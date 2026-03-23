Nevydržím to, chci jít domů! zuřil Alcaraz. V zápase s Kordou už odmítal bojovat
Alcaraz je velkou částí odborníků považován za mentálního titána a bojovníka, který se nevzdává a bojuje až do posledního míče, což už mnohokrát předvedl. Ve třetím kole na tisícovce v Miami se však ukázalo, že i hvězdný Španěl má na kurtu občas slabší chvilky.
"Už to nezvládám, nevydržím to, chci jít domů!" vykřikl v průběhu druhé sady v zápase s Kordou. První hráč světa chvíli předtím nevyužil brejkbol ve čtvrtém gamu, prohrával už o set a brejk a byl blízko šokující porážce. "Udělám to jen, aby to vypadalo lépe, 6-3, 6-4 nebo 6-3, 7-5, něco takového," ozvalo se nečekaně z úst Španěla.
Jeho soupeři však absolutně nevyšel závěr setu. Na první pokus nedokázal zápas dopodávat a po velmi nepovedeném gamu pustil Alcaraze zpátky do hry. Ten získal pět her v řadě, srovnal na 1:1 na sety a nadechl se k velkolepému obratu. Ten však dokonat nedokázal a Kordovi podlehl po třísetové bitvě. Podnik na Floridě tak už druhý rok v řadě opouští velmi brzy. Přesně před rokem padl už ve svém úvodním zápase s Davidem Goffinem.
Španěl letos vyhrál prvních 16 zápasů, získal dva tituly na Australian Open a v Dauhá a vypadal téměř neporazitelně. Jeho jízda skončila v semifinále na Masters v Indian Wells, kde nestačil na fantasticky hrajícího Daniila Medveděva. Aktuálně tak prohrál dva z posledních tří duelů.
Na tiskové konferenci po zápase přiznal, že potřebuje odpočinek, aby se v plné síle mohl vrátit na antukovou část roku. "Těším se na návrat domů, budu relaxovat s rodinou, s přáteli. Uvidíme kolik dní odpočinku mi můj tým dovolí. Resetuji hlavu, nabiju baterky a budu připravený a v dobré formě na antukovou sezonu," řekl novinářům.
Právě na turnajích na oranžové drti se loni Alcaraz rozjel. Vyhrál tisícovky v Monte Carlu a v Římě, zahrál si finále domácí pětistovky v Barceloně a oblíbenou část roku korunoval triumfem na French Open. Ve finálové bitvě v Paříži odvrátil mečboly svého největšího rivala Jannika Sinnera, otočil utkání z 0:2 na sety a slavil až po pěti a půl hodinách boje.
