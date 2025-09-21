Alcaraz s Ruudem rozhodli čtyřhru v tie-breaku první sady. Tým Evropy snížil na 6:9
Evropa – Svět 6:9
Dramatický byl hned úvodní game zápasu. Při podání Opelky si tým Evropy hlavně kvůli hře Alcaraze vypracoval dva brejkboly. Americký dlouhán je však smazal skvělým servisem a game si udržel. Další šance norsko-španělské dvojice přišla hned ve třetí hře. Michelsen se však ze stavu 0:40 dostal skvělými podáními a následně tak odvrátil i čtvrtý brejkbol.
Nakonec v první sadě žádný ztracený servis k vidění nebyl a musel rozhodnout tie-break. V něm se Opelka s Michelsenem rychle dostali do vedení 4:1 a po skvělé výměně byli jen pár centimetrů od vedení o čtyři míčky. Alcaraz s Ruudem však dokázali srovnat a díky šesti vyhraným bodům v řadě předvedli parádní obrat a dlouhou úvodní sadu získali po 68 minutách.
V druhé hře druhého dějství si znovu jako první vypracovali brejkboly tenisté Evropy. Čtvrtou šanci a celkově už 11. v zápase dokázali využít a po zisku Opelkova servisu vedli 2:0. Dvojice dvou skvělých singlistů se následně rozjela a po skvělém voleji Španěla přidala další brejk. Američané už udrželi pouze jedno podání Opelky a Alcaraz s Ruudem zápas při servisu Nora ukončili.
Po nepovedené sobotě, kdy tým Evropy prohrál všechny čtyři utkání, tak do třetí a nejdůležitějšího hracího dne vstoupil favorizovaný tým důležitou výhrou. Získat další tři body a vyrovnat skóre se pokusí Jakub Menšík, který vyzve Australana Alexe de Minaura.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
