1-6 7-6), (32) Sorribesová (6-3 6-4), Boulterová (6-1 6-1)



• Osmifinále mužů •

Cristian Garín (43.) - Alex de Minaur (27.) | No. 2 Court (12:00 SELČ)

Cristian Garín podnikne třetí útok na premiérové grandslamové čtvrtfinále, druhý ve Wimbledonu. Jeho soupeřem bude Alex de Minaur, který se v All England Clubu takto daleko dostal poprvé a může vyrovnat svůj nejlepší výsledek na majorech (US Open 2020). Ve vzájemné bilanci dominuje de Minaur, všechny tři souboje vyhrál bez ztráty setu.

Garín si už nějakou dobu prochází krizí, a to i na svém nejoblíbenějším povrchu, antuce. Jeho nejlepšími letošními výsledky jsou semifinále v Houstonu a čtvrtfinále v Římě. I na třetím grandslamu roku se podíval mezi nejlepší dvaatřicítku. Generálky se mu vůbec nepovedly, v prvním kole skončil v Halle (Sebastian Korda) i Eastbourne (dnešní soupeř). Ve Wimbledonu si ovšem vede skvěle, postupně vyřadil Eliase Ymera, Huga Greniera a ve čtyřech setech Jensona Brooksbyho.

De Minaur má za sebou nejlepší antukové jaro kariéry, během něhož dvakrát postoupil mezi nejlepší kvarteto. Na třetí letošní semifinálovou účast však čekal až do poslední generálky v Eastbourne, kde obhajoval titul. Na trávě se představil ještě v Hertogenboschi a londýnském Queen's Clubu, v úvodních kolech ho vyřadili Adrian Mannarino a Alejandro Davidovich. Ve Wimbledonu si poradil s antukářem Hugem Dellienem, nebezpečným domácím talentem Jackem Draperem (ztracený set) a dalším domácím zástupcem Liamem Broadym.

Naposledy se střetli na závěrečné generálce v Eastbourne, de Minaur ztratil pouhých šest gamů. Navrch by měl mít také na londýnském pažitu, i když Garín byl jasným outsiderem i v předchozím kole proti talentovanému Jensonovi Brooksbymu.

Tip na vítěze: Alex de Minaur

Cristian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 15-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčům Top 30: 3-8 (kariérní 13-34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Cristian Garín - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Halle (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: E. Ymer (6-3 7-5 6-4), Grenier (6-3 6-1 6-1), (29) Brooksby (6-2 6-3 1-6 6-4)

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Lyon, Barcelona (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (SF)

Bilance: 28-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-3

Bilance proti hráčům Top 50: 16-13 (kariérní 66-60)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Alex de Minaur - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (2K), Queens (2K), Eastbourne (SF)

Cesta turnajem: Dellien (6-1 6-3 7-5), Draper (5-7 7-6 6-2 6-3), Broady (6-3 6-4 7-5)



Brandon Nakashima (56.) - Nick Kyrgios (40.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Zatímco Brandon Nakashima se do druhého týdne grandslamových turnajů probojoval poprvé v kariéře, Nick Kyrgios bude hrát osmifinále majorů už pošesté a útočit na třetí čtvrtfinále. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Nakashima sezonu začal postupem do čtvrtfinále v Sydney. Na další vítěznou sérii v hlavních soutěžích ale čekal až do French Open. Na generálkách si vedl velmi solidně, na challengeru v Surbitonu i Hertogenboschi se dostal do čtvrtfinále a v Eastbourne včetně kvalifikace zvládl tři utkání. Ve Wimbledonu potřeboval čtyři sety proti Nicolovi Kuhnovi i trápícímu se Denisovi Shapovalovovi, Danielovi Galánovi šanci na zisk sady nedal.

Kyrgios absolvuje svůj teprve osmý letošní turnaj. Letos mu motivace evidentně nechybí a na všech předvedl velmi solidní výkony a v každém zápase bojoval. Jeho maximem v aktuálním roce je semifinále, poslední dvě si zahrál na přípravkách ve Stuttgartu (Andy Murray) a Halle (Hubert Hurkacz), v obou případech ho zastavil kvalitní travař. Na Mallorce kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k utkání druhého kola. Ve Wimbledonu však vypadá fit, po pětisetové bitvě s domácím outsiderem Paulem Jubbem deklasoval nasazeného Filipa Krajinoviče a ve třetím kole po další skvělém výkonu vyřadil vítěze generálky na Mallorce Stefanose Tsitsipase.

Dvacetiletý Nakashima je velkým talentem a na trávě má solidní kariérní bilanci 14-6. Na rozjetého Kyrgiose by to však stačit nemělo, australský bouřlivák v Londýně chytl famózní formu a měl by navázat na skalp Stefanose Tsitsipase. Tedy pokud nepředvede další ze svých psychických kolapsů.

Tip na vítěze: Nick Kyrgios

Brandon Nakashima - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Sydney (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (ČF)

Bilance: 21-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 10-3

Bilance proti hráčům Top 50: 4-9 (kariérní 10-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

Brandon Nakashima - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Surbiton challenger (ČF), Hertogenbosch (ČF), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Kuhn (6-3 6-7 6-3 6-2), (13) Shapovalov (6-2 4-6 6-1 7-6), Galán (6-4 6-4 6-1)

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (SF)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 10-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-1 (kariérní 64-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-)

Nick Kyrgios - Wimbledon

Kariérní bilance: 18-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (SF), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Jubb (3-6 6-1 7-5 6-7 7-5), (26) Krajinovič (6-2 6-3 6-1), (4) Tsitsipas (6-7 6-4 6-3 7-6)



Jason Kubler (99.) - Taylor Fritz (14.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Jason Kubler před startem letošního Wimbledonu nikdy na grandslamech nepřešel přes druhé kolo. Teď si však zahraje o čtvrtfinále s Taylorem Fritzem, který se do druhého týdne grandslamů poprvé v kariéře dostal na lednovém Australian Open a v osmifinále neuspěl. Potkávají se podruhé, Kubler před čtyřmi lety na US Open za stavu 1-2 na sety vzdal.

