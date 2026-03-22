Šok v Miami! Alcaraz prohrál bitvu se synem české legendy a končí už ve třetím kole

ATP MASTERS MIAMI - Obrovské překvapení nabídl nedělní program na Masters v Miami. Světová jednička Carlos Alcaraz ve třetím kole senzačně nestačil 3:6, 7:5, 4:6 na výborně hrajícího Sebastiana Kordu, který se oklepal z totálního kolapsu v koncovce druhého setu. Pro syna české legendy reprezentujícího Spojené státy se jedná o nejcennější skalp v kariéře.
Carlos Alcaraz v Miami senzačně končí (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Alcaraz – Korda 3:6, 7:5, 4:6

Alcaraz v úvodním zápase snadno přehrál vycházející hvězdu Joaa Fonsecu a očekávalo se, že si bez větších problémů coby obrovský favorit poradí i s nevyrovnaným Kordou. Američan s českými kořeny ale předvedl vynikající výkon a lídra žebříčku i přes kolaps nakonec skolil.

V úvodním setu měli oba aktéři podobný počet vítězných úderů, nicméně Korda méně chyboval a v osmém gamu zapsal klíčový brejk. A to několik minut po likvidaci dvou brejkbolových hrozeb na vlastním servisu. Syn české legendy nezaváhal a set za stavu 5:3 suverénně dopodával.

Korda trápil světovou jedničku i ve druhém dějství a ve třetím gamu znovu sebral Alcarazovi servis. Brejk i přes skóre 30:40 a další brejkbol Španěla potvrdil a vedl 3:1. V tu chvíli mohl odskočit o dva brejky, ale šanci nevyužil a majitel sedmi grandslamových trofejí udržel naději.

Výborně hrající Korda se ale vůbec nenechal rozhodit a za stavu 5:4 šel podávat na vítězství. Jenže v ten moment naopak znervózněl, odehrál naprosto katastrofální game a soupeři čistou hrou daroval srovnání na 5:5. Američan pokračoval v totálním kolapsu a dovolil Alcarazovi získat čtyři hry v řadě a vynutit si rozhodující set.

Korda se trochu vzpamatoval až na začátku poslední sady, když přerušil šňůru prohraných gamů, srovnal na 1:1 a zase začal držet krok. Alcaraz však hrál s úplně jinou intenzitou a mnohem vyšším sebevědomím a očekávalo se, že si zbytek zápasu pohlídá.

Jenže k překvapení všech to byl Korda, kdo se první dostal k brejkbolu, po chybě Alcaraze ho využil a vedl 4:3 s brejkem. A tentokrát už Američan kolaps nepřipustil a náskok si pohlídal až do konce dramatického utkání.

Korda vůbec poprvé v kariéře čelil světové jedničce. Proti Alcarazovi si připsal svůj jubilejní desátý skalp TOP 10 a první přesně po roce (loni v Miami porazil Stefanose Tsitsipase), přičemž s takto vysoko postavenými protivníky odehrál celkově 33. duel.

Znovu tak potvrdil, že mu podmínky na Floridě, kde má bydliště v Bradentonu, náramně sedí. Letos v tomto státě USA vyhrál všech sedm zápasů a v únoru získal v Delray Beach svůj třetí kariérní titul na turnajích ATP.

V Miami tak Korda dál senzačně obhajuje loňské čtvrtfinále a jeho osmifinálovým protivníkem bude další španělský tenista Martín Landaluce, nebo ruský hráč Karen Chačanov.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz měl fenomenální vstup do letošní sezony a vyhrál úvodních 16 zápasů, což zahrnuje zkompletování kariérního Grand Slamu a prvenství v Dauhá. Z posledních tří duelů však dva prohrál, když padl i v semifinále v Indian Wells s Daniilem Medveděvem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
22.03.2026 23:12
nedávno jsem tady dával bilanci, že zatímco Sinner se slabými neprohrává, tak Alcaraz může rupnout s kýmkoli
dnes se to opět potvrdilo smile

"hvězdému" Fonsecovi se sice Sinnerova strojová hra nelíbí, ale nejdůležitější jsou výsledky a ty Sinner má navzdory tomu, že od přírody nemá tolik talentu ani ideální tělesnou konstrukci
strojová hra umí být dokonalá smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=kJ8NphYi1rU&t=61s

ŠŠ - španělský šašek může zase doma přemýšlet o tom, kde se stala chyba smile
ššš ššš šš šš šš, španělský šulínééék, šš šš šš šulínééék
smile
https://www.youtube.com/watch?v=DPRuUs_jUiI&t=42s
sojka1
22.03.2026 23:38
haha, to je tedy objev, cim variabilnejsi mas hru, tim se ti automaticky nabizi vic moznosti k chybam, jen si pockej na Jendu, az prida slibovane nove herni prvky.... :-))
stefankelner
22.03.2026 22:55
Alcaraz to robí dobre, šetrí sa na GS, No1e sa nivočil po 1000, naposledy so Sir-om, a teraz nemá síl na posledný GS.
Vlk-v-trave
22.03.2026 22:52
Vsechstranny Carlos nam to dnes nejak nezvladl... videl jsem 3. set a byl jsem celkem prekvapeny... soku jsem sice nedoznal, toho doznavam az ted jak sleduju pocinani Tommyho...
Diabolique
22.03.2026 22:44
Ale to znamená, že kdyby Jirka Lehečka nějak porazil Fritze, v dalším kole to není konečná, ale Korda / Khachanov!
Diabolique
22.03.2026 22:32
Sakra! A to jsem si vsadil na Alcaraze v kurzu 4 v pulce druhyho setu ... a prestal to sledovat. To jsem mohl za stavu 1:1 cashnout, to by byl kurz skoro jako jeho vyhra.
The_Punisher
22.03.2026 22:28
Gratulace Sebovi!
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 22:28
Já to měl připravený už na konci druhého setu, moje nervy
Tomas_Smid_fan
22.03.2026 22:34
sojka1
22.03.2026 22:37
:-)))
Vlk-v-trave
22.03.2026 22:47
:-)
PTP
22.03.2026 23:16
Já už to tady psal včera, že mu Korda zatne tipec!
Random33
22.03.2026 22:27
Tak napodruhe uz to dal. A pomerne zkusene dopodaval.
