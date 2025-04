Asi zápasy se mnou nenávidí. Na antuce přece umím hrát i já, připomíná Ostapenková

Někoho možná překvapila, ale mnozí třeba takový výsledek očekávali. Jelena Ostapenková (27) prostě na pětinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou (23) umí a podle svých slov s ní hraje ráda. Naopak si myslí, že Polka zápasy s ní nenávidí. Lotyšská ranařka v rozhovoru na kurtu zároveň připomněla, že i ona umí hrát na nejpomalejším povrchu.

Ostapenková je bezpochyby jednou z nejméně stabilních hráček na ženském okruhu. Nelze jí však upřít naopak neuvěřitelnou konzistenci v soubojích s jednou z nejlepších hráček světa. Šwiatekovou dokonce porazila i v premiérovém vzájemném střetnutí na antuce a bilanci s polskou hvězdou upravila na 6:0.

Při dotazu, zda je jednoznačná vzájemná bilance způsobená spíše tím, že hraje se Šwiatekovou ráda, nebo její rivalka naopak zápasy s ní nenávidí, měla jasnou odpověď. "Myslím si, že trochu od obojího," usmívala se bývalá světová pětka. "Ona je výbornou hráčkou na antuce. Ale i já jsem vyhrála French Open. Takže můžu to samé říct o sobě," připomněla Lotyška senzační prvenství na pařížské antuce z roku 2017.

A jaký je recept na Šwiatekovou? "Pokaždé jsem připravená na bitvu. I když se ten den necítím nejlépe, jsem odhodlaná bojovat a nechat na kurtu všechno. Snažila jsem se dnes být agresivní, abych jí nedala moc času. Když jí čas naopak dáte, tak je velmi dobrá."

Ostapenko through Iga Świątek’s eyes pic.twitter.com/7fWlOfjegR — Gambloor Capital (@GAMBL00R) April 19, 2025

Fanoušci už začali na sociálních sítích vtipkovat a Ostapenkové v jednom z příspěvků na platformě X pozměnili obličej na ten antukového krále Rafaela Nadala. "Takhle Iga Šwiateková vidí Ostapenkovou," píše uživatel Gambloor Capital.

A jak reagovala na další porážku s Ostapenkovou bývalá světová jednička Šwiateková? "Myslím, že to byl dneska těsný zápas. Určitě jsem měla šance vyhrát, ale nevyužila jsem je. Předchozí zápasy byly jiné, v nich se snažila pokaždé trefit vítězný úder a dařilo se jí to. Dnes udělala nějaké chyby. Věděla jsem, co musím na kurtu udělat. Ve druhém setu se mi to povedlo, ale potřebovala jsem tak hrát celý zápas."