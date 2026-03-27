Alcaraz? Ne každý hráč má mentální odolnost Djokoviče či Nadala, říká expert
Alcaraz zahájil sezonu sérií 17 vítězství, když triumfoval na Australian Open a následně ovládl i podnik v Dauhá. Jeho sérii však ukončil Daniil Medveděv v semifinále Indian Wells Open, když vyhrál ve dvou setech. Španěl se zdánlivě vrátil do formy vítězstvím 6:4, 6:4 nad Joao Fonsecou v úvodním zápase Miami Open, ale ve třetím kole proti Kordovi už recept na úspěch nenašel a prohrál po setech 3:6, 7:5 a 4:6.
Alcaraz na tiskových konferencích během Sunshine Double zmínil, že soupeři, kteří proti němu nastoupí, se často prezentují mnohem lepším výkonem než v jiných zápasech.
Bertolucci, bývalý dvanáctý hráč světa, k tomu poznamenal, že si na to Španěl musí zvyknout. Ve svém sloupku pro La Gazzetta dello Sport napsal: "Carlose někdy zaskočí vysoká úroveň, kterou si jeho soupeř dokáže udržet po celý zápas, ale měl by si uvědomit, že to je břemeno, které musí nejlepší hráči nést. Na kurt musíte vstoupit s pokorou a s vědomím, že zápas se ne vždy vyvíjí podle vašich představ jen kvůli vaší reputaci."
Bertolucci dále uvedl: "Kordovi vítězství nad Alcarazem může výrazně pomoci po zbývající sezonu. Vždycky může říct, že porazil světovou jedničku, a to už něco znamená."
Alcaraz se příští týden představí na Masters v Monte Carlu, který začíná 5. dubna. Bertolucci věří, že krátká přestávka Španělovi prospěje. "Právě teď si Alcaraz potřebuje dobít baterky tím, že se na chvíli vyhne pozornosti, aby znovu našel svou motivaci," uvedl.
Italský expert zároveň upozornil, že sezona je stále na začátku a není důvod dělat ukvapené závěry: "Nesoudil jsem Jannika Sinnera ani když prohrál s Novakem Djokovičem v Austrálii, ani s Jakubem Menšíkem v Dauhá; ze všeho se dokázal vzpamatovat. Totéž se povede Alcarazovi, kterému je teprve 22 let a není ještě připraven nést veškerou zátěž. A kromě toho ne každý má mentální odolnost Djokoviče nebo Nadala: existují hráči požehnaní velkým talentem, ale kterým tato konkrétní vlastnost chyběla," uzavřel expert.
