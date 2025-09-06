Alcaraz vyřídil bez ztráty setu i Djokoviče, na US Open si podruhé zahraje finále

VČERA, 21:00
Aktuality 73
US OPEN - Carlos Alcaraz (22) postoupil do svého druhého finále na US Open a celkově sedmého grandslamového. S Novakem Djokovičem (38) si poradil 6:4, 7:6, 6:2 a na turnaji stále neztratil ani set. Španěl, který zde triumfoval před třemi lety, tak Srbovi oplatil poslední dvě porážky a překazil mu šanci na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Ve druhém semifinále se proti sobě utkají Jannik Sinner a Félix Auger-Aliassime.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se chystá na odvetu proti Novaku Djokovičovi (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth / Profimedia)

Djokovič – Alcaraz 4:6, 6:7, 2:6

Alcaraz na letošním US Open předvádí skvělý tenis a cestou do semifinále ještě neztratil ani set. Nenarazil však na žádnou těžší překážku a ani jednoho hráče z TOP 20. Přesto byl proti Djokovičovi vzhledem k formě obou hráčů velkým favoritem. Španěl si zahrál finále na posledních sedmi turnajích, ovládl French Open, hrál finále Wimbledonu a na generálce v Cincinnati získal titul.

Srb v cestě do semifinále ztratil celkem tři sety, jeden z nich ve čtvrtfinále proti domácímu loňskému finalistovi Tayloru Fritzovi. Do zápasu však šel s výhodou vzájemné bilance, ve které vedl 5:3 a vyhrál poslední dva duely loni ve finále olympiády v Paříži a letos na Australian Open. Před New Yorkem se na žádné generálce nepředstavil a netají se tím, že jsou pro něj motivací pouze grandslamy.

První sada nepřinesla tak ohromující tenis, jak si diváci před tímto šlágrem slibovali. Oba aktéři působili nervózně a dělali velký počet chyb. Druhý hráč světa získal podání soupeře hned v úvodním gamu, což mu k zisku prvního setu stačilo. Nemusel odvracet žádný brejkbol a po 48 minutách šel do vedení.

Druhou sadu začal lépe Djokovič, který se ve druhém gamu dostal k premiérovému brejkbolu a ihned ho využil. Vedení mu však dlouho nevydrželo a po šesti hrách bylo srovnáno. Sada nakonec dospěla do tie-breaku, ve kterém šel jako první do vedení Španěl a za stavu 4:1 měl k dispozici dva servisy. Dovolil sice Srbovi snížit na rozdíl jednoho bodu. Ke konci si ale pomohl servisem a ujal se vedení 2:0 na sety, které v kariéře pokaždé dotáhl do vítězného konce. Srbský tenista si poté nechal ošetřovat pravé rameno.

Srbskému rekordmanovi ve třetím setu už došly síly a dělal stále více ukvapených rozhodnutí. Naopak Španěl téměř neminul kurt a sebevědomě pokračovat za další třísetovou výhrou. Náskok brejku si bez problému podržel od čtvrté hry a potřetí v řadě si zahraje finále na grandslamu. V předchozích šesti duelech o titul z majorů pětkrát uspěl, nestačil pouze v tom posledním na Jannika Sinnera, se kterým si v neděli může zahrát ve finále těch největších turnajů potřetí v řadě. Ital však nejdříve musí přejít přes Félixe Augera-Aliassimeho.

Alcaraz s Djokovičem se na newyorském grandslamu potkali vůbec poprvé, na ostatních podnících velké čtyřky už se spolu utkali. Letos ve čtvrtfinále v Melbourne a předloni v semifinále na French Open zvítězil Srb. Španěl ovládl obě wimbledonská finále v roce 2023 a loni.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Španěl byl po celý zápas aktivnější a srbského protivníka přestřílel na vítězné údery a zároveň udělal stejně nevynucených chyb. Klíčové bylo především jeho první podání, po kterém získal 84 % bodů i proti jednomu z nejlépe returnujících hráčů historie.

