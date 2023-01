9. den v Melbourne: Lehečka ve čtvrtfinále vyzve Tsitsipase, o semifinále zabojuje také Korda

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Lehečka (ČR) - Tsitsipas (3-Řec.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (10:30 SEČ) • Čtvrtfinále žen • Rybakinová (22-Kaz.) - Ostapenková (17-Lot.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) Pegulaová (3-USA) - Azarenková (24-) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:00 SEČ) • Další čtvrtfinále mužů • Chačanov (18-) - Korda (29-USA) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)



• Češi v akci •

Jiří Lehečka (71.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Rod Laver Arena (10:30 SELČ)

Jiří Lehečka se stal v neděli prvním českým osmifinalistou grandslamů od Australian Open 2019 a nyní je prvním českým mužským zástupcem ve čtvrtfinále majorů od Tomáše Berdycha na Australian Open 2018. Berdych je i posledním českým semifinalistou (Wimbledon 2017) a finalistou (Wimbledon 2010). Už o páté vylepšení svého maxima na grandslamech bude 21letý talent bojovat se semifinalistou tří z posledních čtyř ročníků tohoto podniku a letos neporaženým Stefanosem Tsitsipasem. S řeckou jedničkou se potkal loni během parádního tažení do semifinále v Rotterdamu a vedl 1-0 na sety.

Lehečka si v jediném dosavadním souboji počínal skvěle, od té doby se zlepšil a bude zajímavé sledovat, jak si proti favoritovi povede tentokrát. Tsitsipas byl tady až do osmifinále do stavu 2-0 na sety suverénní, ale nakonec musel s Jannikem Sinnerem do páté rozhodující sady. Podobný propad formy soupeře by potřeboval i rodák z Mladé Boleslavi, aby se jeho v tuto chvíli minimální šance na postup (podle papírových předpokladů a kurzů) zvýšily. Lehečka si v osmifinále proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu připsal svůj premiérový skalp Top 10, předchozí čtyři duely se zástupci elitní desítky prohrál. Tsitsipas zvládl všech pět čtvrtfinále na grandslamech.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jedno čtvrtfinále a na všech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na Australian Open si vyšlápl na Bornu Čoriče a zaregistroval jedno ze svých nejcennějších vítězství a první v hlavní fázi majorů, na něj navázal výhrou nad Christopherem Eubanksem a senzačním skalpem Camerona Norrieho. V osmifinále vyřadil Félixe Augera-Aliassimeho a poprvé porazil zástupce Top 10.

Historie na Australian Open

Debut na turnaji si odbyl loni, prošel tříkolovou kvalifikací a v prvním kole potrápil Grigora Dimitrova.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 1-4)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Cesta turnajem: (21) Čorič (6-3 6-3 6-3), Eubanks (6-4 6-4 3-6 6-3), (11) Norrie (6-7 6-3 3-6 6-1 6-4), (6) Auger-Aliassime (4-6 6-3 7-6 7-6)

Aktuální forma

Tsitsipas se loni velmi rychle vrátil po operaci lokte a na mnoha turnajích nebyl v nejlepší formě, dokonce si připsal několik překvapivých porážek. Přesto dokázal posbírat nejvíce výher na tour, přidat další dva tituly a s přehledem sezonu zakončit v Top 10. V letošním tenisovém roce stále nenašel přemožitele, v týmovém United Cupu porazil Grigora Dimitrova, Davida Goffina, Bornu Čoriče i Mattea Berrettiniho.

Cesta turnajem

Na Australian Open si až do poloviny osmifinálového duelu počínal suverénně. Set nepovolil Quentinovi Halysovi, Rinkymu Hijikatovi ani Tallonovi Griekspoorovi. V osmifinále však zahodil náskok 2-0 na sety proti Jannikovi Sinnerovi a Itala v repríze loňského čtvrtfinále zdolal až v páté rozhodující sadě.

