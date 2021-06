9. den na French Open: Na programu jsou zbylá osmifinále, o postup se popere Krejčíková

V rámci devátého hracího dne French Open se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Barbora Krejčíková se utká se Sloane Stephensovou. V obhajobě budou pokračovat Rafael Nadal a Iga Šwiateková. Do akce půjdou také světová jednička Novak Djokovič či loňská finalistka Sofia Keninová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Stephensová (USA) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Džabúrová (25-Tun.) - Gauffová (24-USA) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Keninová (4-USA) - Sakkariová (17-Řec.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ) Kosťuková (Ukr.) - Šwiateková (8-Pol.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Schwartzman (10-Arg.) - Struff (Něm.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Musetti (It.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) Nadal (3-Šp.) - Sinner (18-It.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (33.) - Sloane Stephensová (59.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Barbora Krejčíková znovu po roce postoupila do osmifinále French Open, kde loni fantasticky nastartovala svou singlovou kariéru, a o první grandslamové čtvrtfinále si premiérově zahraje s grandslamovou šampionkou, finalistkou ročníku 2018, bývalou světovou trojkou a přemožitelkou dvou svých krajanek Sloane Stephensovou.

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zahrála své druhé letošní finále (WTA 1000 Dubaj) a získala svůj premiérový titul. Na French Open se zpočátku nemohla dostat do rytmu, nicméně trápící se krajanku Kristýnu Plíškovou nakonec porazila. Ve druhém kole nedala šanci chybující Jekatěrině Alexandrovové a ve třetím suverénně vyřadila nasazenou pětku Elinu Svitolinovou.

Stephensová v úvodu sezony pokračovala v obrovské krizi a na betonech vyhrála jediný ze šesti duelů. Na antuce se ale herně výrazně zvedla, v Charlestonu se dostala až do čtvrtfinále, a v Parmě dokonce do semifinále. Na French Open měla namále hned v prvním kole, Carla Suárezová, která odehrála svůj první soutěžní zápas po vyléčení z rakoviny, podávala na vítězství. Ve dvou setech naopak přehrála Češky Karolínu Plíškovou a Karolínu Muchovou.

Krejčíková je zaslouženou favoritkou, momentálně se veze na vítězné vlně a má na kontě velmi cenný skalp Svitolinové, kterou porazila jednoznačně. Stephensová však letos v Paříži hraje také výborně a působí velmi nebezpečně. Krejčíkovou možná čeká nejtěžší dosavadní zápas na turnaji, Češka má velkou šanci uhrát další životní výsledek.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 22-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-1 (kariérní 21-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Kr. Plíšková (5-7 6-4 6-2), (32) Alexandrovová (6-2 6-3), (5) Svitolinová (6-3 6-2)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 12-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 11-5

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-3 (kariérní 47-33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 6-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 28-9

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2-4

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (1. kolo), Parma (semifinále)

Cesta turnajem: Suárezová (3-6 7-6 6-4), (9) Kar. Plíšková (7-5 6-1), (18) Muchová (6-3 7-5)



• Další osmifinále žen •

Ons Džabúrová (26.) - Cori Gauffová (25.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Teprve 17letá Cori Gauffová, vítězka juniorky z roku 2018, si může odškrtnout další grandslam, na kterém se dostala do osmifinále. Po předloňském Wimbledonu a loňském Australian Open bude o své premiérové grandslamové čtvrtfinále bojovat proti šampionce juniorky z roku 2011 Ons Džabúrové, jež je v osmifinále French Open druhým rokem po sobě a jejím grandslamovým maximem je čtvrtfinále na loňském Australian Open. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Gauffová, na antuce to mají 1-1.

Džabúrová si na antuce vede podstatně lépe než v úvodních měsících na betonech. Na obou akcích v Charlestonu se probojovala až do semifinále, přičemž na té druhé v pořadí (WTA 250) až ve finále prohrála s Astrou Sharmaovou. Za poslední měsíc hraje teprve svůj druhý turnaj, v Madridu vzdala osmifinále proti Belindě Bencicové. Na French Open dvojnásobnou čtvrtfinalistku Julii Putincevovou a oplatila porážku Sharmaové, ve třetím kole sice poprvé na turnaji ztratila set, nicméně Magdě Linettové poté povolila jediný game.

