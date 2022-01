ATP Cup: První semifinálovou dvojici vytvořili Poláci a ŠpPolsko si jako první zajistilo postup do semifinále letošního ATP Cupu

Polsko ovládlo Skupinu D suverénním způsobem. Hubert Hurkacz i týmová dvojka Kamil Majchrzak totiž zvládli všechny tři dvouhry a nerozhodný stav nepřipustili proti Řecku, Gruzii ani dnes v utkání s Argentinou.

Jako první ve středu bodoval 25letý Majchrzak, když porazil 6-3 7-6(3) zkušeného Federica Delbonise a připsal si svůj premiérový skalp hráčů Top 50. O rok mladší Hurkacz snadno přehrál 6-1 6-4 Diega Schwartzmana.

Group D champions! @HubertHurkacz clinches a semi-final spot for Poland with a 6-1 6-4 triumph over Diego Schwartzman. #ATPCup pic.twitter.com/6QBR3x5ZgK