Nevydržím to, chci jít domů! zuřil Alcaraz. V zápase s Kordou už odmítal bojovat

I Carlos Alcaraz má na kurtu občas slabší chvilky. To ukázal i ve svém posledním zápase v Miami, ve kterém senzačně podlehl Sebastianu Kordovi. Španěl jasně prohrával a ve druhém dějství zoufale křičel směrem ke svému týmu. "Už to nezvládám, nevydržím to, chci jít domů!" zuřil a chtěl mít utkání rychle za sebou. Na tiskové konferenci následně přiznal, že potřebuje odpočinek, aby dobil energii před antukovou částí sezony.
Carlos Alcaraz neudržel emoce v zápase se Sebastianem Kordou (@ Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Alcaraz je velkou částí odborníků považován za mentálního titána a bojovníka, který se nevzdává a bojuje až do posledního míče, což už mnohokrát předvedl. Ve třetím kole na tisícovce v Miami se však ukázalo, že i hvězdný Španěl má na kurtu občas slabší chvilky.

"Už to nezvládám, nevydržím to, chci jít domů!" vykřikl v průběhu druhé sady v zápase s Kordou. První hráč světa chvíli předtím nevyužil brejkbol ve čtvrtém gamu, prohrával už o set a brejk a byl blízko šokující porážce. "Udělám to jen, aby to vypadalo lépe, 6-3, 6-4 nebo 6-3, 7-5, něco takového," ozvalo se nečekaně z úst Španěla.

Jeho soupeři však absolutně nevyšel závěr setu. Na první pokus nedokázal zápas dopodávat a po velmi nepovedeném gamu pustil Alcaraze zpátky do hry. Ten získal pět her v řadě, srovnal na 1:1 na sety a nadechl se k velkolepému obratu. Ten však dokonat nedokázal a Kordovi podlehl po třísetové bitvě. Podnik na Floridě tak už druhý rok v řadě opouští velmi brzy. Přesně před rokem padl už ve svém úvodním zápase s Davidem Goffinem.

Španěl letos vyhrál prvních 16 zápasů, získal dva tituly na Australian Open a v Dauhá a vypadal téměř neporazitelně. Jeho jízda skončila v semifinále na Masters v Indian Wells, kde nestačil na fantasticky hrajícího Daniila Medveděva. Aktuálně tak prohrál dva z posledních tří duelů.

Na tiskové konferenci po zápase přiznal, že potřebuje odpočinek, aby se v plné síle mohl vrátit na antukovou část roku. "Těším se na návrat domů, budu relaxovat s rodinou, s přáteli. Uvidíme kolik dní odpočinku mi můj tým dovolí. Resetuji hlavu, nabiju baterky a budu připravený a v dobré formě na antukovou sezonu," řekl novinářům.

Právě na turnajích na oranžové drti se loni Alcaraz rozjel. Vyhrál tisícovky v Monte Carlu a v Římě, zahrál si finále domácí pětistovky v Barceloně a oblíbenou část roku korunoval triumfem na French Open. Ve finálové bitvě v Paříži odvrátil mečboly svého největšího rivala Jannika Sinnera, otočil utkání z 0:2 na sety a slavil až po pěti a půl hodinách boje.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
enfee
23.03.2026 16:07
Pochopitelné
com
23.03.2026 15:42
chci domůůů a maminku
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 15:50
to by se ti tak líbilo
com
23.03.2026 15:57
PTP
23.03.2026 15:23
Trochu zapařit na Ibize...
Mantra
23.03.2026 15:09
sedm jich zranil a jednoho zesměšnil - tj. kdyby chtěl, tak vyhrál (to není moc sportovní Karle), neměl vůbec nastoupit.
Nola
23.03.2026 15:26
neprehanaj, co si spominam, tak Fedex sa tiez nemaznal s vyjadreniami, "zapas je na mojej rakete", bolo jeho motto
Mantra
23.03.2026 15:44
to je trochu jiné, než "uhraju to aby to nevypadalo blbě a jdu domů" - zápas je můj se říká i když prohráváš :-D
Nola
23.03.2026 15:53
ja v tom az taky rozdiel nevidim, obaja namyslene hlasky, ale ja im to nezazlievam, vrcholovy predator si to moze dovolit zahlasit