Kublera celou kariéru trápí zranění, letos však ukazuje svůj potenciál, pokud je zdravý. V aktuálním roce dvakrát triumfoval na okruhu ITF a skvělou formu předvádí hlavně v posledních týdnech. Na French Open se z kvalifikace podíval až do druhého kola, pak hrál dvě finále na hardových challengerech (jeden triumf) a ve Wimbledonu včetně kvalifikace zvládl už šest duelů. V hlavní soutěži bez ztráty setu přehrál domácího Daniela Evanse a Dennise Novaka a ve třetím kole vyhrál pětisetovou bitvu s Jackem Sockem.

Fritz si postupem do osmifinále Australian Open vylepšil své grandslamové maximum, ve finále Masters v Indian Wells zastavil letošní neporazitelnost Rafaela Nadala a získal svou nejcennější trofej. I přes zdravotní problémy se do závěrečných kol dostal také na dalších třech akcích, ovšem od French Open se ohromně trápil a zaznamenal tři porážky v řadě s outsidery (Bernabé Zapata, Tim van Rijthoven a Jack Draper). První výhry na trávě se dočkal až na poslední generálce v Eastbourne, kde podruhé triumfoval. Ve Wimbledonu ještě neztratil set, postupně si poradil s Lorenzem Musettim, Alastairem Grayem a Alexem Molčanem.

Pokud nebude Kubler zdravotně limitován, pak může být nepříjemným soupeřem. Fritz má nicméně s velkými zápasy na nejvyšší tour mnohem více zkušeností, veze se na vlně sedmi výher a měl by potvrdit roli favorita. Kubler navíc nikdy takto vysoko postaveného soupeře neporazil.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Jason Kubler - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 38-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 6-0

Bilance proti hráčům Top 20: 0-1 (kariérní 0-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Jason Kubler - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (28) Evans (6-1 6-4 6-3), Novak (6-3 6-4 6-4), Sock (6-2 4-6 5-7 7-6 6-3)

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 28-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-2 (kariérní 61-48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Taylor Fritz - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (1K), Queens (2K), Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Musetti (6-4 6-4 6-3), Gray (6-3 7-6 6-3), Molčan (6-4 6-1 7-6)



Botic van de Zandschulp (25.) - Rafael Nadal (4.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Botic van de Zandschulp ve svém premiérovém osmifinále ve Wimbledonu vyzve dvojnásobného šampiona a rekordmana v počtu grandslamových trofejí Rafaela Nadala. Zatímco Nizozemec bude usilovat o vyrovnání svého maxima na majorech (US Open 2021), jeden z největších favoritů se může v této fázi největších podniků pochlubit famózní bilancí 46-6. Jediný předchozí duel se uskutečnil na nedávném French Open, jasně navrch měl Nadal.

Van de Zandschulp se v úvodních měsících na betonech žádného výraznějšího úspěchu nedočkal, nicméně na antuce v Mnichově hrál své premiérové finále na nejvyšší úrovni a v londýnském Queen's Clubu své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na trávě. Na dalších dvou generálkách však překvapivě ztroskotal hned na Emilovi Ruusuvuorimu a Marcosovi Gironovi. Ve Wimbledonu si vede solidně, po demolici Feliciana Lópeze ve čtyřech setech přehrál Ruusuvuoriho, kterému oplatil porážku, a Richarda Gasqueta.

Nadal prožívá navzdory zdravotním problémům jednu z nejlepších sezon. Letos vyhrál úvodních 20 zápasů, získal 21. grandslamovou trofej a na French Open svůj rekord i přes chronické zranění chodidla posunul. Poprvé v kariéře v rámci jedné sezony ovládl úvodní dva majory roku. Na trávě hraje poprvé od vyřazení v semifinále Wimbledonu 2019. V úvodních zápasech měl překvapivé potíže s Franciscem Cerúndolem a Ričardasem Berankisem, dokonce ztratil set. V souboji o osmifinále měl proti Lorenzovi Sonegovi jasně navrch.

Van de Zandschulp by měl na trávě určitě předvést lepší výkon než na antuce. Nadal navíc nepůsobí v Londýně úplně přesvědčivě, potíže měl s Cerúndolem i Berankisem a Sonego mu moc nevzdoroval. Antukový král je nicméně i tak jasným favoritem na postup a bylo by velkým překvapením, kdyby si van de Zandschulp připsal první skalp Top 10 na grandslamech (0-4).

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Botic van de Zandschulp - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (F); Queens (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (SF)

Bilance: 25-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 3-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Botic van de Zandschulp - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (1K), Queens (SF), Mallorca (1K)

Cesta turnajem: F. López (6-2 6-3 6-3), Ruusuvuori (3-6 6-1 6-4 6-4), Gasquet (7-5 2-6 7-6 6-1)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 33-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčům Top 30: 15-3 (kariérní 460-158)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 46-6)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Rafael Nadal - Wimbledon

Kariérní bilance: 56-12

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2010)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 7-2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: F. Cerúndolo (6-4 6-3 3-6 6-4), Berankis (6-4 6-4 4-6 6-3), (27) Sonego (6-1 6-2 6-4)