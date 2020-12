ATP oznámila nominace na letošní ocenění

Asociace tenisových profesionálů oznámila nominace na prestižní letošní ocenění. Ve dvou kategoriích mohou hlasovat i fanoušci, a to až do pátku 11. prosince. Mezi nominovanými jsou hvězdy jako Rafael Nadal, Dominic Thiem, Andrej Rubljov nebo Diego Schwartzman. Výsledky by měly být zveřejněny v průběhu prosince.