Gauffová letos vylepšuje svá maxima, v Adelaide hrála své největší semifinále, v Dubaji své největší čtvrtfinále a obojí trumfla na antuce v Římě, kde se probojovala až mezi nejlepší kvarteto. Na antuce dále uhrála čtvrtfinále v Charlestonu a v Parmě získala svůj druhý titul. Na French Open už musela dvakrát do tie-breaku, přesto ještě neztratila set. V úvodních dvou zápasech porazila Aleksandru Kruničovou a Qiang Wang, ve třetím kole jí po první sadě vzdala krajanka Jennifer Bradyová.

Džabúrová i Gauffová mají na antuce rozhodně formu, Gauffová o něco lepší, a proto je zaslouženou favoritkou na postup. Americké teenagerce by se mělo podařit Džabúrové oplatit nedávnou porážku z Charlestonu, i když ji nic jednoduchého nečeká.

Tip: Gauffová ve třech setech

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 2 (finále); Charleston (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston 2 (finále); Charleston (semifinále)

Bilance: 23-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 13-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-1 (kariérní 7-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ons Džabúrová - French Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Putincevová (7-5 6-2), Sharmaová (6-2 6-4), Linetteová (3-6 6-0 6-1)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (vítězka); Řím, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (vítězka); Řím (semifinále)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 15-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-2 (kariérní 1-4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (semifinále), Parma (vítězka)

Cesta turnajem: Kruničová (7-6 6-4), Qiang Wang (6-3 7-6), (13) Bradyová (6-1 skreč)



Sofia Keninová (5.) - Maria Sakkariová (18.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Maria Sakkariová se potřetí pokusí poprvé se probojovat do čtvrtfinále grandslamů, v Paříži je v osmifinále premiérově. Řecká jednička vyzve loňskou finalistku a šampionku loňského Australian Open Sofii Keninovou. Všechny tři předchozí souboje rozhodl až třetí set, Keninová vede 2-1.

Keninová se letos trápí herně, ale i zdravotně. Po neúspěšné obhajobě na Australian Open vyhrála jediný ze šesti zápasů, přičemž na antukových generálkách ztroskotala na úvodní soupeřce v Charlestonu, Stuttgartu i Římě. Na French Open se jí přece jen daří více, přestože ve své nejlepší formě stále nehraje. Po cestě do osmifinále vyřadila vítězku ročníku 2017 Jelenu Ostapenkovou, kvalifikantku a krajanku Hailey Baptisteovou a další krajanku Jessicu Pegulaovou.

Sakkariová měla velmi úspěšnou úvodní část letošní sezony. I když na Australian Open vypadla už v prvním kole, třikrát si zahrála semifinále (Abú Zabí, generálka v Melbourne a Miami) a ještě čtvrtfinále v Dauhá. Na antuce na výraznější výsledek zatím čeká, ve Stuttgartu, Madridu ani Římě nepřešla přes osmifinále. Na French Open si bez problémů poradila s kvalifikantkou Katarinou Zavackou i Jasmine Paoliniovou a vyhrála třísetovou bitvu s Elise Mertensovou.

Sakkariová vyhrála poslední souboj letos v Abú Zabí, po prohraném úvodním setu na kurtu dominovala. Navrch by měla mít i dnes, jelikož Keninová je stále daleko od svých nejlepších výkonů, kdežto Sakkariová stabilně předvádí dobré výkony.

Tip: Sakkariová ve třech setech

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 8-12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Sofia Keninová - French Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Ostapenková (6-4 4-6 6-3), Baptisteová (7-5 6-3), (28) Pegulaová (4-6 6-1 6-4)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 12-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Maria Sakkariová - French Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Zavacká (6-4 6-1), Paoliniová (6-2 6-3), (14) Mertensová (7-5 6-7 6-2)



Marta Kosťuková (81.) - Iga Šwiateková (9.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)

Další zatím parádní pařížskou jízdu loňské šampionky a jediné polské vítězky grandslamů Igy Šwiateková se dnes pokusí zastavit teprve 18letá Marta Kosťuková, která nastoupí ke svému prvnímu osmifinále na grandslamových turnajích. Hráčky se potkávají poprvé.

Kosťuková si na začátku sezony v Abú Zabí zahrála své největší semifinále, ale na další výrazný výsledek čekala přes tři měsíce. Do antukového jara vstoupila semifinálovou účastí v Istanbulu, v Madridu ani Římě nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže. Na French Open začala nečekaným skalpem jedné z největších favoritek Garbiñe Muguruzaové a poté si snadno poradila se Saisai Zheng a Varvarou Gračevovou.

