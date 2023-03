Argentinec Etcheverry v Santiagu smetl Lajoviče a je poprvé v semifinále

Ještě nedávno byste výhry téměř dvoumetrového Tomáse Martína Etcheverryho na turnajích ATP spočítali na prstech jedné ruky. Nyní už má ale na kontě výher deset a překonává svá maxima.



Před dvěma týdny na domácí antuce v Buenos Aires si zahrál poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP a včera v chilském Santiagu 23letý argentinský antukář postoupil dokonce poprvé do semifinále. V boji o něj smetl 6-1 6-2 Srba Dušana Lajoviče a navázal na svůj dosud nejcennější skalp, když v předchozím kole vyřadil 32. hráče světa Francisca Cerúndola.



Etcheverry, který se poprvé posune do Top 70 světového žebříčku, si o finále zahraje s krajanem Sebastiánem Báezem (h2h 2-3). Třetí nasazený Argentinec ve čtvrtfinále zdolal 7-6 6-4 Srba Lasla Djereho a svou bilanci na turnajích v Chile (včetně kvalifikací a challengerů) od začátku roku 2021 vylepšil na 28-3.



"Cítím se tady opravdu příjemně. Lidé, všechno. Po každém zápase říkám to samé, ale je to tak," usmíval se 22letý Báez, jenž otočil vývoj druhého setu z 1-3 na 6-4.



Báez, který v Santiagu obhajuje loňské finále, před třemi týdny na domácí půdě v Córdobě utnul černé období a získal druhý titul na okruhu ATP. Nyní bývalý nejlepší junior světa a finalista chlapeckého Roland Garros 2018 usiluje o celkově 5. finále a opět na antuce.



Jaume Munar ve čtvrtfinále zdolal 6-3 3-6 6-2 Brazilce Thiaga Monteira a poprvé od května 2021 vyhrál na turnaji ATP tři zápasy po sobě. O teprve druhé finále si 25letý Španěl zahraje s domácím Nicolasem Jarrym, který otočil souboj s Němcem Yannickem Hanfmannem a do semifinále postoupil druhý týden po sobě. Před sedmi dny v Riu v něm neudržel vedení proti Carlosi Alcarazovi.





• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 718.245 dolarů

páteční výsledky (03. 03. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Báez (3-Arg.) - Djere (6-Srb.) 7-6(4) 6-4 Etcheverry (Arg.) - Lajovič (Srb.) 6-1 6-2 Munar (Šp.) - Monteiro (Braz.) 6-3 3-6 6-2 Jarry (Chile) - Hanfmann (Něm.) 3-6 6-3 6-4