Alcaraz se v semifinále Wimbledonu znovu po roce utká s Medveděvem, Djokoviče vyzve Musetti

V rámci 12. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se rozhodne o finalistech mužské dvouhry. Obhájce titulu Carlos Alcaraz (21) bude v semifinále nejslavnějšího turnaje znovu po roce čelit Daniilovi Medveděvovi (28). Sedminásobný šampion a loňský finalista Novak Djokovič (37) změří síly s Lorenzem Musettim (22), který se do semifinálové fáze grandslamů probojoval poprvé v kariéře.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 12. 7.

Semifinále mužů

Medveděv (5-) - Alcaraz (3-Šp.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Musetti (25-It.) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Medveděv – Alcaraz | 14:30 SELČ

Daniil Medveděv si po antukovém jaru protkaném zdravotními problémy spravuje ve Wimbledonu chuť. Kvůli potížím s kyčlí musel vzdát na Masters v Madridu, stejné zranění ovlivnilo jeho pokus o obhajobu titulu na římské tisícovce a následně hlavně kvůli puchýřům na noze neprošel do čtvrtfinále French Open. V All England Clubu je na opačné straně, v osmifinále mu skrečoval Grigor Dimitrov a ve čtvrtfinále zdolal v pěti setech zdravotně indisponovaného Jannika Sinnera.

Osmadvacetiletý Rus měl ve čtvrtfinále štěstí a možná by ho nevyhrál, nicméně skalp aktuálního lídra žebříčku Sinnera mu může za jakýchkoli okolností výrazně zvýšit sebevědomí. V poslední době se totiž proti nejlepším hráčům světa trápí a s Italem prohrál pětkrát v řadě. Navíc se přiblížil k zisku svého prvního titulu od loňského května.

Postupem přes Sinnera ale jeho trápení rozhodně skončit nemusí. Se světovými jedničkami má sice bilanci 7:5, nicméně nepočítaje lídry pořadí disponuje se soupeři z TOP 5 žebříčku mizernou úspěšností 9:26. V tuto chvíli je teprve čtvrtým tenistou, který v tomto století dokázal na grandslamech zapsat tři a více výher nad světovými jedničkami. Povedlo se to už jen Novakovi Djokovičovi, Rafaelovi Nadalovi a Stanovi Wawrinkovi.

Hlavně kvůli slabším výsledkům proti kolegům z užší špičky hodnocení stále čeká na první letošní titul. I tak patří k nejpravidelnějším účastníkům závěrečných kol grandslamů. Ve finále Australian Open vedl o dva sety nad Sinnerem, a pokud v pátek uspěje, tak jako první zapíše dvě grandslamová finále v této sezoně.

Bývalý lídr žebříčku ještě nikdy neporazil na grandslamech dva hráče TOP 5 v po sobě jdoucích zápasech. Na tento úspěch bude muset dosáhnout, pokud nechce stejně jako loni ztroskotat v semifinále Wimbledonu právě na Alcarazovi. Pokoušel se o něj dvakrát, ve finále Australian Open 2022 nedotáhl náskok dvou setů proti Nadalovi a ve stejné fázi loňského US Open neuhrál set s Djokovičem.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 33:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:3 (kariérní 46:44)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:2)

Bilance v semifinále: 2:2 (kariérní 38:16)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále)

Medveděv – Wimbledon

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:3, 6:4, 6:2), Müller (6:7, 7:6, 6:4, 7:5), Struff (6:1, 6:3, 4:6, 7:6), (10) Dimitrov (5:3 skreč), (1) Sinner (6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3)

Carlos Alcaraz stále nepůsobí v letošním Wimbledonu úplně přesvědčivě, ale pořád pokračuje v obhajobě loňského triumfu. Ve čtvrtfinále narazil na Tommyho Paula a pustil ho do vedení setu a brejku. Američan však poté začal kupit nevynucené chyby a 21letý Španěl ve zbytku utkání dominoval (5:7, 6:4, 6:2, 6:2).