Šwiateková na antuce potvrzuje, že nejpomalejší povrch je jejím nejsilnějším. Hned na první akci v Madridu se dostala do osmifinále, v němž ve dvou těsných setech podlehla světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové. V Římě až na dva odvrácené mečboly Barbory Krejčíkové dominovala, ve finále bez ztráty gamu porazila českou jedničku Karolínu Plíškovou a získala druhou letošní trofej (Adelaide). V Paříži si poradila s Kajou Juvanovou, Rebeccou Petersonovou i Anett Kontaveitovou a v areálu Rolanda Garrose vyhrála už deset zápasů bez ztráty setu.

Šwiateková je rozjetá a měla by slavit další dvousetovou výhru. Bylo by velkým překvapením, kdyby měla s Kosťukovou větší potíže. Kromě Muguruzaové totiž měla ukrajinská teenagerka papírově velmi snadný los, a Muguruzaová se navíc v poslední době trápí zdravotně.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Marta Kosťuková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Istanbul (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (semifinále)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Marta Kosťuková - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (kvalifikace), Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (12) Muguruzaová (6-1 6-4), Saisai Zheng (6-3 6-4), Gračevová (6-1 6-2)

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítězka)

Bilance: 22-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-0 (kariérní 21-7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 13-1

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (vítězka)

Cesta turnajem: Juvanová (6-0 7-5), Petersonová (6-1 6-1), (30) Kontaveitová (7-6 6-0)



• Osmifinále mužů •

Diego Schwartzman (10.) - Jan-Lennard Struff (42.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Zatímco Diego Schwartzman se loni v Paříži probojoval až do semifinále a v roce 2018 hrál čtvrtfinále, Jan-Lennard Struff postupem mezi nejlepší šestnáctku vyrovnal své grandslamové i pařížské maximum (2019). Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná 1-1.

Schwartzman letos sice ovládl domácí antukový podnik v Buenos Aires, ale jinak se mu žádný z dalších turnajů nepovedl. V rámci antukového jara před French Open vyhrál jen dva zápasy (čtvrtfinále v Barceloně) a na dalších čtyřech akcích ztroskotal hned na prvním soupeři. Na French Open se mu ale zatím daří, bez ztráty setu si poradil s Yen-Hsun Luem, Aljažem Bedenem i Philippem Kohlschreiberem.

Struff si v úvodních pěti měsících letošní sezony připsal jediný výraznější výsledek, když si na domácí antuce v Mnichově zahrál o titul a ve finále podlehl Nikolozovi Basilašvilimu. V rámci antukového jara se zúčastnil ještě dalších pěti turnajů a dohromady slavil postup jen čtyřikrát. Na French Open ovšem předvádí skvělý tenis, hned v prvním kole si v pětisetové bitvě vyšlápl na Andreje Rubljova a poté bez ztráty setu přehrál Facunda Bagnise a Carlose Alcaraze.

Struff si na French Open vede nad očekávání, i tak by ale Schwartzman měl být tím, kdo postoupí do další fáze letošního French Open. Argentinské jedničce se v Paříži v poslední době daří. Struff ale dokázal vyřadit Rubljova, takže by asi nebylo zase tak velkým překvapením, kdyby na něj nenašel recept ani Schwartzman.

Tip: Schwartzman ve čtyřech setech

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (vítěz)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 10-6

Bilance proti hráčům Top 31-50: 3-1 (kariérní 41-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Diego Schwartzman - French Open

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), Lyon (2. kolo)

Cesta turnajem: Yen-Hsun Lu (6-2 6-2 6-3), Bedene (6-4 6-2 6-4), Kohlschreiber (6-4 6-2 6-1)

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 11-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 8-25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jan-Lennard Struff - French Open

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (2. kolo), Parma (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (7) Rubljov (6-3 7-6 4-6 3-6 6-4), Bagnis (7-5 7-6 6-4), Alcaraz (6-4 7-6 6-2)



Novak Djokovič (1.) - Lorenzo Musetti (76.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Světová jednička, vítěz ročníku 2016, loňský finalista a jeden z největších favoritů na triumf Novak Djokovič bude v osmifinále premiérově čelit Lorenzovi Musettimu. Devatenáctiletý Ital letos v Paříži hraje svou první hlavní soutěž na podnicích velké čtyřky.

Šampion letošního Australian Open Djokovič se po doléčení břišního svalu na kurty vrátil až s příchodem antukového jara a zpočátku se mu vůbec nedařilo. V Monte Carlu skončil již v osmifinále po šokující porážce s Danielem Evansem, v Bělehradu v semifinále prohrál parádní bitvu s kometou letošní sezony Aslanem Karacevem. V Římě to bylo o poznání lepší, až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi. Před French Open se představil ještě na další domácí v Bělehradu, kde získal titul. Na French Open si bez problémů poradil s Tennysem Sandgrenem, Pablem Cuevasem i Ričardasem Berankisem.

