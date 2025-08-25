Alcaraz zvládl bitvu s domácím ranařem, na US Open postupuje
Opelka – Alcaraz 4:6, 5:7, 4:6
Španěl, který na kurt nastoupil v bezrukávovém tričku a s novým účesem, zvládl utkání proti soupeři proslulému drtivým servisem bez ztráty setu.
"Bylo to velmi těžké utkání, na úvod jsem musel čelit opravdu silnému soupeři," přiznal Alcaraz po zápase. "S jeho servisem jsem se nedokázal dostat do rytmu, ale myslím, že return byl dnes jednou z mých nejlepších zbraní. Celkově jsem spokojený s výkonem."
Výhra posílila Alcarazovu pozici v boji o světovou jedničku. Pokud na US Open vyrovná nebo překoná výsledek Jannika Sinnera, opustí New York v čele světového žebříčku. Oba rivalové by se mohli setkat až ve finále, kde by šlo zároveň o titul i o post světové jedničky.
Nejbližší překážkou pro Alcaraze však bude Ital Mattia Bellucci, jeho soupeř ve druhém kole. Španěl se bude chtít vyhnout opakování loňského nečekaného vyřazení, kdy skončil právě ve druhém kole po porážce s Boticem van de Zandschulpem.
Opelka, bývalý 17. hráč světa, vsadil v duelu se španělským favoritem na agresivní hru, tradičně výborné podání a rychlé výměny. Alcaraz ale dokázal jeho tlak postupně zneutralizovat a z 11 brejkbolů využil tři. Utkání trvalo dvě hodiny a pět minut a skončilo krátce před půlnocí newyorského času.
"Proti němu máte pocit, že nezáleží na tom, co děláte vy, ale na tom, jak on podává a hraje od základní čáry," popsal Alcaraz výzvu, kterou americký soupeř představoval. "Musíte se snažit vracet co nejvíce míčů a čekat na šanci, kdy se dostanete do výměny."
Dvaadvacetiletý Španěl letos dominuje – na kontě má už 55 výher a šest titulů, což jsou nejlepší čísla sezony ze všech tenistů na okruhu. Jen před týdnem navíc slavil svůj první triumf v Cincinnati.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
