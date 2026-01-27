Alcaraz pohřbil poslední naději Australanů. V Melbourne se zbavil nepříjemné série
Alcaraz – De Minaur 7:5, 6:2, 6:1
Od Alcaraze to nebyl úplně ideální výkon, v žádném ze tří setů nedokázal mít pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a proti skvělé obraně soupeře v některých pasážích kupil nevynucené chyby. Přesto našel recept na poslední domácí naději De Minaura i pošesté a stále platí, že s ním dohromady prohrál pouze dva sety.
Aktuální lídr žebříčku si zbytečně komplikoval úvodní sadu, v níž vedl 3:0 a pak i 5:3. Oba náskoky však ztratil a do vedení šel nakonec až po hodině hry a využití čtvrtého setbolu ve 12. gamu, v němž si vypracoval náskok 40:0 na returnu.
Další dvě dějství už byla pro Španěla snadná. Světovou šestku De Minaura k ničemu nepustil a po dvou hodinách a 18 minutách si dokráčel pro "povinné" vítězství. Majitel šesti grandslamových trofejí navíc na letošním Australian Open stále neztratil set a dál útočí na zkompletování kariérního Grand Slamu.
Dnešní vítězství má pro Alcaraze obrovskou cenu. Na třetí pokus totiž překročil čtvrtfinále úvodního majoru sezony a zbavil se nepříjemné série. Do čtvrtfinálové fáze se tady podíval také v posledních dvou ročnících a nestačil na Alexandera Zvereva ani Novaka Djokoviče.
Naopak De Minaur se nelichotivé šňůry nezbavil. Australan absolvoval své šesté kariérní čtvrtfinále na grandslamových podnicích a ani tentokrát nedokázal uspět. Konkrétně na Australian Open ho hrál podruhé a loni vůbec nebyl schopný vzdorovat Jannikovi Sinnerovi.
Alcaraz teď bude mít dva dny volna a v pátek bude usilovat o vylepšení své bilance 7:2 v semifinále grandslamů. Jeho protivníkem bude Zverev. S nejlepším německým tenistou v žebříčku má vzájemnou bilanci 6:6 a bude mít možnost mu oplatit zmíněnou předloňskou porážku z Melbourne Parku.
