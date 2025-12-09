Alcaraz bere cenu za sportovní chování. Hlasovali Djokovič, Federer, Nadal či rival Sinner
Alcaraz, který tuto cenu poprvé získal v roce 2023, zakončil letošní sezonu v čele žebříčku. V roce 2025 posbíral dohromady osm trofejí, včetně dvou grandslamových titulů, a vyhrál 71 z celkového počtu 80 odehraných zápasů.
Jedním z nejvýraznějších momentů Alcarazova sportovního chování bylo letošní Roland Garros, kde v osmifinále proti Benovi Sheltonovi upozornil na vlastní porušení pravidel.
Alcaraz se natáhl pro volej a zdálo se, že zahrál čistý vítězný míč. Bod byl původně přidělen Španělovi, ale ten okamžitě upozornil rozhodčího, že během pohybu ztratil kontrolu nad raketou a zasáhl míč ve chvíli, kdy už nebyla v jeho ruce. Podle pravidel byl tedy bod přisouzen Sheltonovi. "Cítil bych se provinile, kdybych o tom nic neřekl," řekl Alcaraz po zápase.
V této kategorii byli nominováni také Félix Auger-Aliassime a předchozí vítězové Grigor Dimitrov a Casper Ruud.
Nominace na cenu za sportovní chování byly určeny hlasováním Mezinárodní asociace tenisových novinářů (ITWA) a poprvé byl vítěz vybrán hlasováním členů exkluzivního klubu bývalých či současných světových jedniček. Hlasovalo tedy celkem 29 aktivních či bývalých tenistů včetně Novaka Djokoviče, Rogera Federera, Rafaela Nadala nebo největšího Alcarazova rivala Jannika Sinnera.
Švéd Edberg vyhrál cenu za sportovní chování pětkrát v letech 1988 až 1995 a od roku 1996 je tato cena pojmenována po něm. V letech 2004 až 2021 byli jedinými vítězi Federer a Nadal, přičemž Federer získal tuto cenu 13krát a Nadal pětkrát.
