Alcaraz v Miláně porazil i Kordu a vyhrál Turnaj mistrů hráčů do 21 let

NEXT GEN ATP FINALS - Carlos Alcaraz v Miláně zakončil sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let. Ve finále 18letý Španěl porazil 4-3 4-2 4-2 o tři roky staršího Američana Sebastiana Kordu.

Jeden z největších talentů současného mužského tenisu Carlos Alcaraz má za sebou průlomovou sezonu, kterou zahájil na 141. místě světového žebříčku a zakončí ji na 32. příčce.



18letý Španěl si letos na antuce v Umagu připsal první titul na okruhu ATP, na US Open se stal nejmladším čtvrtfinalistou v open éře, v uplynulých týdnech získal skalpy Stefanose Tsitsipase, Andyho Murrayho, Mattea Berrettiniho či Jannika Sinnera a nakonec svůj potenciál prodal tento týden na Turnaji mistrů hráčů do 21 let.



Alcaraz v Miláně vyhrál 15 z 16 zkrácených setů hraných do čtyř gamů. Porazil Dána Holgera Runeho, Američana Brandona Nakashimu, Argentince Juana Manuela Cerúndola a jeho krajana Sebastiána Báeze a v dnešním finále přehrál 4-3 4-2 4-2 o tři roky staršího Sebastiana Kordu ze Spojených států amerických.



Španělský teenager vyhrál první set 7-5 v tie-breaku a ve druhé sadě získal rozhodující náskok po brejku na 3-2. Ve třetím setu Korda při vlastním podání za stavu 1-3 sice odvrátil dva mečboly, v dalším gamu už ale Alcaraz duel ukončil.



Korda, syn českého šampiona Australian Open z roku 1998 a bývalé světové dvojky Petra Kordy, získal dosud jediný titul letos na antuce v Parmě. K tomu přidal finále v Delray Beach či osmifinále ve Wimbledonu. Rok zakončí na 39. místě světového žebříčku.

Campeones de la Next Gen Finals:



2017: Hyeon Chung

2018: Stefanos Tsitsipas

2019: Jannik Sinner

2021: Carlos Alcaraz pic.twitter.com/1I4DdHIS0z — Set Tenis (@settenisok) November 13, 2021