Pro Djokoviče tak i čtvrtý letošní grandslam končí v semifinále. Na Australian Open skrečoval proti Alexanderu Zverevovi, v Paříži i ve Wimbledonu neuhrál set proti Sinnerovi a nyní potvrdil, že v závěrečných kolech turnajů na tři vítězné sety už nestačí ani na Alcaraze.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

73
Přidat komentář
Patik
06.09.2025 02:22
Čo turnaj to finále Alc Sin...super čaká nás skvelá budúcnosť..rekordy o ktoré sa krvopotne bili big3/big4 aj s Wawrinkom si teraz budú prekonávať a deliť dvaja chlapci ako sa im zamanie..take niečo ako všetky 4 GS v jednej sezóne alebo golden masters či golden Slam už nebude ťažká výzva ale casual úspech o ktorý sa môžu pokúšať každú sezónu..nakonci ich kariéry bude ich počet vzájomných zápasov tak 150.
Reagovat
Georgino
06.09.2025 01:06
Proč by nehrál, když ho to furt baví a je stále asi 3. nej hráč (Wawrinka bojuje na challengerech, a taky proč ne?), důstojné to je 100% a obdivuhodné taky ...a ne, nepíšu to proto, že by mi někdy přirostl moc k srdci. Ale úctu mám neskonalou. Jen ta posedlost rekordy a tím, být "GOAT" (nebo pro fanoušky ho tak vidět) je mi krajně nesympatická.
Reagovat
Davor1
06.09.2025 01:37
Toho Wawrinku na challengeroch, to mi fakt hlava neberie. Chlap, ktorý má na konte najväčšie tituly a desiatky miliónov, sa v 40tke za "pivo a klobásu" túla po rumunských a mexických pralesných turnajoch, kde si na ňom dvíhajú ego mladí no name hráči... Ako keby nevedel čo so životom mimo tenisu... ale fakt neverím, že toto ho môže baviť na takej úrovni...
Reagovat
miros
06.09.2025 00:57
Zaplať pánbůh že toho srbského křiváka vyseknul. Už by si měl Djokovič uvědomit že na tyhle dva rafany nemá a měl by raději již už do důchodu, protože co proti nim předvádí je trapný. ????
Reagovat
ChybalSomVam
06.09.2025 00:28
Rekordmi posadnutý Djokovic by už v sebe mal nájst nejakú dostôjnosť, neviem či to chce dať "na Jágra", ešte vyhlasuje, že ak vyhrá USO, tak sa nechá Kyrgiosom opiť. Ten človek úplne stratil kontakt s realitou a vlastnou sebareflexiou. Alcaraz najhorší zápas na turnaji a napriek tomu nakladačka, štandardne 0:3, dnes sa Novak aspoň dostal k breakballu.

On zrejme sníva, že hentí dvaja nejakym zazrakom vypadnú a s béčkovými hráčmi získa " zadarmenko" 3 grandslamy ako v 2023, ktoré fundovaná tenisová verejnosť neberie vážne a pokladá ich za bezpredmetné.

V plnej nahote sa ukazuje, že Djokovic je zjavne najdekorovanejší tenista všetkých čias, a nie najlepší. Keď berieme do úvahy, čisto krivku maximálnej výkonnosti, tak zaostáva.

Vo svojom peaku vyhrával GS v priemere tak 1x ročne..Hm, prečo asi..Počet GS vitazstiev navýšil až po odpadnutí konkurentov a čuduj sa svete, po príchode nových konkurentov, ťahá opäť za kratší koniec. Nikto príčetný si nemože mysliet ze Djokovic bol herne lepší po 30ke, než pred ňou.

Inými slovami, preložené motoristickou terminológiou, Djokovič nikdy nemal najsilnejší motor, kubatúru, ani výkon, mal motor s najdhšou životnosťou, a tam kde ostatným postupne začalo dymiť pod kapotou, on si išiel stále to svoje ekonomické tempo, ktoré stačilo na nejakých kolobežkárov.

