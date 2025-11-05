Anisimovová v parádním zápase otočila bitvu se Šwiatekovou a postupuje

DNES, 19:45
Aktuality 15
TURNAJ MISTRYŇ - Amanda Anisimovová (24) si zahraje na Turnaji mistryň v Rijádu semifinále. Rozhodla o tom její výhra nad Igou Šwiatekovou (24) po setech 7:6, 4:6 a 6:2. Ve druhém utkání skupiny Sereny Williamsové se z výhry radovala už jistá vítězka Jelena Rybakinová (26), která porazila náhradnici za odstoupivší Madison Keysovou (30), Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou (30), dvakrát 6:4.
Profily hráčů
Swiatek Iga
Anisimova Amanda
Amanda Anisimovová si zahraje semifinále Turnaje mistryň (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Šwiateková - Anisimovová 7:6, 4:6, 2:6

Klíčovou bitvu o postup do semifinále začala sebevědoměji Anisimovová, která si hned při úvodním servisu Šwiatekové vypracovala brejkovou možnost. Polská hvězda si ale poradila a v dalším průběhu setu si už obě tenistky bez větších problémů držely svá podání.

To platilo až do stavu 4:4, kdy se do problémů dostala znovu šestinásobná grandslamová šampionka, i tentokrát ale dokázala na brejk reagovat a Američanku do vedení nepustila. Výborně returnující Anisimovová se k dalším dvěma možnostem prolomit soupeřce podání dostala za stavu 5:5, na skvěle se bránící Šwiatekovou ale nevyzrála.

S maximální agresivitou hrající Američanka byla ve většině výměn aktivnější hráčkou, na vítězné míče se ale proti precizně bránící rodačce z Varšavy hodně nadřela. O výsledku úvodního dějství tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V ní měla od počátku navrch Polka. Rychle se dostala do vedení 4:1 a náskok už nepustila. Tie-break vyhrála 7:3 a po hodině a pěti minutách šla do vedení.

Šwiateková se k svým prvním brejkovým možnostem dostala za stavu 1:1 ve druhém setu, stejně jako její soupeřka ani ona nebyla úspěšná a dále se pokračovalo bez ztráty servisu.

Parádní zápas plný agresivního tenisu pokračoval v režii hráček na podání. V klíčový moment o něj přišla až úřadující wimbledonská šampionka, která neuspěla za stavu 4:5, a po téměř dvou hodinách boje bylo vyrovnáno.

Anisimovová byla po většinu zápasu nebezpečnější hráčkou na returnu, svou soupeřku trestala vítěznými údery především z forhendové strany. Šwiateková pro změnu dokázala v krizových chvílích vytáhnout i ve velmi těžkých pozicích vítězné míče.

Obojí se ukázalo i ve druhé hře rozhodující sady, kdy Polka úspěšně odvracela hned tři brejkbolové možnosti Američanky a srovnala na 1:1. To už se jí nepovedlo o chvíli později. Za stavu 0:40 Šwiateková nejdříve odvrátila další dva brejkboly, na třetí však vyrobila dvojchybu a poslala svou soupeřku do trháku.

Anisimovová musela za stavu 4:2 řešit stav 30:40 při svém podání, ale to byl také jediný její problém. Utkání zakončila při dalším servisu Šwiatekové a po dvou hodinách a 37 minutách mohla slavit výhru po setech 6:7, 6:4, 6:2 a postup do semifinále.

"Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Ale užívala jsem si to. Snažila jsem se zůstat stoprocentně koncentrovaná. Hrála jsem svůj tenis, ukázala jsem své nejlepší údery a nakonec to vyšlo. Děkuji všem za podporu," jásala po utkání vítězka.

Výsledky Turnaje mistryň

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
zfloyd
05.11.2025 20:43
doufám že O+H porazí ten mix co proti nim hraje
Reagovat
tommr
05.11.2025 19:54
Anisimova je asi největší překvapení letošní sezony ...
Reagovat
Kuba4Win
05.11.2025 19:55
Souhlas
Reagovat
com
05.11.2025 19:56
za ty prohrany GS finale bych ji ten TM titul přál smile
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 19:56
smile
Reagovat
The_Punisher
05.11.2025 20:10
Reagovat
hanz
05.11.2025 19:50
Byl u Pšondy nějakej tik?
Reagovat
zfloyd
05.11.2025 20:45
jen přemýšlela jestli si nemá na sex příště sundat čepici , jestli teda nějaký má
Reagovat
hanz
05.11.2025 20:48
ta spíš dostane pěknej vejprask...
Reagovat
Nola
05.11.2025 19:50
Amanda klobucik, ta hanebna prehra vo Wimbledonskom finale, ktoru som nastastie nevidela musi byt viacnasobne potrestana
Serena po prehre s Mashou sa zapovedala, ze uz nikdy viac, maj to na pamati
Reagovat
muster
05.11.2025 19:56
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 19:59
S tou Mášou si to pamatuju. Porazila Serenu pouze 2x v památném roce 2004. Nejdřív ve Wimbledonu a na TM. Pak už nikdy - skóre 2:20
Reagovat
Nola
05.11.2025 20:14
jj, a v pripade slecny Jetlag plati aj ine pravidlo, odkedy nie je na doplnkoch je oproti predchadzajucim sezonam polovicna, sice pozbierala nejake tie tituly, vcetne W, ale uz ju dokazu porazit aj hracky, ktore si predtym ani neskrtli, uz nebudi taky respekt, no mala by sa poradit s kolegom, ktory fical na tiez doplnkoch, ake momentalne pouziva, ked neprepadol tak ako ona
Reagovat
Liverpool22
05.11.2025 20:18
Hlavně psychicky to Robotku nahlodalo - najednou se o ní začalo psát negativně, musela odpovídat na nepříjemné otázky atd. Prostě jak píšeš už není tak dominantní a soupeřky už se jí nebojí.
Reagovat
com
05.11.2025 19:49
dobré to bylo smilesmile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist