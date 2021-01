Atmosféra v Melbourne houstne. Přísná izolace, odkládání tréninků i nespokojenost se stravou

Atmosféra před Australian Open houstne. Ač se pořadatelé v současné náročné době kvůli přísným hygienickým opatřením snaží o vytvoření co nejkomfortnějších podmínek, spousta tenistů je krátce po příletu do Melbourne rozladěná. V lepším případě musejí na hotelu čekat na několikrát odložený trénink nebo si sníst studené jídlo. Ti méně šťastní dokonce nesmí kvůli tvrdé izolaci dva týdny z pokoje.

Start letošního Australian Open musel být kvůli přísným hygienickým opatřením v Austrálii posunut o tři týdny. Tenisté totiž po příletu do země musí nastoupit do čtrnáctidenní karantény.



Pořadatelé se sice snaží tenistům a jejich prořídlým týmům vytvořit co nejpřijatelnější podmínky, jenže spokojenost se v tenisovém táboře nekoná. Naopak, 21 dní před zahájením turnaje atmosféra houstne.



Odkládání tréninků

Tenisté mají během dvoutýdenní karantény možnost každý den na pět hodin opustit hotel za účelem tréninku. Organizátoři připravili pro hráče harmonogram, tréninkové kurty mají být obsazené od 7:30 do pozdních večerních hodin.



Jenže trénovat se začalo až dnes. V Melbourne se údajně dlouho čeká na výsledky testů a tréninkové jednotky byly tenistům několikrát odloženy. Někteří hráči dál marně čekají na zaklepání na dveře, aby konečně mohli vyrazit na kurt.

Seems Alex De Minaur can't wait for practice



Nečekaně tvrdá izolace

Mnohem hůře jsou na tom tenisté, kteří během dvoutýdenní karantény nesmí opustit pokoj. Tito hráči totiž byli během letu do Melbourne na palubě s osobou, jež měla po přistání pozitivní test na Covid-19.



Speciální charterové lety sice byly upravené pro tenisty způsobem, aby obsazenost letadla byla zhruba dvacet procent a v případě nákazy nemuseli všichni do izolace, jenže pravidla se změnila.



Pořadatelé prý tenistům o změně řekli až po přesunu do Austrálie. Kdyby to prý hráči věděli dříve, spousta z nich by na úvodní grandslam sezony vůbec neodletěla.



I když je nyní v přísné izolaci bezmála třetina účastníků Australian Open (72) a už za dva týdny v Melbourne startují dva turnaje ATP 250 a WTA 500 a zároveň ATP Cup, pořadatelé o odložení turnajů neuvažují.



V izolaci bez možnosti opustit pokoj jsou i čeští tenisté Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Tomáš Macháč, který stejně jako Ukrajinec Sergej Stachovskij či Francouz Alexandre Muller přiletěl z Dauhá.



V letadlech s pozitivní osobou na palubě z Los Angeles a Abú Zabí byly grandslamové šampionky Bianca Andreescuová z Kanady, Viktoria Azarenková z Běloruska, Němka Angelique Kerberová, Američanka Sloane Stephensová a Ruska Světlana Kuzněcovová. Dále Švýcarka Belinda Bencicová, Řekyně Maria Sakkariová, Rumunka Sorana Cirsteaová, Francouzka Alizé Cornetová, Ons Džabúrová z Tuniska, Kazaška Julia Putincevová, Japonec Kei Nišikori, Uruguayec Pablo Cuevas, Argentinci Guido Pella a Juan Ignacio Londero, Američan Tennys Sandgren, Artem Sitak z Nového Zélandu či Kolumbijec Santiago González.



Podrážděni jsou i kvůli jídlu

I když jsou tenisté a novináři v karanténě teprve pár dnů, už jsou z různých důvodů podrážděni. První den v karanténě se prý počítá jako nultý, čeká je tedy dokonce 15 dní v izolaci.



Stěžují si například na kvalitu jídla, které navíc dostávají s několikahodinovým zpožděním a mnohdy studené. V hotelu nesmí nejen z pokoje, ale zakázáno je údajně i otevírání oken.



Mezi tenisty se řeší také umístění skupiny hráčů v čele s Novakem Djokovičem či Rafaelem Nadalem do Adelaide, kde už mají možnost trénovat. Právě hráčům připravujících se v Adelaide bylo prý důrazně doporučeno, aby v následujících dnech výrazně omezili používání sociálních sítí. Mohlo by to údajně zhoršit již tak napjaté vztahy.