Také VOLVO, ktoré malo dojazd doslova a do písmena o 20GS účastí dalej, než motor FERRARI Rafaela Nadala.

Ratio účast/výhry, je jediné objektívne merítko, a ten, kto má v tejto štatistike najlepší pomer, je teda objektívne najvýkonnejší, a teda najlepší.

Pekný večer,
Vo finále vyhrá Alcaraz&Anisimova,
Reagovat
Ereinion
06.09.2025 00:31
za ten příměr k motorům...Djokovič měl nejlepší životnost a průměrný výkon, ale nikdy ne top speed
Reagovat
uztoje
06.09.2025 00:31
Howgh
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
06.09.2025 00:32
Nesmysly. V jeho věku tuhle sezónu uhrát na GS 3 SF po sobě, to je obrovský úspěch. Jubilejní 25.GS asi nevyhraje, to ale nic nemění na tom, že to je GOAT. Jeho výkony, to žádná ostuda není. Naopak je ostuda rozlučková sezóna Petry Kvitové, a snad i natahovaná 45tileté Venuše Williamsky, která zbytečně zabírá WC mladším hráčkám.
Reagovat
uztoje
06.09.2025 00:33
Vůbec nevnímáš co píše, stejně jako Djokovic...
Reagovat
jackiec
06.09.2025 00:36
4 SF
Reagovat
Davor1
06.09.2025 00:39
A čo s Nadalovými titulmi v 2022, ktoré získal zadarmenko cez tých istých béčkových hráčov ako Djokovič, tie fundovaná tenisová verejnosť taktiež nepovažuje za relevantné?
Reagovat
Davor1
06.09.2025 00:49
A to ani nespomínam posledné 2 Rafove tituly z USO v rokoch 2017 a 2019, kedy tam mal walkovery skoro až do finále, kde ho čakala africká superhviezda Kevin Anderson a v ďalšom béčkový rus Medvedev a najťažší súper, akého za tie 2 ročníky stretol bol totálne zrakvený DelPo :) To by sme mohli tomu Nadalovi tiež rovno odpísať tie 2 tituly, však ich získal cez totálne bezpredmetných béčkových súperov :)
Reagovat
ChybalSomVam
06.09.2025 01:05
Davor, serus priatelu.

