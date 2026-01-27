Alcaraz pohřbil poslední naději Australanů. V Melbourne se zbavil nepříjemné série

DNES, 12:53
Aktuality 29
AUSTRALIAN OPEN - Carlos Alcaraz (22) dle očekávání vyřadil poslední domácí naději na singlový triumf na letošním Australian Open. Aktuální lídr žebříčku si poradil 7:5, 6:2, 6:1 s Alexem de Minaurem (26) a poprvé v kariéře dokázal překročit čtvrtfinále australského grandslamu. V semifinále se utká s loňským finalistou Alexanderem Zverevem.
Carlos Alcaraz poprvé překročil čtvrtfinále Australian Open (© DAVID GRAY / AFP)

Alcaraz – De Minaur 7:5, 6:2, 6:1

Od Alcaraze to nebyl úplně ideální výkon, v žádném ze tří setů nedokázal mít pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a proti skvělé obraně soupeře v některých pasážích kupil nevynucené chyby. Přesto našel recept na poslední domácí naději De Minaura i pošesté a stále platí, že s ním dohromady prohrál pouze dva sety.

Aktuální lídr žebříčku si zbytečně komplikoval úvodní sadu, v níž vedl 3:0 a pak i 5:3. Oba náskoky však ztratil a do vedení šel nakonec až po hodině hry a využití čtvrtého setbolu ve 12. gamu, v němž si vypracoval náskok 40:0 na returnu.

Další dvě dějství už byla pro Španěla snadná. Světovou šestku De Minaura k ničemu nepustil a po dvou hodinách a 18 minutách si dokráčel pro "povinné" vítězství. Majitel šesti grandslamových trofejí navíc na letošním Australian Open stále neztratil set a dál útočí na zkompletování kariérního Grand Slamu.

Dnešní vítězství má pro Alcaraze obrovskou cenu. Na třetí pokus totiž překročil čtvrtfinále úvodního majoru sezony a zbavil se nepříjemné série. Do čtvrtfinálové fáze se tady podíval také v posledních dvou ročnících a nestačil na Alexandera Zvereva ani Novaka Djokoviče.

Naopak De Minaur se nelichotivé šňůry nezbavil. Australan absolvoval své šesté kariérní čtvrtfinále na grandslamových podnicích a ani tentokrát nedokázal uspět. Konkrétně na Australian Open ho hrál podruhé a loni vůbec nebyl schopný vzdorovat Jannikovi Sinnerovi.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz teď bude mít dva dny volna a v pátek bude usilovat o vylepšení své bilance 7:2 v semifinále grandslamů. Jeho protivníkem bude Zverev. S nejlepším německým tenistou v žebříčku má vzájemnou bilanci 6:6 a bude mít možnost mu oplatit zmíněnou předloňskou porážku z Melbourne Parku.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

30
Krisboy
27.01.2026 13:04
Kája si jde pro titul.
Tennis_Luke
27.01.2026 12:55
Jsi 6. na světě a uhraješ 8 gemů ve čtvrtinále domácího grandslamu. Gratulace. Tenis na to nemůže být hůř. De Minaur to má s Alcarazem a Sinnerem na zápasy 0:19. Demence. Hráč číslo 6 na světě. Nechápu, koho tohle může bavit. Jen dementy.
RFanousek
27.01.2026 12:57
Bohužel musím souhlasit. Pravdu má Tsonga. Jho generace byla mnohem větší konkurencí big 4 než je De Minaur a spol dnes konkurencí Sincaraze.
Tennis_Luke
27.01.2026 13:07
Současný tenis je ztráta času. Gauff 3. na světě dostane 1:6, 2:6, Minaur 6. na světě uhraje 8 gemů. Kde je nějaká konkurence? Žádná není. V osmifinále jediný zápas u mužů neskončil 0:3. U žen jediný zápas neskončil 0:2. Všechny ostatní zápasy 3:0 a 2:0. Lituju každého, kdo vstával nebo ponocoval. Dělali jste to úplně zbytečně. Nuda, nuda a nuda. Začne turnaj a všichni víme, kdo bude ve finále. Žumpa.
PTP
27.01.2026 13:09
A nevíš, prosím tě, kdo to vyhraje? Vsadil bych si.
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 13:10
Krisboy
27.01.2026 13:12
Ideálně přesný výsledek a počet gemů...to by byl vejvar
Krisboy
27.01.2026 13:13
Připomíná mi Pergolka
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 13:18
hobby mají stejné, ale asi to nebude on.
Taky ses jako vlk probral ze zimní hibernace?
Krisboy
27.01.2026 13:27
Ne ne, zimní hibernace s tím nesouvisí.
Byl jsem příliš znechucen z některých místních uživatelů. Ty nejhorší tady poslední dobou nevidím. Tak uvidíme, jak dlouho mi nové nadšení vydrží.
PTP
27.01.2026 13:28
Mně to připomíná tu okřídlenou větu : Tenis je nejzkorumpovanější ...
frenkie57
27.01.2026 13:31
Přesně!
Krisboy
27.01.2026 14:00
No vždyť ano, to byl Pergolek
Tennis_Luke
27.01.2026 13:12
Alcaraz/Sinner a Sabalenka. Není zač.
JLi
27.01.2026 13:34
Tak bacha, to si píšu do dementního notýsku
jackiec
27.01.2026 13:12
Já už koukám jen na finále Sincaraz párkrát do roka a jsem spokojený, ostatní je ztráta času, ale ta jejich dominance mi nevadí, vůbec se nezlobím, že je předem jasné že budou ve finále.
Krisboy
27.01.2026 13:14
Tennis_Luke
27.01.2026 13:14
Dominance nevadí, vadí nekonkurence těch ostatních. Wawrinka, Del Potro, Murray, Cilic atd., dokázali vyhrát grandslamy a ty nejlepší porážet. Tihle ostatní klauni tam jsou jen do počtu. Absolutně neschopní.
Matmaty
27.01.2026 13:08
a co? Prostě jsou někde jinde noo. Vzpomeň si na Berdycha, který byl 4ka na světě a jeho výsledky proti big3:
Nadal 4:20
Federer 6:20
Djokovic 3:25
Tennis_Luke
27.01.2026 13:11
Chceš srovnávat Berdycha s De Minaurem?
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 13:12
13 výher proti big3, no řekněte, kdo to má
Liverpool22
27.01.2026 13:23
Murray 6:11 Takže 19 výher s BIG4
JLi
27.01.2026 13:35
To dnes málokdo udělá
JLi
27.01.2026 13:37
Je fakt, že tehdy byli tři plus jedna a občas další a ne jak dnes 1+1 a možná Djoker.
Liverpool22
27.01.2026 13:39
jackiec
27.01.2026 13:46
A nejsmutnější na tom je, že nebýt ti dva, tak zdravý Djokovič na GS je nejkonzistentnější, upinká o 20 mladé zajíce a vyhrával by GS klidně do 40 let (i s natrženým břišákem)
Liverpool22
27.01.2026 13:48
Přesně tak. Nebýt Tyroláka, tak má Nole už cca 27 GS
JLi
27.01.2026 13:49
Marduch
27.01.2026 13:48
Berdych byl č. 4 asi tak dva měsíce. Dlouhodobě se držel kolem 6. - 7. mista.
Marduch
27.01.2026 13:50
Z toho poslednich 5 let v top 10 mel s Big 4 bilanci asi 2:30.
