Američan Paul ve Stockholmu udolal krajana Tiafoea a s obhájcem titulu Shapovalovem si zahraje první finále

ATP STOCKHOLM - Tommy Paul v hale ve Stockholmu na čtvrtý pokus zdolal krajana Francese Tiafoea a po vydřené výhře 5-7 7-6 6-4 postoupil poprvé v kariéře do finále turnaje ATP. V něm si 24letý Američan zahraje s kanadským obhájcem titulu Denisem Shapovalovem.

Tommy Paul si po včerejším skalpu Andyho Murrayho zahrál potřetí v semifinále na okruhu ATP a poprvé uspěl. I když s krajanem Francesem Tiafoem prohrával 5-7 a 5-6 a soupeř podával na vítězství, k mečbolu ho nepustil.



V následném tie-breaku se Paul ocitl dva míčky od porážky, ale čelit mečbolu opět nemusel. Třetí dějství rozhodl brejkem již ve třetím gamu, po podání vyhrál 20 z 22 výměn a po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil 5-7 7-6 6-4.



"Byla to velká bitvě, vyhrát jsme mohli oba. Jsem rád za to, jak jsem zvládl klíčové momenty a že mi ve třetím setu skvěle fungoval servis," řekl Paul, který našel recept na o rok mladšího Tiafoea až ve čtvrtém vzájemném střetnutí.



Ve finále Paul vyzve Denise Shapovalova (h2h 0-0). 22letý Kanaďan v druhém semifinále porazil 6-4 7-5 krajana Félixe Augera-Aliassimeho, oplatil mu dvě letošní porážky a ve vzájemné bilanci se ujal vedení 4-3.



Shapovalov poprvé od semifinále Wimbledonu vyhrál tři zápasy po sobě a počtvrté v kariéře a podruhé v sezoně postoupil do finále. Jediný titul slavil předloni právě ve Stockholmu, loni byl turnaj kvůli koronaviru zrušen.