Historie na Australian Open

Australský grandslam je jeho nejúspěšnějším, i když tu nemá své grandslamové maximum. V hlavní soutěži startuje pošesté a počtvrté se probil do druhého týdne. Jeho nejlepším výsledkem je semifinále z let 2019 a 2021-22.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-0 (kariérní 79-36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-0)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 19-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 3-0

Generálka: United Cup (4-0)

Cesta turnajem: Halys (6-3 6-4 7-6), Hijikata (6-3 6-0 6-2), Griekspoor (6-2 7-6 6-3), (15) Sinner (6-4 6-4 3-6 4-6 6-3)



• Čtvrtfinále žen •

Jelena Rybakinová (25.) - Jelena Ostapenková (17.) | Rod Laver Arena (2:30 SELČ)

První semifinalistkou letošního Australian Open se stane úřadující wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová, nebo vítězka French Open 2017 Jelena Ostapenková. Oběma aktérkám se poprvé v kariéře podařilo překročit třetí kolo v tomto dějišti. Třiadvacetiletá Kazachstánka odehraje své třetí čtvrtfinále na grandslamech (1-1), o dva roky starší Lotyška čtvrté (2-1) a první od Wimbledonu 2018. Oba předchozí souboje vyhrála ve dvou setech Ostapenková.

Důležitým faktorem bude počet nevynucených chyb. Obě aktérky totiž vyznávají velice agresivní styl tenisu a hlavně Ostapenková dokáže z kurtu vystřílet jakoukoli soupeřku. Rybakinová má zase mnohem lepší a stabilnější servis. Obě už mají zkušenost s touto fází grandslamů a vlastní grandslamový titul, tato statistika nám tedy nic neřekne. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán má přece jen o něco stabilnější formu a bude posilněná skalpem světové jedničky Igy Šwiatekové, takže je mírnou favoritkou.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Rybakinová loni naprosto senzačně ovládla slavný Wimbledon, jenže do žebříčku nedostala ani jeden bod, což ji soudě podle následujících výsledků evidentně rozhodilo. Ve zbytku roku totiž postrádala stabilitu, narážela na kvalitní soupeřky už v úvodních kolech a žádný další titul nepřidala. Ideální to nebylo ani generálkách v Adelaide. Na té úvodní porazila Danielle Collinsovou, ale pak překvapivě prohrála s Martou Kosťukovou. S tou následující se rozloučila hned v prvním kole po porážce s Petrou Kvitovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open už si vede lépe, po solidním odporu finalistky jedné z přípravných akcí Elisabetty Cocciarettové smetla Kaju Juvanovou a ve třetím kole vyřadila loňskou finalistku Danielle Collinsovou. V osmifinále si vyšlápla na největší favoritku Igu Šwiatekovou a připsala si svůj premiérový skalp světových jedniček.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži startuje počtvrté, jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2020. V následujících dvou letech vypadla ve druhém.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 25-34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Jelena Rybakinová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Cocciarettová (7-5 6-3), Juvanová (6-2 6-1), (13) Collinsová (6-2 5-7 6-2), (1) Šwiateková (6-4 6-4)

Aktuální forma

Ostapenková zatím nikdy nedokázala po celou sezonu pravidelně postupovat do závěrečných kol a ani ta minulá nebyla výjimkou. Po skvělém únoru, kdy ovládla Dubaj a hrála semifinále v Petrohradu a v Dauhá přišla série čtyř porážek a znovu se chytla až na trávě s pomocí finále v Eastbourne a osmifinále Wimbledonu. Pak už stojí za zmínku jen zářijové finále v Soulu. Na generálkách zrovna formu neměla, ze tří zápasů zvládla jediný a jasně prohrála s Irinou Beguovou i Annou Kalinskou.

Cesta turnajem

Na Australian Open ovšem prožívá jeden z těch turnajů, kdy je v ráži. Šanci nedala Dajaně Jastremské ani Kateryně Baindlové, ale měla potíže s Annou Bondárovou. V osmifinále překvapila dvousetovým vítězstvím nad světovou sedmičkou Cori Gauffovou.

