Alcaraz se trápil, ale kotník drží. Mohl jsem hrát skoro normálně, hlásil po postupu
Alcaraz – Bergs 6:4, 6:3
V Tokiu startuje Alcaraz poprvé v kariéře a bezproblémový debut to rozhodně není. Už v úvodním setu na turnaji si zranil levý kotník. Souboj se Sebastiánem Báezem sice dohrál, ale ještě před pár hodinami se nevědělo, zda nastoupí k dalšímu zápasu. Páteční trénink totiž šestinásobný grandslamový šampion vynechal a rozhodnutí nechal na poslední chvíli.
Proti Bergsovi nakonec nastoupil, nicméně k ideálnímu výkonu měl daleko. A to zejména na servisu, o který přišel jako první a ztratil ho celkem třikrát. Favorizovaný Španěl ovšem pokaždé zabral na returnu, na kterém využil pět ze šesti brejkbolových šancí. Stejný počet příležitostí na brejk měl i jeho soupeř, ale byl úspěšný jen v polovině případů.
Alcaraze zřejmě na servisu limitovalo zranění kotníku. "Bylo to těžké. Mám za sebou velmi důležitý den a půl a snažil jsem se co nejlépe zotavit. Myslím si, že mám nejlepšího fyzioterapeuta, kterému stoprocentně věřím. Pracoval na mém kotníku a vedl si skvěle. Během zápasu jsem si několikrát dělal starosti při pohybu na kurtu, ale myslím si, že jsem předvedl dobrý výkon. Mohl jsem hrát skoro normálně," řekl po postupu do čtvrtfinále.
Alcaraz obvykle není po skončení US Open ve zbytku sezony úspěšný. Jediný triumf na nejvyšším okruhu v tomto období slavil loni po bitvě s Jannikem Sinnerem v Pekingu. Letos se rozhodl titul v čínské metropoli neobhajovat a místo toho zkouší pro něj nový turnaj v Tokiu.
I když se jedná pouze o akci kategorie ATP 500, je pro Alcaraze výsledek v japonské metropoli velmi důležitý v boji o post světové jedničky. Na záda mu totiž dýchá rival Sinner, kterého sesadil po triumfu na US Open, kde Španěl slavil už šestý grandslamový titul. Ital je ve čtvrtfinále v Pekingu a v live žebříčku ztrácí na Alcaraze 590 bodů.
V nedělním čtvrtfinále se Alcaraz utká s Američanem Nakashimou. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Casper Ruud s Aleksandarem Vukicem, Holger Rune s Jensonem Brooksbym a Taylor Fritz se Sebastianem Kordou.
