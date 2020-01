ATP Cup: Australané mají skalp Němců, překvapivé výhry slaví Norové a Bulhaři

ATP Cup začal v Austrálii překvapením na úkor favorizovaných Američanů, kteří ve skupině D prohráli 1:2 s Norskem. Vítězně naopak zahájil premiérový ročník domácí tým a překvapivě také Bulhaři, kteří zdolali Brity.

Američany dělil od vítězství nad Norskem jediný míč. John Isner měl v druhé dvouhře proti Casperu Ruudovi dva mečboly, jenže tie-break druhé sady nakonec prohrál 10-12 a třetí set 5-7. Dvojice Austin Krajicek a Rajeev Ram posléze nečekaně prohrála rozhodující čtyřhru proti páru Casper Ruud a Viktor Durasovic.

Ve druhém utkání ve skupině D potvrdili roli favorita silní Rusové, kteří porazili Itálii 3-0. Karen Chačanov si nejprve poradil se Stefanem Travagliou a Daniil Medveděv v následném duelu týmových jedniček otočil souboj s Fabiem Fogninim. Chačanov s Medveděvem bodovali v deblu.

V nadějnými mladíky nabité skupině F slavili domácí Australané výhru 3-0 nad Německem. Na úvod potvrdil roli favorita Nick Kyrgios, jenž porazil Jana-Lennarda Struffa. Čtyřiadvacetiletý Australan zaznamenal 20 es, takže hned prvním zápasem přispěl 4000 australskými dolary na pomoc obětem ničivých požárů, dalších 2000 dolarů darují Červenému kříži pořadatelé. Němec trefil 15 es.

"Za vítězství jsem rád. Ale děje se teď toho hodně. Stále musím myslet na to, co se děje v Canbeře. Je to smutné a pro mě hodně těžké," řekl rodák z Canberry Kyrgios.

V druhé dvouhře za Němce nebodoval ani sedmý hráč žebříčku Alexander Zverev. Duel s Alexem de Minaurem rozehrál slibně, vedl 6-4 a 4-2, ale náskok neudržel a po prohraném druhém setu vzteky rozmlátil raketu. Ve třetím setu mu hrozil kanára, ale za stavu 0-4 odvrátil dva brejkboly a alespoň kosmeticky upravil hrozící debakl.

Řekům ve stejné skupině v Brisbane nepomohla k úspěchu proti Kanadě ani světová šestka Stefanos Tsitsipas. Vítěz Turnaje mistrů podlehl Denisi Shapovalovovi dvakrát 6-7 a v dalších duelech neuspěli řečtí outsideři.

"Je to pro mě velmi cenné vítězství. Stefanos je jeden z nejlepších hráčů světa. Závěr loňské sezóny měl neuvěřitelný. Dnes to byl dobrý zápas, ale já jsem lépe zvládl důležité míče," komentoval Shapovalov.

Hvězdou bulharského týmu byl Grigor Dimitrov, jenž otočil duel s Danielem Evansem a nečekaný výsledek proti Britům pak dokonal ve čtyřhře s Alexandarem Lazarovem, tenistou až z páté stovky žebříčku. Deblovým specialistům Jamiemu Murraymu s Joem Salisburym odvrátili dva mečboly a krátce před třetí hodinou ranní vyhráli v Sydney super-tiebreak 11-9.

Absolutely INCREDIBLE from #TeamBulgaria!@GrigorDimitrov & Alex Lazarov come from two match points down to defeat Murray/Salisbury 7-6(5) 6-7(2) {11-9} to complete a stunning victory at the #ATPCup!#GBRBUL | #Sydney pic.twitter.com/6MRmIIhBGA