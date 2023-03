Alcaraz zaznamenal už 100. výhru. Ze světových jedniček to dokázal rychleji jen McEnroe

Carlos Alcaraz se po triumfu na loňském US Open stal nejmladší světovou jedničkou a nyní ještě stále jako teenager dosáhl na další milník. Necelé dva měsíce před 20. narozeninami si připsal jubilejní 100. vítězství a dostal se do elitní společnosti.



Španělský mladík na to potřeboval 132 zápasů, přičemž z 28 tenistů, kteří byli během kariéry světovou jedničkou, to dokázal rychleji jen John McEnroe (131 zápasů). Alcaraz překonal Andreho Agassiho (135), Rafaela Nadala (137) či Matse Wilandera s Jimmym Connorsem (138).



"Jsem na svou stou výhru pyšný a doufám, že je to první stovka z mnoha dalších. O této statistice jsem věděl, ale myslel jsem, že bych na to dosáhnul až v případném příštím kole," usmál se Alcaraz.



Number of matches played to reach 100 wins by World No. 1s:



131 - McEnroe (aged 19)

132 - Alcaraz (aged 19)

135 - Agassi (aged 18)

137 - Nadal (aged 19)

138 - Wilander (aged 18)

140 - Becker (aged 20)



Stou výhru zaznamenal na turnaji Masters 1000 v Indian Wells proti Tallonu Griekspoorovi. Nizozemského outsidera porazil bez ztráty podání 7-6 6-3, když odvracel pouze dva brejkboly. Sám využil šanci na brejk pouze v úvodu druhé sady, kdy se ujal vedení 3-0.



Alcaraz do Kalifornie dorazil po krátkém odpočinku zaviněném obnoveným zraněním hamstringu. Předtím v únoru odehrál dva antukové turnaje na jihoamerických antukách po více než tříměsíční pauze, v Buenos Aires triumfoval a v Riu de Janeiro prohrál finále s Cameronem Norriem.



Rodák z Murcii má v Indian Wells jako jediný šanci sesadit z čela světového žebříčku Novaka Djokoviče. Na první místo se vrátí ale jen v případě triumfu a pokud by chtěl post světové jedničky udržet i pro začátek antukového jara, musel by následně obhájit triumf na dalším podniku Masters v Miami.







V osmifinále se loňský semifinalista Alcaraz utká s o dva roky starším Britem Jackem Draperem (h2h 1-0), kterého loni na podzim zdolal ve třech setech v hale v Basileji.



"Jsem připraven. Tyhle typy zápasů mám rád. Jack hraje opravdu dobře, nedávno jsem s ním hrál v Basileji a bylo to opravdu těžké. Musím předvést svůj nejlepší tenis, abych takového soupeře porazil. Bude to hezký zápas pro diváky a samozřejmě si ho půjdu užít," řekl Alcaraz.



21letý Draper v britském souboji generací porazil 7-6 6-2 o čtrnáct let staršího krajana Andyho Murrayho, který poprvé od 3. ledna a sérii deseti zápasů neuhrál ani set.



37letý Švýcar Stan Wawrinka zdolal v souboji generací 6-2 6-7 7-5 světovou osmičku Dána Holgera Runeho, přestože za stavu 6-2 a 5-3 nevyužil mečbol. Nenapodobil tak první vzájemný souboj z loňské haly Bercy, kde proti překvapivému pozdějšímu šampionovi neproměnil tři mečboly a soupeře po zápase poučoval o slušném chování.



V osmifinále se finalista z roku 2017 Wawrinka utká znovu po měsíci s Jannikem Sinnerem (h2h 2-2). Italský tenista si poradil s Francouzem Adrianem Mannarinem.







Světová desítka Félix Auger-Aliassime porazil 7-5 6-4 Argentince Francisca Cerúndola, byť si ve třetím gamu raketou rozseknul bradu a přímo na kurtu si ji musel nechat pár stehy zašít.



Ve svém prvním osmifinále v Indian Wells kanadský tenista vyzve domácího Tommyho Paula (h2h 0-0). 25letý Američan zdolal 4-6 6-2 6-4 v souboji hráčů druhé světové dvacítky Poláka Huberta Hurkacze a postupem do osmifinále vyrovnal své kalifornské maximum z roku 2021.



Světová pětka Taylor Fritz ve třetím kole domácího Masters v Indian Wells smetl 6-1 6-2 argentinského antukáře Sebastiána Báeze, vyhrál 9 z 10 posledních zápasů a pokračuje v obhajobě svého nejcennějšího titulu. V osmifinále se 25letý Američan utká s Maďarem Mártonem Fucsovicsem (h2h 0-0).