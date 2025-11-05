Anisimovová v parádním zápase otočila bitvu se Šwiatekovou a postupuje
Šwiateková - Anisimovová 7:6, 4:6, 2:6
Klíčovou bitvu o postup do semifinále začala sebevědoměji Anisimovová, která si hned při úvodním servisu Šwiatekové vypracovala brejkovou možnost. Polská hvězda si ale poradila a v dalším průběhu setu si už obě tenistky bez větších problémů držely svá podání.
To platilo až do stavu 4:4, kdy se do problémů dostala znovu šestinásobná grandslamová šampionka, i tentokrát ale dokázala na brejk reagovat a Američanku do vedení nepustila. Výborně returnující Anisimovová se k dalším dvěma možnostem prolomit soupeřce podání dostala za stavu 5:5, na skvěle se bránící Šwiatekovou ale nevyzrála.
S maximální agresivitou hrající Američanka byla ve většině výměn aktivnější hráčkou, na vítězné míče se ale proti precizně bránící rodačce z Varšavy hodně nadřela. O výsledku úvodního dějství tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní měla od počátku navrch Polka. Rychle se dostala do vedení 4:1 a náskok už nepustila. Tie-break vyhrála 7:3 a po hodině a pěti minutách šla do vedení.
Šwiateková se k svým prvním brejkovým možnostem dostala za stavu 1:1 ve druhém setu, stejně jako její soupeřka ani ona nebyla úspěšná a dále se pokračovalo bez ztráty servisu.
Parádní zápas plný agresivního tenisu pokračoval v režii hráček na podání. V klíčový moment o něj přišla až úřadující wimbledonská šampionka, která neuspěla za stavu 4:5, a po téměř dvou hodinách boje bylo vyrovnáno.
Anisimovová byla po většinu zápasu nebezpečnější hráčkou na returnu, svou soupeřku trestala vítěznými údery především z forhendové strany. Šwiateková pro změnu dokázala v krizových chvílích vytáhnout i ve velmi těžkých pozicích vítězné míče.
Obojí se ukázalo i ve druhé hře rozhodující sady, kdy Polka úspěšně odvracela hned tři brejkbolové možnosti Američanky a srovnala na 1:1. To už se jí nepovedlo o chvíli později. Za stavu 0:40 Šwiateková nejdříve odvrátila další dva brejkboly, na třetí však vyrobila dvojchybu a poslala svou soupeřku do trháku.
Anisimovová musela za stavu 4:2 řešit stav 30:40 při svém podání, ale to byl také jediný její problém. Utkání zakončila při dalším servisu Šwiatekové a po dvou hodinách a 37 minutách mohla slavit výhru po setech 6:7, 6:4, 6:2 a postup do semifinále.
"Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Ale užívala jsem si to. Snažila jsem se zůstat stoprocentně koncentrovaná. Hrála jsem svůj tenis, ukázala jsem své nejlepší údery a nakonec to vyšlo. Děkuji všem za podporu," jásala po utkání vítězka.
