Šok v Miami! Alcaraz prohrál bitvu se synem české legendy a končí už ve třetím kole
Alcaraz – Korda 3:6, 7:5, 4:6
Alcaraz v úvodním zápase snadno přehrál vycházející hvězdu Joaa Fonsecu a očekávalo se, že si bez větších problémů coby obrovský favorit poradí i s nevyrovnaným Kordou. Američan s českými kořeny ale předvedl vynikající výkon a lídra žebříčku i přes kolaps nakonec skolil.
V úvodním setu měli oba aktéři podobný počet vítězných úderů, nicméně Korda méně chyboval a v osmém gamu zapsal klíčový brejk. A to několik minut po likvidaci dvou brejkbolových hrozeb na vlastním servisu. Syn české legendy nezaváhal a set za stavu 5:3 suverénně dopodával.
Korda trápil světovou jedničku i ve druhém dějství a ve třetím gamu znovu sebral Alcarazovi servis. Brejk i přes skóre 30:40 a další brejkbol Španěla potvrdil a vedl 3:1. V tu chvíli mohl odskočit o dva brejky, ale šanci nevyužil a majitel sedmi grandslamových trofejí udržel naději.
Výborně hrající Korda se ale vůbec nenechal rozhodit a za stavu 5:4 šel podávat na vítězství. Jenže v ten moment naopak znervózněl, odehrál naprosto katastrofální game a soupeři čistou hrou daroval srovnání na 5:5. Američan pokračoval v totálním kolapsu a dovolil Alcarazovi získat čtyři hry v řadě a vynutit si rozhodující set.
Korda se trochu vzpamatoval až na začátku poslední sady, když přerušil šňůru prohraných gamů, srovnal na 1:1 a zase začal držet krok. Alcaraz však hrál s úplně jinou intenzitou a mnohem vyšším sebevědomím a očekávalo se, že si zbytek zápasu pohlídá.
Jenže k překvapení všech to byl Korda, kdo se první dostal k brejkbolu, po chybě Alcaraze ho využil a vedl 4:3 s brejkem. A tentokrát už Američan kolaps nepřipustil a náskok si pohlídal až do konce dramatického utkání.
Korda vůbec poprvé v kariéře čelil světové jedničce. Proti Alcarazovi si připsal svůj jubilejní desátý skalp TOP 10 a první přesně po roce (loni v Miami porazil Stefanose Tsitsipase), přičemž s takto vysoko postavenými protivníky odehrál celkově 33. duel.
Znovu tak potvrdil, že mu podmínky na Floridě, kde má bydliště v Bradentonu, náramně sedí. Letos v tomto státě USA vyhrál všech sedm zápasů a v únoru získal v Delray Beach svůj třetí kariérní titul na turnajích ATP.
V Miami tak Korda dál senzačně obhajuje loňské čtvrtfinále a jeho osmifinálovým protivníkem bude další španělský tenista Martín Landaluce, nebo ruský hráč Karen Chačanov.
Alcaraz měl fenomenální vstup do letošní sezony a vyhrál úvodních 16 zápasů, což zahrnuje zkompletování kariérního Grand Slamu a prvenství v Dauhá. Z posledních tří duelů však dva prohrál, když padl i v semifinále v Indian Wells s Daniilem Medveděvem.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
dnes se to opět potvrdilo
"hvězdému" Fonsecovi se sice Sinnerova strojová hra nelíbí, ale nejdůležitější jsou výsledky a ty Sinner má navzdory tomu, že od přírody nemá tolik talentu ani ideální tělesnou konstrukci
strojová hra umí být dokonalá
ššš ššš šš šš šš, španělský šulínééék, šš šš šš šulínééék
