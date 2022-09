Alcaraz se v 19 letech kvalifikoval na Turnaj mistrů. Mladší to dokázal jen Nadal

Carlos Alcaraz si díky postupu do semifinále US Open zajistil poprvé v kariéře účast na Turnaji mistrů. v devatenácti letech je po Nadalovi nejmladším hráčem, který se na Turnaj mistrů kvalifikoval. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion to v roce 2005 dokázal rovněž v 19 letech, i když tehdy nakonec nehrál.

Carlos Alcaraz letos vyhrál čtyři turnaje včetně dvou akcí série Masters 1000 v Miami a Madridu. Včera na US Open po pětisetové bitvě s Italem Jannikem Sinnerem postoupil poprvé do semifinále grandslamu a definitivně si zajistil premiérový start na Turnaji mistrů.



V devatenácti letech je po krajanu Rafaelu Nadalovi nejmladším hráčem, který se na Turnaj mistrů kvalifikoval. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion to v roce 2005 dokázal rovněž v 19 letech, i když tehdy nakonec nehrál.



V Turíně, který bude Turnaj mistrů hostit od 13. do 20. listopadu, se Alcaraz představí rok poté, co v Miláně ovládl NextGen ATP Finals. Před ním to dokázali i další dva šampioni Turnaje mistrů pro hráče do 21 let Stefanos Tsitsipas a Sinner. Řek hned při svém debutu triumfoval.



Pokud Alcaraz tento týden ovládne US Open, stane se nejmladší světovou jedničkou v historii. Na tenisový trůn usedne i v případě, že postoupí do finále a Nor Casper Ruud ne.



Už dříve se na závěrečnou akci sezony pro osmičku nejlepších hráčů roku kvalifikoval jeho krajan Nadal, jenž letos ovládl mimo jiné Australian Open a Roland Garros.