Nadal sa za celú karierú zúčastnil jedného jedineho GS, kde nestartoval Djokovic a Federer. Jedného. Samozrejme ho vyhral. A teraz si predstav, že má takú celú sezónu.
Reagovat
Davor1
06.09.2025 01:29
Však ja mu to neberiem, akurát tých GS, kde narazil len na samých béčkových hráčov vyhral taktiež mraky. Pamätám na RG, kde mal v semifinále Jurgena Melzera a vo finále Soderlinga. A tých RG, kde nestretol ani Djoka, ani Federera a najťažšieho súpera mal Thiema vyhral taktiež niekoľko. Ono fakt nemôžeš odpisovať hráčom tituly podľa toho, s kým sa na danom turnaji stretli a je úplne jedno, či tam hlavní súperi štartovali alebo vypadli predčasne. Nadal vyhral v 2017 2 GS a ani na jedinom tom vyhratom nestretol Federera ani Djokoviča, keďže Djoko bol v tom roku totálne mimo a nedokázal prejsť ani cez Istomina. Fyzicky na tých turnajoch síce bol, ale výkonnostne v tej sezóne fungoval možno na 30 percentách. V tom 2023 už bol Alcaraz svetová jednotka a GS víťaz, takže aj keď už nehrali Federer s Nadalom, tak tam bol nový áčkový hráč, ktorého Djokovič mal na RG po ceste a vo Wimbledone s ním prehral finále. Takže vo výsledku obaja vyhrali množstvo GS cez slabších súperov, rovnako ako aj Federer a nevidím význam to rozoberať do detailov, ktorý mal koľko tých bezvýznamných titulov na konte, keďže nakoniec sa počíta celkový počet a ten už sa meniť nebude...
Reagovat
Dovodo6
06.09.2025 00:54
nechýbal si nám, bačo
Reagovat
Patik
06.09.2025 02:13
Reagovat
Davor1
06.09.2025 00:11
Na jednej strane je neuveriteľné, že 38 ročný Djokovič uhrá semifinále na každom GS v sezóne, na druhej strane jeho bilancia v tých SF je 0-10 na sety a proti aspoň trochu nadpriemerne hrajúcim Big2 už nemá v tých zápasoch ani náznak šance. Je to vidieť aj na jeho reči tela v tých zápasoch, odovzdaný výraz, hlava dole... Asi by bolo najlepšie, keby už po tejto sezóne skončil, už to lepšie nebude a ten rozdiel sa bude len zväčšovať...
Reagovat
uztoje
06.09.2025 00:28
Bude zkrátka ke konci kariery památný semifinalista pak čtvrtfinalista... Proč ne, zadarmo to nedělá...
Reagovat
Ereinion
06.09.2025 00:05
Djokovič šel dolů a Alcaraz nahoru...logický závěr. Čekal jsem alespoň 4 sety, ale po tomhle průběhu bude asi Djoko seriózně přemýšlet o konci kariéry. Pořád je 3. nejlepší hráč na světě, ale rozdíl se bude jen zvětšovat, narozdíl od 2007-10
Reagovat
Patt
05.09.2025 23:51
Djokovič byl trapný. Doufám že bude chtít Djokovič získat 25 GS a že bude pořád hrát a hrát stále více se znemožňovat a znemožňovat jako Serena.
Reagovat
uztoje
05.09.2025 23:56
Jsem mu to tu psal před rokem, že opravdový šampion by měl umět odejít. Tak odejde jak jelito. Ještě na čas to udělat se ctí furt je třetí...
Reagovat
Ereinion
06.09.2025 00:09
Je strašně těžký odejít "na vhrcholu". V tenise to dokázal asi jen Sampras a i ten si musel vzít několik měsíců na rozmyšlenou po vítězném USO 2002. Djokvoič měl šanci po Olympiádě minulej rok, ale mentálně je nastavenej jinak než Pete, chce to zkoušet dokud to jen půjde. Tenhle rok měl celkem solidní výsledky na GS, ale proto to nehraje
Reagovat
Ereinion
06.09.2025 00:09
na vrcholu
Reagovat
uztoje
06.09.2025 00:16
I kdyby nějakým dílem šťastných okolností vyhrál, tak už i slepý vidí, že nevyhráli ten, kdo je teď top, ale jen nezdolný ctižádostivec co si potřebuje furt něco dokázat...
Reagovat
dappe
06.09.2025 00:20
Pochybuji, že tihle hráči vůbec o nějakém konci "na vrcholu" někdy přemýšleli. Je to jen fráze, navíc dosti nepřesná. Pokud je Djokovič zdravý a baví ho hrát, tak je pro jeho fanoušky dobře, že pokračuje.

