Alcaraz poprvé vyhrál jako světová jednička. V Davis Cupu pomohl Španělům do čtvrtfinále

DAVIS CUP - Carlos Alcaraz na druhý pokus zvládl zápas v roli nejmladší světové jedničky. Na domácí půdě ve Valencii porazil 6-4 7-6 Korejce Soon Woo Kwona, navázal na bod Roberta Bautisty a poslal Španělsko do listopadového čtvrtfinále.

Přesně týden po vítězném US Open vyhrál nový lídr světového žebříčku Carlos Alcaraz daviscupový zápas a slavil se Španěly postup do čtvrtfinále. Devatenáctiletý tenista v týmové soutěži ve čtvrtek neuspěl, ale dnes ve Valencii další porážku nedopustil. Nad Korejcem Soon Woo Kwonem zvítězil 6-4 7-6.

Alcaraz po triumfálním návratu z New Yorku nejprve proti Srbům nehrál a ve čtvrtek podlehl Félixi Augeru-Aliassimeovi. Domácí Španělé tak prohráli s Kanadou 1-2. Dnes už však nezaváhal, navázal úvodní vítězný singl Roberta Bautisty a zajistil Španělům postup do čtvrtfinále .

To se bude konat za dva měsíce v Málaze a domácí Španělé narazí 23. listopadu na Chorvatsko. Zbývající dvojice tvoří Itálie - USA, Německo - Kanada a Nizozemsko - Austrálie.