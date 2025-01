Alcaraz v Melbourne přišel poprvé o set. Od kariérního grandslamu ho dělí ještě čtyři soupeři

AUSTRALIAN OPEN – Carlos Alcaraz (21) udělal třetí ze sedmi kroků na cestě za zkompletováním kariérního grandslamu s prvním drobným klopýtnutím. Portugalce Nuna Borgese (27) porazil bez ztráty podání 6:2, 6:4, 6:7, 6:2 a postoupil do osmifinále. O obhájení loňského výsledku a vyrovnání melbournského maxima si španělský mladík zahraje s Britem Jackem Draperem, nebo domácím Aleksandarem Vukicem.

Borges – Alcaraz 6:2, 6:4, 6:7, 6:2

Carlos Alcaraz zahajuje sezonu bez jediného přípravného turnaje zostra rovnou na Australian Open, které je jeho jedním z hlavních cílů v tomto roce. Přesto první dva soupeře Alexandra Ševčenka a Jošihita Nišioku převálcoval a výrazné potíže neměl ani ve třetím kole s Nunem Borgesem. Sice ztratil jeden set v tie-breaku, k vítězství 6:2, 6:4, 6:7, 6:2 však dokráčel v Rod Laver Areně za necelé tři hodiny.

V prvních dvou setech jednadvacetiletý Španěl nečelil brejkbolu a byť o servis nepřišel ani ve třetí sadě, sám si nevypracoval žádnou šanci na brejk a po nepovedeném tie-breaku musel poprvé do čtvrtého dějství. V něm ale na o šest let staršího soka vletěl, získal 16 ze 17 míčků po svém podání a další komplikace nepřipustil.

Alcaraz má v 21 letech na kontě už čtyři tituly z majorů. Postupně slavil na US Open 2022, ve Wimbledonu 2023, na Roland Garros 2024 a ve Wimbledonu 2024. Po prvním grandslamovém triumfu se stal nejmladší světovou jedničkou v historii, loni jako nejmladší zkompletoval sbírku grandslamových trofejí ze všech povrchů a nyní je jeho cílem poprvé ovládnout také Australian Open, aby měl jako nejmladší ve sbírce poháry ze všech čtyř majorů.

Vyhrát minimálně jednou každý ze čtyř grandslamů dokázalo v open éře jen pět tenistů: Australan Rod Laver, Američan Andre Agassi, Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič. A Alcaraz má tři pokusy na to, aby to dokázal jako nejmladší v historii. Během následujících tří ročníků může překonat krajana Rafaela Nadala, který sbírku trofejí ze všech majorů zkompletoval v roce 2010 na US Open ve věku 24 let a 3 měsíců.

Alcaraz se dosud s každým na Australian Open zlepšoval. O obhájení loňského čtvrtfinále si zahraje s Britem Jackem Draperem, nebo domácím Aleksandarem Vukicem. O premiérové melbournské semifinále by se pak mohl utkat s desetinásobným šampionem Novakem Djokovičem, kterého v pátek čeká Tomáš Macháč a v případném osmifinále teoreticky další Čech Jiří Lehečka.

Výsledky Australian Open ve dvouhře mužů