Jen jsou s odstupem času velmi úsměvné názory jeho otce, který se v tomto kontextu několikrát otíral o Federera.
Reagovat
Ereinion
06.09.2025 00:22
jo pamatuju si, že když Federer měl cca 32-33, tak Djokovičův otec vyřvával, jaktože ještě neukončil kariéru zpětně měl Fedex v 37-38 lepší level než Djoko, ale nedokázal to proměnit v GS (W19)
Reagovat
Orgasmator
06.09.2025 00:20
Jelito na všech gs v roce v semifinále... navíc v 38 letech to bude rekord, se těžko překoná...
Reagovat
Martan1
06.09.2025 00:03
Vždyť hrál skvěle 2 sety, koukal jsem celý zápas na Maxu. Není vůbec starý, jen jsou Sinner s Alcarazem lepší, to je prostý
Reagovat
Orgasmator
06.09.2025 00:18
Tak Federer byl naposledy ve všech semifinále gs za kalendářní rok v roce 2009 kdy se takto naposledy znemožnila Serena?
Reagovat
uztoje
05.09.2025 23:43
Přeceňovany zápas a diváci totální zklamani
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 23:34
Je vidět, jak moc by Nole chtěl, ale Carlos je prostě ve všem lepší, včetně pohybu. Myslím si, že na grandslamovým turnaji už Novak Sinnera ani Alcaraze neporazí a už vůbec ne oba, aby nějaký vyhrál. Pořád ale dominuje na všechny ostatními hráči, což je vlastně v jeho věku obdivuhodné.
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 23:41
V cem je jako lepší ? ???????? 1 a 2 set boli úplne vyrovnane
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 23:43
Ve všem, však to nevidíš? vyrovnané sice byly, ale oba měl pod kontrolou naprosto.
Reagovat
Patik
05.09.2025 23:53
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:48
za celý zápas měl Djo jediný brejkbol a na returnu jen 2x z 15 return-gemů vyhrál 3 a více bodů
když se nemůže dostat ke shodě, jak může vyhrát?
o vítězi zápasu nebylo pochyb smile
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 23:52
Přesně tak - pohyb, servis, return, více winnerů, lepší na síti. Nebylo nic, v čem by prostě mohl Novak Carlose dostat do problémů. I když ztratil ve 2. setu jako první servis, tak stejně to nevypadalo, že by ten set Novak vyhrál.
Reagovat
uztoje
05.09.2025 23:28
Tvl to je pralesní liga
Reagovat
com
05.09.2025 23:25
Vámosák hraje jen to, co potřebuje a na Simuloviče to uplne staci.. Chytrej chlapec Pěstička setri sily na finale
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:16
kdyby bylo pozdě v noci, tak vypínám, těšil jsem se, ale jsem zklamán
převaha UE pokračuje a k tomu Alcarazův tupelo tenis

Sinner drží v ruce kvalitnější trumfy, ať už postoupí kdokoli
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:18
Djo letos TB 8-13, i v tomto ohledu je jeho aura pryč
Reagovat
Patik
05.09.2025 23:19
Každý match Up je iný a nato že ťa to nezaujíma tu máš najviac komentárov
Reagovat
paddy
05.09.2025 23:37
já jsem nepsal, že mě to nezajímá smile

radši tu jako tradičně písemně rozjímej, co by bylo kdyby; připadá mi, že jsi mezi posledními, kdo si nechce připustit realitu
Reagovat
Patik
05.09.2025 23:14
Keby som povedal mojej mame že mami pod naučím ťa dropshoty tak do týždňa ich dáva kvalitnejšie než Djokovič..toľko šancí mal a všetko také vyložene školácke chyby..
Reagovat
Patt
05.09.2025 23:13
Carlos hraje nejhorší zápas na turnaji. Přesto vede 2:0.
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 23:11
Zebrak Carlos najviac nesympatický hráč na okruhu
Reagovat
uztoje
05.09.2025 23:18
Aj Sinner bude takto plakát...
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 23:27
Carlos nema sanci
Reagovat
enfee
05.09.2025 23:01
Ti hrajou tak tvrde, ze nepamatuju, ze by nekdo takhle tvrde nekdy hral
Reagovat
com
05.09.2025 23:03
Zezadu za vlásky na tvrdo a bez lásky smile
Reagovat
ing.tenis
05.09.2025 22:56
I keby Alcaraz vyhral na Sinnera nema najmenší šancí dosud vyhrával lehce nebot nemel poradneho soupere s Djokem je vyrovnaný a na Sinnera nema žiadnou šancí
Reagovat
Pe3k
05.09.2025 22:24
Oblečení většinou nehodnotím, ale růžovo fialová je humus, to by si neoblékl ani Nadal.
Reagovat
Ereinion
05.09.2025 22:26
jn, ten měl jen jednu z nich
Reagovat
com
05.09.2025 22:14
25 nebude smilesmile
Reagovat
paddy
05.09.2025 22:11
papírové předpoklady se naplňují, ale kvalita zápasu je slabá + prostoje
a hňupi za to zaplatili přes 1000 USD smile

