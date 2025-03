Absolutní nadvláda! Djokovič ukradl další rekord a opět překonal největšího rivala

Novak Djokovič (37) je bezpochyby nejúspěšnějším hráčem všech dob a po grandslamech si statisticky kompletně podmanil už i turnaje série ATP Masters 1000. Na probíhajícím podniku v Miami nejprve dorovnal a následně předčil svého největšího rivala Rafaela Nadala (38). Tento rekord se bude jen velmi těžko překonávat a hlavně může být ještě mnohokrát vylepšen.

Už je na dlouhou dobu neohroženým králem i na akcích Masters. Již před začátkem aktuálního turnaje v Miami měl Djokovič na kontě nejvíce titulů (40), finále (59), semifinále (78) na této úrovni. Navíc jako jediný v historii dokázal ovládnout všech devět podniků této kategorie, dokonce dvakrát.

K absolutní dominanci mu chybělo už jen překonat počet výher. Po vítězství nad Rinkym Hijikatou v tomto ohledu dorovnal svého největšího rivala Nadala (410) a o dva dny později, kdy si poradil s Camilem Ugem Carabellim, už se v tomto ohledu osamostatnil na prvním místě.

"Překonat další milník a rekord je pro mě pocta. Skoro pokaždé když hraju, tak mám co překonávat. A to mě samozřejmě motivuje k dobrým výsledkům na turnajích," uvedl Djokovič po postupu do osmifinále Miami Open.

Teď už nenajdeme na těch největších turnajích (Masters + grandslamy) ani jednu obecnou a zároveň důležitou statistiku, v níž by rodák z Bělehradu za někým zaostával. Pokud se tedy někdo nebude chtít podívat na ne zrovna důležitý počet čtvrtfinále na Masters. Tam Djokovič (95) zatím na Nadala (99) pořád ztrácí.

Rovněž na grandslamech vlastní prvenství v počtu titulů (24), finále (37), semifinále (50) a výher (382). Ještě k tomu je jediným hráčem v tenisových dějinách, který dobyl každý ze čtyř majorů minimálně třikrát. Na podnicích velké čtyřky má na rozdíl od Masters i největší sbírku čtvrtfinálových účastí (61).

A aby toho nebylo málo, tak má nejvíce trofejí i z Turnaje mistrů. Prestižní akci pro osm nejlepších tenistů sezony si podmanil celkem sedmkrát. Jmenovitě v Šanghaji 2008, Londýně 2012-15 a Turíně 2022-23. O jeden triumf méně zapsal další z jeho hlavních rivalů Roger Federer, Nadal naopak tento podnik nikdy vyhrát nedokázal.

Dá se očekávat, že Djokovič počet výher na turnajích Masters ještě několikrát vylepší. Už teď je ale jasné, že překonat číslo 411 bude pro kohokoli jiného velmi těžké.