Anisimovová se ohlíží za životní sezonou: Cesta, kterou jsem si prošla, mi hodně pomohla
Anisimovová má za sebou bezpochyby nejlepší sezonu v kariéře. Především díky triumfům na tisícovkách v Dauhá a v Pekingu a dvěma grandslamovým finále ve Wimbledonu a na US Open se dostala až na čtvrté místo žebříčku a poprvé si zajistila Turnaj mistryň. Přitom na začátku roku nebyla v Melbourne ani mezi nasazenými.
Svůj talent a potenciál prokázala už ve velmi mladém věku, poté však bojovala s psychikou a mentálním nastavením. To se jí však letos podařilo vylepšit a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. "Změnila jsem přístup k turnajům a zápasům. Tahle změna byla pro mě v této sezoně klíčová," pochvalovala si.
Američanka si složitými situacemi prošla i v této sezoně. Tou nejvíce probíranou byla porážka v jejím premiérovém grandslamovém finále, kdy proti Ize Šwiatekové neuhrála ani game. "Samozřejmě to nebylo snadné přijmout. Musela jsem na sobě chvíli pracovat, hlavně psychicky," řekla směrem k debaklu ve Wimbledonu.
Ani to jí však nezastavilo a vrátila se silnější. Už na US Open Polce porážku oplatila a následně se probojovala do finále i na domácí půdě v New Yorku. "Nakonec šlo všechno přirozeně. Soustředila jsem se každý týden na nový turnaj a šla jsem zápas po zápasu. Tak se mi během léta podařilo všechno vstřebat."
Fantastickou sezonu uzavírá na právě probíhajícím Turnaji mistryň v Rijádu, kde prohrála s Jelenou Rybakinovou a porazila krajanku Madison Keysovou. V přímém boji o semifinále vyzve zítra Šwiatekovou. "Cesta, kterou jsem prošla, mi hodně pomohla. Až tento turnaj skončí, budu se moci ohlédnout zpět a připomenout si všechno, čeho jsem letos dosáhla. Jsem velmi hrdá nejen na to, jak jsem hrála, ale i na to, jak jsem zvládala situace na kurtu. Právě na tom jsem se snažila během celé sezony důsledně pracovat."