převaha UE
Djo se dostal na returnu ke shodě jen díky Alc krátkému dropshotu při odkrytém kurtu
Alc ukazuje svůj tradiční hlupácký tenis, nechápu, proč koukal na lob a hned neběžel
Djo měl na úvod klasický kiks na síti
Reagovat
uztoje
05.09.2025 22:17
Alkac hraje fakt jak tupec zatím, zas je někde moc na hrušce a aby ho to nemrzelo a absolutně nesoustedeny výkon zatim
Reagovat
Ereinion
05.09.2025 22:26
jde o emoce...pokud to bude těsnej zápas, tak diváci budou spokojeni, zas tak špatný to není
Reagovat
Patik
05.09.2025 22:10
Keby a na keby sa nehrá si Djokovič postrážil ten prvý servis gem čo kľudne mohol Alcaraz ho tam nejak netlačil tak vklude sa mohlo ísť do tiebreaku a tam by sa uvidelo.
Reagovat
uztoje
05.09.2025 22:03
Zatím dobra holomajzna plna UE..
Reagovat
paddy
05.09.2025 22:01
pro zajímavost kurzy na titul
Sin 1,95
Alc 2,1
Djo 12
Aug 50

tenista odehraje za kariéru 50-60 GS
kdyby hypoteticky šlo odehrát konec letošního ročníku 50x, pak Auger by statisticky získal jeden titul za kariéru, a to by vždy hrál od SF smile smile

jen dva zápasy od titulu a Djo má kurz 12, to ukazuje dominanci Great2
Reagovat
Patik
05.09.2025 21:52
Carlos keď udrie ten forehand to je muskulatura cez rameno napumpovana cieva sila v údere dynamika..razancia..šlahne blesk do lopty..Novak udrie do forehandu a ruka mu odletí na tribúnu..to je darmo.. mladosť.. tenisovo a skúsenosťami by ho možno prechcal ale keď nemáš nato telo už tak nemáš nejakú väčšiu šancu.

Okrem iného ten koučing by som zrušil ten kto to zaviedol toho by som kopol do zadnice.
Reagovat
GaelM
05.09.2025 21:55
Nemá smysl zavádět zákazy, které nedokážeš vynutit. Lepší povolit pro všechny.
Reagovat
Patik
05.09.2025 21:59
Bolo to dobre tak ako to bolo to len taký ako Nadal či Tsitsipas to nedokázali rešpektovať..muži s tým nemajú problém sú mentálne flexibilný ženy dobre tým niečo nejde a rozplaču sa tam to mohli nechať ale muži načo..
Reagovat
annah
05.09.2025 21:47
Kraťasy dnes Carlosovi fest nejdou... Měl by se na ně vykašlat.
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 21:38
Carlos je už jinde no, moc to nevídím dneska na nějaký překvapení.
Reagovat
com
05.09.2025 21:40
ted jen, aby to stačilo i na Mastičkáře Sypačů
Reagovat
HankMoody
05.09.2025 21:55
Obavam se, ze nebude.
Reagovat
com
05.09.2025 21:29
peknej zacatek
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:25
1.sada pomalu končí
Reagovat
aligo
05.09.2025 21:23
Pán nám hned musel aktivně v první hře ukázat, že ho bolí zápěstí, aby kdyby náhodou, tak proto prohrál... A kdyby vyhrál, tak je hrdina a přesto vyhrál
Reagovat
paddy
05.09.2025 21:17
abych to měl napínavější, tak jsem si vsadil na Alcaraz 3:0 smile
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:23
To donde
Reagovat
com
05.09.2025 21:39
to máš v kapse smile ..snad sis vsadil balík, budeš bohatej smilesmile
Reagovat
Mantra
05.09.2025 21:09
Srb má problém, protože pan Kopčem se ho nebojí a to dělá hodně. Viz Fritz
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist