Alcaraz dobyl už i Indian Wells. Jako první teenager má trofeje z podniků Sunshine Double

Carlos Alcaraz na loňském US Open slavil zisk prvního grandslamového titulu a stal nejmladší světovou jedničkou. O závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů ale přišel kvůli zranění břišního svalu a začátek nové sezony pak nestihl kvůli zranění hamstringu na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



Do turnajového kolotoče se vrátil až po více než čtvrt roce a po měsíci má skvělou zápasovou bilanci 14-1. V únoru na jihoamerických antukách vyhrál osm zápasů v řadě, než si ve finále v Riu de Janeiro obnovil zranění hamstringu a musel pár dní odpočívat.



První letošní podnik série Masters 1000 v Indian Wells ale stihl a na prvním hardovém turnaji ve venkovních podmínkách od US Open nenašel přemožitele. S šesti soupeři neztratil ani set, v závěrečné fázi se nesklonil ani před uměním členů Top 15 Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, Italem Jannikem Sinnerem ani 19 zápasů neporaženým Daniilem Medveděvem.



19letý Španěl v souboji vítězů posledních dvou US Open v těžkých větrných podmínkách dominoval. Na vítězné údery soupeře přestřílel drtivě 18-5, udělal méně nevynucený chyb (10-14), nečelil jedinému brejkbolu, sám využil všechny tři šance na brejk a už po 71 minutách zvítězil 6-3 6-2. O sedm let zkušenějšímu soupeři oplatil porážku z Wimbledonu 2021 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 1-1.



"O svých úderech nepochybuju. Cítím se na kurtu skvěle a věřím každému svému úderu, který trefím. Proto teď hraju na takové úrovni, protože když míček netrefím ideálně, netrápím se tím. Jen se snažím trefit na sto procent každý další úder a nepochybuju o něm," řekl k receptu na svou skvělou hru Alcaraz, jenž loni prohrál v semifinále ve třech setech s krajanem Rafaelem Nadalem.



"Myslím, že můj tenis se od loňska zas až o tolik nezlepšil. Ale naučil jsem se vyrovnávat s tlakem a hrát uvolněně. To je pro mě nejdůležitější. Proto hraju na takové úrovni, že se necítím být pod tlakem. Baví mě to a hraju uvolněně. Myslím, že jsem se v tom opravdu hodně posunul," vysvětloval španělský mladík necelé dva měsíce před 20. narozeninami. "Ale nervózní jsem samozřejmě byl. Je to věc, se kterou se musíte naučit pracovat."







Alcaraz hrál finále obou turnajů Sunshine Double v Indian Wells a Miami jako 18. muž v historii a stal se celkově devátým a nejmladším majitelem obou trofejí z těchto prestižních březnových podniků ve Spojených státech amerických. Překonal Michaela Changa, Jima Couriera či Novaka Djokoviče, kterým se to povedlo 'až' po dovršení věku 20 let.



V celkově 11. finále rodák z Murcii vybojoval už 8. titul a třetí z turnajů Masters 1000. Navázal na loňské triumfy z Miami a Madridu a jako teprve druhý v historii vyhrál tři akce Masters ještě jako teenager. Lepší byl pouze Nadal, který měl v 19 letech na kontě dokonce šest triumfů.



Alcaraz měl jako jediný šanci sesadit z čela světového žebříčku Novaka Djokoviče, který má kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 stále zakázán vstup do USA. Musel k tomu získat titul, s touto těžkou podmínkou si však bez problémů poradil a po sedmi týdnech se vrací na post světové jedničky.



"Moc to pro mě znamená. Vrátit se na 1. místo je šílené. Stejně tak pro mě moc znamená zvednout nad hlavu tuhle trofej... Tenhle turnaj miluju, užívám si tu veškerý čas a podporu lidí. Je to úžasné zakončit těch deset dní tímto způsobem," radoval se Alcaraz po vítězství na 'pátém grandslamu' v kalifornské poušti.



Na 1. místě hodnocení ATP začíná 28. světová jednička v historii svůj celkově 21. týden. Pokud ale chce pozici lídra udržet i pro začátek antukového jara, musí obhájit triumf na dalším podniku Masters v Miami a zkompletovat kalendářní Sunshine Double.



"Když vyhrajete turnaj, tak vám to samozřejmě dodá spoustu sebevědomí pro vstup do Miami. Hraju skvěle. Dnes podmínky nebyly ideální a Daniil nehrál svůj nejlepší tenis. Ale já jsem spokojený se svou hrou a se způsobem, jak jsem celý turnaj odehrál. Už se moc těším, až si na této úrovni zahraju i v Miami," dodal svěřenec bývalé světové jedničky Juana Carlose Ferrera.







27letý Medveděv letos na svém neoblíbeném pomalém povrchu v Indian Wells startoval pošesté v kariéře a vůbec poprvé překonal osmifinále, byť si v něm podvrtl kotník a dál pokračoval s bolestmi. Navázal tak na skvělou formu z února, kdy vyhrál tři turnaje během tří týdnů (Rotterdam, Dauhá, Dubaj).



20. výhru v řadě, kterou by vyrovnal svou nejdelší vítěznou šňůru z přelomu sezon 2020 a 2021, ale už přidat nedokázal. Nestal se tak prvním vítězem čtyř turnajů po sobě od roku 2016, kdy Andy Murray ovládl dokonce pět akcí v řadě během sedmi týdnů.



"Sakra, jedna výhra od vyrovnání rekordu. To je pro mě zklamání," řekl Medveděv na tiskové konferenci. "Mrzí mě, že série skončila, ale na druhou stranu mi dodává spoustu sebevědomí. Minulý rok mi tyhle série chyběly. Občas jsme byl v semifinále, občas ve finále. Ale v těchto zápasech jsem nehrál dost dobře. Teď se mi podařilo vyhrát 19 zápasů v řadě a jsem na to hrdý. Je čas začít budovat novou sérii, v tenisu to jinak nejde."



V celkově 31. finále vítěz Turnaje mistrů 2020 a US Open 2021 Medveděv marně bojoval o 19. titul (z 19. různého turnaje), z toho osmnáctý na tvrdém povrchu. Z podniků Masters 1000 má čtyři trofeje, poslední slavil již v srpnu 2021. I přes finálovou porážku se bývalý první hráč světa vrátí do Top 5.



"Myslím, že tuhle porážku rychle překousnu. Udělal jsem svůj nejlepší výsledek v Indian Wells, kde jsem předtím nebyl ani ve čtvrtfinále. beru si z toho spoustu pozitiv. Nebudu navždy zklamaný, že jsem prohrál finále. Můžu se zase smát a zkusím vyhrát další finále, nebo to příští rok. Proberu to s trenérem, ale moc o tom přemýšlet nebudu," dodal rodák z Moskvy.





• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

nedělní výsledky (19. 03. 2023) • Dvouhra - finále • Alcaraz (1-Šp.) - Medveděv (5-) 6-3 6-2