V úvodních dvou kolech byl kousek od toho, aby ztratil set s výraznými outsidery Markem Lajalem a Aleksandarem Vukicem. Následně byl proti Francesovi Tiafoeovi jen prohraný tie-break od konce na turnaji a další pětisetová bitva mu hrozila v souboji s Ugem Humbertem. V kritických momentech však svou výkonnost pozvedl.

Majitel tří grandslamových vavřínů na druhou stranu ukazuje v už velmi mladém věku schopnost velkých šampionů, a sice vítězit, i když se nedaří. Se závěrečnými koly na grandslamech má už dost zkušeností, dokonce už na všech třech površích na této úrovni triumfoval. Na pěti z posledních šesti odehraných majorů se dostal alespoň do semifinále, jedinou výjimkou je letošní Australian Open.

Semifinálová fáze na grandslamech je pro něj evidentně klíčová. V minulosti prošel do finále podniků velké čtyřky třikrát a pokaždé se radoval z titulu, včetně loňského Wimbledonu a nedávného French Open. V semifinále grandslamů je pošesté (bilance 3:2), loni na French Open psychicky nezvládl bitvu s Novakem Djokovičem a zápas dohrával v křečích a při obhajobě titulu na loňském US Open podlehl právě Medveděvovi.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)

Bilance: 31:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:2 (kariérní 29:17)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:2)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 18:11)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajal (7:6, 7:5, 6:2), Vukic (7:6, 6:2, 6:2), (29) Tiafoe (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2), (16) Humbert (6:3, 6:4, 1:6, 7:5), (12) Paul (5:7, 6:4, 6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:2, na trávě a ve Wimbledonu je srovnáno 1:1. Alcaraz prožívá mnohem lepší sezonu než Medveděv a je úspěšnější i na travnatých dvorcích. Do utkání tak půjde jako jasný favorit a měl by svou aktuální neporazitelnost ve Wimbledonu prodloužit na 13 zápasů.

Musetti – Djokovič | 16:30 SELČ

Lorenzo Musetti mnohem více slavil čtvrtfinálové vítězství nad Billym Harrisem na generálce v londýnském Queen's Clubu než to ve stejné fázi Wimbledonu nad Taylorem Fritzem, kterého udolal v pětisetové bitvě. To značí jediné, 22letý Ital si na travnatých dvorcích čím dál tím více věří, ačkoli se ještě před pár týdny jednalo o jeho jasně nejslabší povrch.

Od začátku loňského roku se na nejrychlejším povrchu výrazně zlepšil. Teprve až v předchozí sezoně zapsal své první výhry v těchto podmínkách a nakonec jich posbíral sedm. Letos to má zatím 12:2 a na všech třech turnajích prošel do semifinále. Zatímco ve Stuttgartu v semifinálové fázi neuspěl, v Queensu padl až ve finále s Tommym Paulem.

Bývalý šampion juniorského Australian Open dokonale využil příznivého losu v úvodním týdnu Wimbledonu a v tom druhém díky skvělým výkonům vylepšil své grandslamové maximum, a to hned dvakrát. Tím předchozím bylo osmifinále na French Open, kde v roce 2021 nedotáhl náskok dvou setů právě proti Djokovičovi a loni schytal výprask od Carlose Alcaraze. Na Srba nenašel recept ani ve třetím kole letošního ročníku antukového majoru, opět prohrál v pěti setech.

