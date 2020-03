Američan Rubin během pauzy nelení. V New Yorku dává tenisové lekce

Rubin přišel s parádním řešením vynucené pauzy způsobené pandemií koronaviru. V New Yorku začal dávat tenisové lekce. "Budu teď nějaký čas v New Yorku a rád poskytnu vybrané tenisové lekce. Pokud máte zájem, určitě se mi ozvěte," napsal na sociální sítě.

Will be in New York for some time. Giving some select lessons during this time if anyone interested. Serious inquiries only. Let me know!

Rubin v roce 2014 ovládl wimbledonskou juniorku a byla mu predikována velká budoucnost. Jenže aktuálně 24letý Američan dosud vyhrál jen čtyři challengery a na hlavním okruhu se ještě neprosadil. V žebříčku mu aktuálně patří až 224. příčka a jeho maximem je 125. místo.

Přesto byl o jeho tenisové lekce obrovský zájem a hlásili se i lidé žijících v jiných amerických státech. "Bohužel těm vyhovět nemůžu. Proto jsem se rozhodl svou nabídku rozšířit. Můžete mi poslat krátké video nějakého úderu, s nímž potřebujete poradit. Určitě vám odpovím," slibuje bývalý nejlepší junior světa.

Hey guys! I have gotten some inquiries out of state (NY) that I would love to make work but can’t so decided to incorporate something else. You can send me a short video of a specific shot or any question in mind and I will send one back answering/critiquing! Message for details!