Historie na Australian Open

Ve druhém týdnu úvodního grandslamu sezony je poprvé a až při osmém startu. Na dosah ho měla třikrát (2017-18, 2022), ale nikdy předtím neuspěla.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-0 (kariérní 30-42)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Jelena Ostapenková - Australian Open

Kariérní bilance: 11-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Jastremská (6-4 6-2), Bondárová (7-6 5-7 6-0), Baindlová (6-3 6-0), (7) Gauffová (7-5 6-3)



Jessica Pegulaová (3.) - Viktoria Azarenková (24.) | Rod Laver Arena (9:00 SELČ)

Jessica Pegulaová si třetím rokem po sobě zahraje čtvrtfinále Australian Open a bude se snažit na pátý pokus projít do svého premiérového semifinále na grandslamech. Tentokrát bude mít v cestě dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou, která hrála poslední čtvrtfinále na majorech na US Open 2020 a přerušila tam sérii pěti nezdarů v této fázi. Konkrétně v Melbourne prohrála tři z pěti čtvrtfinálových duelů a dva poslední. Vzájemná bilance je vyrovnaná, před pár měsíci v semifinále v Guadalajaře slavila Pegulaová a Bělorusku porazila i v jediném předchozím střetnutí v tomto dějišti (2021).

Azarenková patří na Australian Open k největším hrozbám a zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech má na rozdávání. Pegulaová ovšem disponuje vynikající formou a už tady bývalou světovou jedničku dokázala porazit. Pokud nebude mít mentální blok ze své čtvrtfinálové bilance na majorech (0-4, třikrát narazila na světovou jedničku), pak by měla potvrdit roli favoritky. Azarenková se navíc trápila v posledním zápase s Lin Zhu a Američanka je herně minimálně o úroveň výše než Číňanka.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Pegulaová už nějakou dobu patří mezi špičku a od začátku loňského roku exceluje na těch největších akcích. V Guadalajaře ukončila více než tříleté čekání na svůj druhý kariérní titul, finále hrála i v Madridu, přidala další tři semifinále a došla do čtvrtfinále tří ze čtyř majorů. Skvělou formu z loňska si evidentně přenesla i do aktuálního roku. V United Cupu sice na úvod prohrála bitvu s Petrou Kvitovou, nicméně v dalších osmi zápasech neztratila jediný set.

Cesta turnajem

Na Australian Open si postupně poradila s Jaqueline Cristianovou, Aljaksandrou Sasnovičovou, Martou Kosťukovou a v souboji loňských čtvrtfinalistek s Barborou Krejčíkovou.

Historie na Australian Open

Debut v hlavní fázi si odbyla v roce 2020 a skončila hned v prvním kole. Poslední dva starty však přetavila v postup do čtvrtfinále a letos své maximum vyrovnala.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 32-38)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-4)

Jessica Pegulaová - Australian Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: United Cup (4-1)

Cesta turnajem: Cristianová (6-0 6-1), Sasnovičová (6-2 7-6), Kosťuková (6-0 6-2), (20) Krejčíková (7-5 6-2)

Aktuální forma

Azarenková už má své nejlepší roky za sebou, ale stále patří ke stabilním hráčkám, drží se v Top 30 a nebýt častých zdravotních problémů, mohla by být ještě výš. V loňské sezoně čekala velmi dlouho na semifinálovou účast, mezi nejlepší kvarteto se probojovala až v říjnu na závěrečném turnaji WTA 1000 v Guadalajaře. Poslední triumf slavila v srpnu 2020 a letos se k dalšímu zatím ani nepřiblížila. Na prvním podniku v Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou a na druhém ztroskotala hned na Veronice Kuděrmetovové.

Cesta turnajem

V Melbourne zvládla souboj jediných bývalých šampionek v letošním pavouku se Sofií Keninovou, pak deklasovala Nadiu Podoroskou a po parádním obratu přehrála letos neporaženou loňskou semifinalistku Madison Keysovou. Nepříznivý vývoj překvapivě otáčela i v osmifinále s outsiderkou Lin Zhu.

