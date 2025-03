Asi můj nejhorší set, litoval zklamaný Alcaraz. Proč od rána bojoval s nervozitou?

Carlos Alcaraz (21) nastupoval do semifinále na Masters v Indian Wells jako obrovský favorit a díky vypadnutí dalších nejvýše nasazených hráčů měl cestu k hattricku umetenou. Souboj o finále s britským talentem Jackem Draperem ale nečekaně prohrál a podle vlastních slov odehrál v úvodu utkání asi svůj vůbec nejhorší set v kariéře.

Alcaraz nakonec nevyrobil v zápase nijak hrozivý počet nevynucených chyb (29). Ovšem téměř polovinu z nich spáchal v úvodní sadě, ve které byl jeho výkon šokující. A to rozhodně ne v pozitivním slova smyslu.

Favorizovaný Španěl trefil jen čtyři vítězné údery a udělal 13 minel, k nimž ho soupeř nijak nedonutil. Za celý set, ve kterém uhrál jen 38 % bodů na vlastním podání, získal pouhých 10 bodů a po 23 minutách ho ztratil.

"Byl to asi nejhorší set, který jsem kdy ve své kariéře odehrál. Samozřejmě je to pro mě velké zklamání a tahle porážka bolí," uvedl na tiskové konferenci. K vítězství mu nepomohlo ani to, že v následující sadě nadělil Draperovi jeho vůbec prvního kanára na nejvyšším okruhu.

"Ani mě tolik neštve, že tady nevyhraju potřetí v řadě," připomněl neúspěšný útok na hattrick v tomto dějišti. "Jsem spíš zklamaný z toho, jak jsem k zápasu přistoupil a celý den se cítil. Byl jsem dost nervózní a nedokázal jsem se uklidnit," svěřil se čtyřnásobný grandslamový šampion.

A co za neobvykle silnou nervozitou trvající už od rána stálo? "Vždycky říkám, že se musím soustředit hlavně na sebe, na vlastní hru. Tentokrát jsem se až příliš staral o to, jak je na tom s výkonností on. Přemýšlel jsem spíše o jeho slabinách než vlastních zbraních. Je to velký problém, pokud se soustředíte hlavně na hru soupeře."

Chuť si může podobně jako v roce 2022 spravit v Miami, kde v příštím týdnu startuje hlavní soutěž druhé poloviny prestižního Sunshine Doublu. "Když jsem v Indian Wells naposledy prohrál semifinále, tak jsem pak vyhrál Miami. Z porážky se poučím a budu se snažit získat titul v Miami."

Neúspěšná obhajoba titulu v Indian Wells a nečekaná porážka s Draperem znamená pro Alcaraze velkou komplikaci v boji o post světové jedničky. V pondělním vydání žebříčku bude ztrácet na rivala Jannika Sinnera, který se může po dopingovém trestu vrátit na kurty až v květnu, přes 4000 bodů.