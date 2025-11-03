Anisimovová se ohlíží za životní sezonou: Cesta, kterou jsem si prošla, mi hodně pomohla

Amanda Anisimovová (24) začínala letošní sezonu až na 36. místě, díky nejlepšímu období kariéry se posunula až na pozici světové čtyřky. Američanka zaznamenala obrovské herní i výsledkové zlepšení, což přisuzuje především jejímu mentálnímu nastavení. "Změnila jsem přístup k turnajům a zápasům," řekla dvojnásobná grandslamová finalistka, která rok zakončuje na Turnaji mistryň v Rijádu.
Anisimovová má za sebou bezpochyby nejlepší sezonu v kariéře. Především díky triumfům na tisícovkách v Dauhá a v Pekingu a dvěma grandslamovým finále ve Wimbledonu a na US Open se dostala až na čtvrté místo žebříčku a poprvé si zajistila Turnaj mistryň. Přitom na začátku roku nebyla v Melbourne ani mezi nasazenými.

Svůj talent a potenciál prokázala už ve velmi mladém věku, poté však bojovala s psychikou a mentálním nastavením. To se jí však letos podařilo vylepšit a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. "Změnila jsem přístup k turnajům a zápasům. Tahle změna byla pro mě v této sezoně klíčová," pochvalovala si.

Američanka si složitými situacemi prošla i v této sezoně. Tou nejvíce probíranou byla porážka v jejím premiérovém grandslamovém finále, kdy proti Ize Šwiatekové neuhrála ani game. "Samozřejmě to nebylo snadné přijmout. Musela jsem na sobě chvíli pracovat, hlavně psychicky," řekla směrem k debaklu ve Wimbledonu.

Ani to jí však nezastavilo a vrátila se silnější. Už na US Open Polce porážku oplatila a následně se probojovala do finále i na domácí půdě v New Yorku. "Nakonec šlo všechno přirozeně. Soustředila jsem se každý týden na nový turnaj a šla jsem zápas po zápasu. Tak se mi během léta podařilo všechno vstřebat."

Fantastickou sezonu uzavírá na právě probíhajícím Turnaji mistryň v Rijádu, kde prohrála s Jelenou Rybakinovou a porazila krajanku Madison Keysovou. V přímém boji o semifinále vyzve zítra Šwiatekovou. "Cesta, kterou jsem prošla, mi hodně pomohla. Až tento turnaj skončí, budu se moci ohlédnout zpět a připomenout si všechno, čeho jsem letos dosáhla. Jsem velmi hrdá nejen na to, jak jsem hrála, ale i na to, jak jsem zvládala situace na kurtu. Právě na tom jsem se snažila během celé sezony důsledně pracovat."

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