Letos ve Wimbledonu nejspíše napodobí Jannika Sinnera. Jeho krajan loni v tomto dějišti poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále grandslamů a v semifinále navzdory velmi dobrému výkonu neuhrál set s Djokovičem. Pokud se chce Musetti podobnému scénáři vyhnout, musí předvést svůj nejlepší tenis.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (finále)

Bilance: 29:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 12:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 6:22)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 3:9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo)

Musetti – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Queens (finále)

Cesta turnajem: Lestienne (4:6, 7:6, 6:2, 6:2), Darderi (6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4), Comesaňa (6:2, 6:7, 7:6, 6:3), Mpetshi Perricard (4:6, 6:3, 6:3, 6:2), (13) Fritz (3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:1)

Novaka Djokoviče zřejmě provází v letošním ročníku Wimbledonu štěstěna, která by mu mohla pomoct dosáhnout na první letošní finále a případně i titul. Sedminásobnému šampionovi nejslavnějšího turnaje vychází i to, nad čím nemá žádnou kontrolu. V úvodních kolech měl velmi příznivý los, poté narazil na trápícího se Holgera Runeho a ke čtvrtfinále mu nenastoupil Alex de Minaur.

Den volna navíc mu může výrazně pomoct, protože na začátku června odstoupil před čtvrtfinále French Open, okamžitě podstoupil operaci menisku v pravém koleni a další semifinalisté letošního Wimbledonu jsou mnohem mladší. Sedmatřicetiletý Srb prožívá letos jedno z nejhorších období kariéry a absence titulu je způsobená hlavně neideální fyzickou kondicí a formou.

Právě ve druhém týdnu grandslamů obvykle jeho výkonnost graduje. Letošní sezona je však v tomto ohledu jiná a slabší forma i kondice se podepsaly na jeho výkonech i sebevědomí. Výsledkem je několik překvapivých porážek, navíc letos stále neporazil nikoho z TOP 10 žebříčku. Ve Wimbledonu ale bude kolegovi z nejvyššího patra pořadí čelit až v případném finále. Teď se bude soustředit na překročení semifinálové fáze, ve které letos neuspěl ve všech třech případech.

Přesto se dá očekávat, že do semifinále Wimbledonu půjde sebevědomě. Se závěrečnými koly na grandslamech má nespočet zkušeností, ve Wimbledonu disponuje bilancí 9:3 v semifinálových duelech (vyhrál posledních osm) a ještě nikdy neprohrál v semifinále či finále majorů s někým mimo TOP 20 žebříčku. Ještě k tomu je rekordmanem v počtu semifinálových účastí ve Wimbledonu (13).

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 22:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 30: 8:3 (kariérní 524:170)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 36:12)

Bilance v semifinále: 0:3 (kariérní 136:50)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 96:11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 9:3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:2, 6:2), Fearnley (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), Popyrin (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), (15) Rune (6:3, 6:4, 6:2), (9) De Minaur (bez boje)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 5:1. Musetti má výborný čop i jednoručný bekhend a vynikající cit pro míč, což z něj dělá velmi nebezpečného protivníka na travnatém povrchu. Ani to ale nemusí na Djokoviče stačit, protože statisticky nejúspěšnější hráč všech dob se musel přesně s těmito kvalitami prát v soubojích s ještě mnohem lepším Rogerem Federerem, s nímž to má ve Wimbledonu 3:1. Pokud nebude Djokovič zdravotně limitován a předvede jeden ze svých lepších letošních výkonů, tak by měl mít utkání s debutantem v semifinále grandslamů Musettim pod kontrolou.

Páteční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Medveděv (5-) - Alcaraz (3-Šp.)

2. Musetti (25-It.) - Djokovič (2-Srb.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Siniaková/Townsendová (4-ČR/USA) - S. Hsieh/Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. A. Kovačková/Samson (1-ČR) - Stojsavljevicová/Xuová (7-Brit.)

4. Cina/Mrva (1-It./ČR) - Razeghi/Schönhaus (USA/Něm.)



COURT 4 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. Valdmannová (ČR) - Vandrommeová (10-Belg.)



COURT 5 (od 12:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Klimas/Kumstát (ČR) - Jódar/Santamarta (Šp.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. Mrva (10-ČR) - Budkov Kjaer (2-Nor.)

2. junioři

3. junioři 6:2, 4:1 / dohrávka

4. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Arystanbekovová/Žijenbajevová (Kaz.)