Musetti prožívá životní sezonu a zaslouženě se usadil na nejvyšším okruhu. Poprvé na sebe výrazně upozornil v Acapulku, kde se z kvalifikace probojoval až do semifinále. Na antuce se nejdále podíval v Lyonu, v semifinále sebral set suverénnímu Stefanosovi Tsitsipasovi. Při svém debutu v hlavních soutěžích grandslamů bez ztráty setu porazil Davida Goffina i Johišita Nišioku a ve třetím kole zvládl pětisetovou bitvu s krajanem Marcem Cecchinatem.

Musetti na antuce neoplývá zrovna vyrovnanou formou, přesto může Djokoviče výrazně potrápit. Světovou jedničku dnes čeká rozhodně nejtěžší dosavadní soupeř na turnaji, přesto by si měl Srb s dnešní výzvou bez větších potíží poradit. Djokovič navíc vyhrál všech 14 předchozích osmifinále v areálu Rolanda Garrose.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad 2 (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Bilance: 23-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 14-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-0 (kariérní 217-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 48-5)

Grandslamy: Australian Open (vítěz)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 77-15

Nejlepší výsledek: vítěz (2016)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 14-0

Generálka: Řím (finále), Bělehrad 2 (vítěz)

Cesta turnajem: Sandgren (6-2 6-4 6-2), P. Cuevas (6-3 6-2 6-4), Berankis (6-1 6-4 6-1)

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Acapulko (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Lyon (semifinále)

Bilance: 30-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 17-10

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 1-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Lorenzo Musetti - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (kvalifikace), Řím (2. kolo), Lyon (semifinále), Parma (2. kolo)

Cesta turnajem: (13) Goffin (6-0 7-5 7-6), Nišioka (7-5 6-3 6-2), Cecchinato (3-6 6-4 6-3 3-6 6-3)



Rafael Nadal (3.) - Jannik Sinner (19.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Největší favorit, 13násobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků French Open Rafael Nadal se s Jannikem Sinnerem v areálu Rolanda Garrose potkal i loni. Italského teenagera v loňském čtvrtfinále porazil 3-0 na sety a vyhrál s ním i letošní souboj v Římě, přestože v něm měl v obou setech potíže. Do dnešního utkání tak vstupuje s bilancí 2-0.

Nadal letos na antuce (na své poměry) nepůsobí přesvědčivě. V Monte Carlu už ve čtvrtfinále vypadl s Andrejem Rubljovem, v Barceloně ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase, v Madridu byl ve čtvrtfinále nad jeho síly Alexander Zverev a v Římě získal svůj druhý letošní titul, přestože již v osmifinále čelil dvěma mečbolům Denise Shapovalova. Na French Open byl blízko prohranému setu hned v prvním kole s Alexejem Popyrinem, ale s Australanem do více než tří sad nemusel. Dále si poradil s domácím Richardem Gasquetem i Cameronem Norriem.

Sinner nemůže letošní antukové jaro až na postup do semifinále v Barceloně hodnotit nijak pozitivně. Vítěz letošní generálky v Melbourne a finalista Masters v Miami totiž na dalších čtyřech akcích v rámci letošního antukového období skončil s bilancí 1-1 a nečekaně prohrál s Alexejem Popyrinem a Arthurem Rinderknechem. Na French Open měl namále hned v prvním kole, když čelil mečbolu domácího Pierra-Huguese Herberta. S Gianlucou Magerem a Mikaelem Ymerem už měl méně práce.

Sinner na French Open nehraje v nejlepší formě a bude pro něj o to těžší jakkoli antukového krále potrápit. Nadal měl sice se Sinnerem v Římě potíže, ale ve svém chrámu by měl zvítězit snadněji.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Barcelona (vítěz)

Bilance: 21-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 17-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 5-0 (kariérní 142-31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 43-6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 103-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance v osmifinále: 14-1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (vítěz)

Cesta turnajem: Popyrin (6-3 6-2 7-6), Gasquet (6-0 7-5 6-2), Norrie (6-3 6-3 6-3)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítěz); Miami (finále); Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (semifinále)

Bilance: 24-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 10-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 4-9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jannik Sinner - French Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), Lyon (2. kolo)

Cesta turnajem: Herbert (6-1 4-6 6-7 7-5 6-4), Mager (6-1 7-5 3-6 6-3), M. Ymer (6-1 7-5 6-3)