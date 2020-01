Andreescuová marodí s kolenem dál, na Australian Open hrát nebude

Bianca Andreescuová má za sebou turbolentní sezonu, kterou začínala na 152. místě světového žebříčku a zakončila ji jako světová pětka. Teprve devatenáctiletá Kanaďanka totiž vyhrála prestižní turnaje v Indian Wells a Torontu a na US Open dokonce získala první grandalamový titul.



A to ji ještě přibrzdila zranění. Na jaře kvůli ramenu nehrála skoro čtyři měsíce a přišla tak o téměř celou antukovou sezonu i všechny turnaje na trávě. V říjnu si pak při premiéře na Turnaji mistryň poranila v druhém utkání proti Karolíně Plíškové koleno a problémy s ním má do teď.



I nadále tak podstupuje rehabilitaci a přichází o začátek nové sezony. Tento týden neobhajovala finále v Aucklandu a dnes oznámila, že se nestihne připravit ani na Australian Open.



"Bylo to těžké rozhodnutí, protože v Melbourne hraju moc ráda, ale musím dodržet rehabilitační plán. Už se nemůžu dočkat, až se zase do Austrálie vrátím," napsala na twitter šestá hráčka světa. Loni se v Melbourne dostala z kvalifikace a při premiéře v hlavní soutěže došla do 2. kola.



Na letošním Australian Open se nepředstaví také olympijská vítězka Monica Puigová z Portorika (loket), Němka Andrea Petkovicová (levé koleno), Běloruska Viktoria Azarenková a Ruska Věra Zvonarevová.



Kvůli přetrvávajícím problémům se zraněným kolenem přijde o účast na Australian Open také argentinský tenista Juan Martín del Potro.



Jednatřicetiletý šampion z US Open 2009 si loni v červnu na turnaji v Queen's Clubu podruhé během osmi měsíců zlomil čéšku v pravém koleně. Následně se podrobil operaci a od té doby se na kurtech neobjevil. Zdravotní problémy jej pronásledují celou kariéru, kvůli nim vypadl z elitní stovky žebříčku.



Kromě Del Potra se Australian Open nezúčastní ani Japonec Kei Nišikori (loket), Francouz Lucas Pouille (loket) či bývalá světová jednička Brit Andy Murray (pánev).