Historie na Australian Open

V historii turnaje je jednou z nejúspěšnějších hráček. V tomto dějišti získala oba své grandslamové tituly (2012-13) a je už podesáté ve druhém týdnu, v letech 2009-16 se jí to dokonce povedlo při všech osmi startech. Konkrétně ve čtvrtfinále je popáté.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 74-82)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 8-9)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 46-12

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-3

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Keninová (6-4 7-6), Podoroská (6-1 6-0), (10) Keysová (1-6 6-2 6-1), Lin Zhu (4-6 6-1 6-4)



• Další čtvrtfinále mužů •

Karen Chačanov (20.) - Sebastian Korda (31.) | Rod Laver Arena (4:00 SELČ)

Sebastian Korda si zahraje své premiérové čtvrtfinále na grandslamech a stále může navázat na triumf svého otce v tomto dějišti z roku 1998. V dnešním zápase nastoupí proti Karenovi Chačanovovi, který na loňském US Open odehrál svůj třetí čtvrtfinálový duel na majorech a poprvé uspěl, když v pětisetové bitvě přemohl favorizovaného Nicka Kyrgiose. Ve vzájemné bilanci, jež odstartovala šíleným pětisetovým utkáním ve Wimbledonu 2021, vede 2-1 Korda.

Ze vzájemné bilance je vidět, že se Korda po zdrcující porážce předloni ve Wimbledonu nesložil. Chačanova porazil loni v Cincinnati i Antverpách, dokonce mu nepovolil set. Dvaadvacetiletý Američan s českými kořeny měl skvělou formu už v závěru loňského roku a vstup do letošní sezony má parádní. Na Australian Open se prezentuje o něco lepší formou, měl i povedenější přípravu a je proti 26letému Rusovi mírným favoritem.

Tip na vítěze: Sebastian Korda

Aktuální forma

Chačanov stále marně hledá formu ze sezony 2018, která mu vynesla prvenství na Masters v Paříži a také pozici v Top 10. Loni se probojoval jen do jednoho finále (Adelaide) a stále na první triumf od listopadu 2018 čeká. Alespoň si vylepšil své grandslamové maximum, na US Open se podíval až do semifinále a vrátil se do Top 20. Do letošní sezony vstupoval na podnicích v Adelaide, na obou skončil ve čtvrtfinále (Daniil Medveděv a Jack Draper).

Cesta turnajem

Na Australian Open začal "povinnými" výhrami nad Bernabém Zapatou a domácím Jasonem Kublerem a ve třetím kole přemohl Francese Tiafoea. V osmifinále nadělil pořádný výprask chybujícímu Jošihitovi Nišiokovi.

Historie na Australian Open

Hlavní fázi hraje posedmé a poprvé je ve druhém týdnu, při posledních čtyřech startech vypadl ve třetím kole.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF), Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF), Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 50: 3-2 (kariérní 84-121)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Karen Chačanov - Australian Open

Kariérní bilance: 14-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Zapata (7-6 6-2 6-0), Kubler (6-4 5-7 6-4 6-2), (16) Tiafoe (6-3 6-4 3-6 7-6), (31) Nišioka (6-0 6-0 7-6)

Aktuální forma

Korda se loni pořádně rozjel až v závěru sezony, kdy se probojoval do finále v evropských halách v Gijónu a Antverpách. Ani v jednom však neuspěl a na svůj druhý triumf na této úrovni stále čeká. Velmi blízko k němu měl hned na začátku nového tenisového roku v Adelaide, kde neztratil set s Andym Murraym, Robertem Bautistou ani Jannikem Sinnerem a ve finále měl mečbol proti Novakovi Djokovičovi.

Cesta turnajem

Na Australian Open si zatím vede výborně, větší šanci nedal Cristianovi Garínovi ani Josukemu Watanukimu a ve třetím kole nepovolil set finalistovi posledních dvou ročníků a jednomu z největších favoritů Daniilovi Medveděvovi. Nejvíce práce měl v osmifinále, Huberta Hurkacze udolal až v rozhodujícím dějství, a to v super tie-breaku.

Historie na Australian Open

Vítěz místní juniorky debutoval v hlavní soutěži dospělého Australian Open loni a ve třetím kole byl nad jeho síly Pablo Carreňo.

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčům Top 20: 3-1 (kariérní 14-14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Sebastian Korda - Australian Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (F)

Cesta turnajem: Garín (6-4 1-6 6-3 6-2), Watanuki (6-2 7-5 6-4), (7) Medveděv (7-6 6-3 7-6), (10) Hurkacz (3-6 6-3 6-2 1-6 7-6)