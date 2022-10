Auger-Aliassime a Musetti ve Florencii nezaváhali a čeká je souboj o finále

Félix Auger-Aliassime měl skvělý vstup do sezony a v součtu s loňským rokem se prokousal do Top 10. Jenže v březnu formu ztratil a za posledních osm měsíců pouze jednou vyhrál tři zápasy po sobě.



Přesto stále drží postupovou v příčku v boji o start na Turnaji mistrů, během podzimu však potřebuje zabrat. Tento týden plní roli nasazené jedničky na novém halovém turnaji ATP 250 v italské Florencii a už v úvodním vystoupení musel do tří setů s Němcem Oscarem Ottem.



Do večerního pátečního čtvrtfinále proti Američanu Brandonu Nakashimovi vstoupil ztrátou servisu, ale zareagoval rebrejkem, ve třetím gamu odvrátil dva brejkboly a další šanci už soupeři nedal. Po hodině a půl zvítězil 6-3 6-4.



O první sérii tří výher po sobě od červnového French Open a teprve druhou od únorového postupu do finále v Marseille se střetne s domácím Lorenzem Musettim (h2h 1-2). S o dva roky mladším Italem se utká poprvé mimo antuku.



Dvacetiletý Musetti, nasazená trojka, přehrál 6-3 6-2 Američana Mackenziho McDonalda a do semifinále postoupil se ztrátou pouhých osmi gamů ve dvou zápasech. Tři utkání po sobě mimo antuku může vyhrát poprvé od loňského února.



O druhé místo ve finále svedou souboj nenasazení Američan Jeffrey Wolf a Švéd Mikael Ymer.





• ATP 250 FLORENCIE •

Itálie, tv. povrch / hala, 612.000 eur

páteční výsledky (14. 10. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Auger-Aliassime (1-Kan.) - Nakashima (8-USA) 6-3 6-4 Musetti (3-It.) - McDonald (USA) 6-3 6-2 Wolf (USA) - Bublik (7-Kaz.) 3-6 7-5 6-1 M. Ymer (Švéd.) - Carballés (Šp.) 6-4 6-2