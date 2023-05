Alcaraz v Madridu míří za nejcennější obhajobou. Chci být jedním z nejlepších tenistů v historii, zasnil se

ATP MADRID - Carlos Alcaraz na domácím antukovém Masters 1000 v Madridu porazil Karena Chačanova, s nímž neztratil set ani ve třetím vzájemném souboji. Po postupu do semifinále, v němž se španělský obhájce titulu utká v den svých 20. narozenin s Chorvatem Bornou Čoričem, promluvil o svém velkém snu. Stát se jedním z nejlepších hráčů v historii.

Carlos Alcaraz loni v Madridu porazil Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče či Alexandera Zvereva, jako nejmladší v historii ATP Tour (od roku 1990) porazil tři hráče Top 5 během jednoho turnaje, stal se nejmladším šampionem a došel si pro svůj tehdy druhý titul z turnajů Masters 1000.

Letos do španělské metropole dorazil jako čerstvý šampion z Barcelony, kde poprvé v kariéře obhájil titul, a nyní může loňský scénář před domácími fanoušky zopakovat. V Madridu sice poprvé v sezoně prohrál úvodní set, ale dalších osm setů už vyhrál a postoupil mezi kvarteto nejlepších.

Ve čtvrtfinále španělský mladík porazil 6-4 7-5 Karena Chačanova. Druhou sadu otočil ze stavu 2-5, když v závěrečných pěti gamech neztratil víc jak dva míčky, a také třetí vzájemný duel vyhrál 2-0 na sety.

Alcaraz, který kvůli různým zdravotním potížím přišel o začátek sezony včetně Australian Open a odhlásil se z dvou dalších původně naplánovaných turnajů, vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 27-2, z toho 17-1 na antuce. V případě úspěšné premiérové obhajoby titulu na podniku Masters se ve světovém žebříčku dotáhne pouhých 5 bodů za vedoucího Novaka Djokoviče.

"Mým snem teď je stát se jedním z nejlepších tenistů v historii. Vím, že je to velký sen, možná až příliš velký. Ale na tomhle světě musíte myslet na velké sny," prohlásil Alcaraz po svém 150. zápase, v němž si připsal 117. vítězství.

Vyhrál tedy 78 % svých zápasů, čímž na této hranici utkání překonal legendy jako Peta Samprase (77,4 %), Borise Beckera (76,9 %), Guillerma Vilase (76,2 %), Andreho Agassiho (76 %), Arthura Ashe (75,4 %), Andyho Murray (75,2 %) či Stefana Edberga (74,8 %).

V pátek, kdy oslaví 20. narozeniny, se Alcaraz utká o postup do finále s Bornou Čoričem (h2h 0-0). 26letý Chorvat, který letos ani jednou nevyhrál víc jak dva zápasy v řadě a do Madridu dorazil se šňůrou pěti porážek, ve čtvrtfinále zastavil německého lucky losera Daniela Altmaiera a poprvé od loňského srpna, kdy na Masters v Cincinnati slavil nejcennější triumf, porazil čtyři soupeře po sobě.

"V Madridu to mám rád, dokážu tady hrát velmi dobře. Jsem moc rád, že jsem letos postoupil do semifinále. V poslední době jsem prohrával v prvním kole a uvažoval, že raději zůstanu doma a budu trénovat. Naštěstí jsem si to rozmyslel," usmíval se Čorič, jenž si věří i na domácího favorita.

"Získal jsem teď sebevědomí, cítím, že mám šanci porazit i Carlose. On je sice úžasný tenista ve skvělé formě, ale bez šance nejsem. Tenhle kurt mám rád a pokusím se toho využít," dodal 20. hráč světa Čorič.

O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve čtvrtek v duelech Zhizhen Zhanga s Aslanem Karacevem a Stefanose Tsitsipase s Janem-Lennardem Struffem.