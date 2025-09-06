Alcaraz vyřídil bez ztráty setu i Djokoviče, na US Open si podruhé zahraje finále
Djokovič – Alcaraz 4:6, 6:7, 2:6
Alcaraz na letošním US Open předvádí skvělý tenis a cestou do semifinále ještě neztratil ani set. Nenarazil však na žádnou těžší překážku a ani jednoho hráče z TOP 20. Přesto byl proti Djokovičovi vzhledem k formě obou hráčů velkým favoritem. Španěl si zahrál finále na posledních sedmi turnajích, ovládl French Open, hrál finále Wimbledonu a na generálce v Cincinnati získal titul.
Srb v cestě do semifinále ztratil celkem tři sety, jeden z nich ve čtvrtfinále proti domácímu loňskému finalistovi Tayloru Fritzovi. Do zápasu však šel s výhodou vzájemné bilance, ve které vedl 5:3 a vyhrál poslední dva duely loni ve finále olympiády v Paříži a letos na Australian Open. Před New Yorkem se na žádné generálce nepředstavil a netají se tím, že jsou pro něj motivací pouze grandslamy.
První sada nepřinesla tak ohromující tenis, jak si diváci před tímto šlágrem slibovali. Oba aktéři působili nervózně a dělali velký počet chyb. Druhý hráč světa získal podání soupeře hned v úvodním gamu, což mu k zisku prvního setu stačilo. Nemusel odvracet žádný brejkbol a po 48 minutách šel do vedení.
Druhou sadu začal lépe Djokovič, který se ve druhém gamu dostal k premiérovému brejkbolu a ihned ho využil. Vedení mu však dlouho nevydrželo a po šesti hrách bylo srovnáno. Sada nakonec dospěla do tie-breaku, ve kterém šel jako první do vedení Španěl a za stavu 4:1 měl k dispozici dva servisy. Dovolil sice Srbovi snížit na rozdíl jednoho bodu. Ke konci si ale pomohl servisem a ujal se vedení 2:0 na sety, které v kariéře pokaždé dotáhl do vítězného konce. Srbský tenista si poté nechal ošetřovat pravé rameno.
Srbskému rekordmanovi ve třetím setu už došly síly a dělal stále více ukvapených rozhodnutí. Naopak Španěl téměř neminul kurt a sebevědomě pokračovat za další třísetovou výhrou. Náskok brejku si bez problému podržel od čtvrté hry a potřetí v řadě si zahraje finále na grandslamu. V předchozích šesti duelech o titul z majorů pětkrát uspěl, nestačil pouze v tom posledním na Jannika Sinnera, se kterým si v neděli může zahrát ve finále těch největších turnajů potřetí v řadě. Ital však nejdříve musí přejít přes Félixe Augera-Aliassimeho.
Alcaraz s Djokovičem se na newyorském grandslamu potkali vůbec poprvé, na ostatních podnících velké čtyřky už se spolu utkali. Letos ve čtvrtfinále v Melbourne a předloni v semifinále na French Open zvítězil Srb. Španěl ovládl obě wimbledonská finále v roce 2023 a loni.
Španěl byl po celý zápas aktivnější a srbského protivníka přestřílel na vítězné údery a zároveň udělal stejně nevynucených chyb. Klíčové bylo především jeho první podání, po kterém získal 84 % bodů i proti jednomu z nejlépe returnujících hráčů historie.
Pro Djokoviče tak i čtvrtý letošní grandslam končí v semifinále. Na Australian Open skrečoval proti Alexanderu Zverevovi, v Paříži i ve Wimbledonu neuhrál set proti Sinnerovi a nyní potvrdil, že v závěrečných kolech turnajů na tři vítězné sety už nestačí ani na Alcaraze.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
On zrejme sníva, že hentí dvaja nejakym zazrakom vypadnú a s béčkovými hráčmi získa " zadarmenko" 3 grandslamy ako v 2023, ktoré fundovaná tenisová verejnosť neberie vážne a pokladá ich za bezpredmetné.
V plnej nahote sa ukazuje, že Djokovic je zjavne najdekorovanejší tenista všetkých čias, a nie najlepší. Keď berieme do úvahy, čisto krivku maximálnej výkonnosti, tak zaostáva.
Vo svojom peaku vyhrával GS v priemere tak 1x ročne..Hm, prečo asi..Počet GS vitazstiev navýšil až po odpadnutí konkurentov a čuduj sa svete, po príchode nových konkurentov, ťahá opäť za kratší koniec. Nikto príčetný si nemože mysliet ze Djokovic bol herne lepší po 30ke, než pred ňou.
Inými slovami, preložené motoristickou terminológiou, Djokovič nikdy nemal najsilnejší motor, kubatúru, ani výkon, mal motor s najdhšou životnosťou, a tam kde ostatným postupne začalo dymiť pod kapotou, on si išiel stále to svoje ekonomické tempo, ktoré stačilo na nejakých kolobežkárov.
Také VOLVO, ktoré malo dojazd doslova a do písmena o 20GS účastí dalej, než motor FERRARI Rafaela Nadala.
Ratio účast/výhry, je jediné objektívne merítko, a ten, kto má v tejto štatistike najlepší pomer, je teda objektívne najvýkonnejší, a teda najlepší.
Pekný večer,
Vo finále vyhrá Alcaraz&Anisimova,
Nadal sa za celú karierú zúčastnil jedného jedineho GS, kde nestartoval Djokovic a Federer. Jedného. Samozrejme ho vyhral. A teraz si predstav, že má takú celú sezónu.
Jen jsou s odstupem času velmi úsměvné názory jeho otce, který se v tomto kontextu několikrát otíral o Federera.
když se nemůže dostat ke shodě, jak může vyhrát?
o vítězi zápasu nebylo pochyb
převaha UE pokračuje a k tomu Alcarazův tupelo tenis
Sinner drží v ruce kvalitnější trumfy, ať už postoupí kdokoli
radši tu jako tradičně písemně rozjímej, co by bylo kdyby; připadá mi, že jsi mezi posledními, kdo si nechce připustit realitu
a hňupi za to zaplatili přes 1000 USD
převaha UE
Djo se dostal na returnu ke shodě jen díky Alc krátkému dropshotu při odkrytém kurtu
Alc ukazuje svůj tradiční hlupácký tenis, nechápu, proč koukal na lob a hned neběžel
Djo měl na úvod klasický kiks na síti
Sin 1,95
Alc 2,1
Djo 12
Aug 50
tenista odehraje za kariéru 50-60 GS
kdyby hypoteticky šlo odehrát konec letošního ročníku 50x, pak Auger by statisticky získal jeden titul za kariéru, a to by vždy hrál od SF
jen dva zápasy od titulu a Djo má kurz 12, to ukazuje dominanci Great2
Okrem iného ten koučing by som zrušil ten kto to zaviedol toho by som kopol do zadnice.