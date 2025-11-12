Auger-Aliassime otočil bitvu se Sheltonem a drží naději na postup
Shelton – Auger-Aliassime 6:4, 6:7, 5:7
Šlo prakticky o vše. Jak Auger-Aliassime, tak Shelton ve svých úvodních duelech padli. Zatímco Kanaďan nestačil na hvězdného Sinnera, jeho americký soupeř si nedokázal poradit s Zverevem.
Do druhého vzájemného zápasu vstoupil lépe Auger-Aliassime. Na kurtu působil zpočátku jistějším dojmem než jeho soupeř. Byl to však paradoxně rodák z Montrealu, kdo jako první přišel o podání. Ve čtvrté hře uspěl na returnu Shelton, což vzápětí potvrdil a ujal se vedení 4:1.
Kanadský tenista si na svou chvíli počkal do posledního možného momentu. Za stavu 3:5 to byl on, kdo uspěl na příjmu a snížil na rozdíl jediného gamu. Auger-Aliassime ale brejk potvrdit nedokázal. Především kvůli vlastním nevynuceným chybám odevzdal soupeři i druhé své podání v úvodním dějství a první sadu ztratil za 36 minut 4:6.
Ve druhém setu si v úvodních gamech oba tenisté bez větších problémů drželi podání. První starosti měl až v osmé hře Kanaďan, který musel odvracet jednu hrozbu ztráty servisu. I díky chybě levou rukou hrajícího soupeře si ale poradil a srovnal na 4:4.
Jinak skvěle podávající rodák z Atlanty si své první eso připsal až v deváté hře druhé sady, při svých gamech na podání ale žádné problémy neměl a soupeře k brejkové šanci nepouštěl.
Vyrovnaná druhá sada tak dospěla do tie-breakového rozuzlení. Do něj vstoupil lépe Auger-Aliassime, když se dostal do vedení 5:2. Právě při poslední výměně ale Shelton podklouzl a poranil si pravděpodobně levé koleno.
I přesto se dokázal z kritického stavu dostat a vyrovnal na 7:7. Nakonec mu to ale nestačilo. Finalista posledního Masters proměnil i díky Američanově dvojchybě čtvrtý setbol a po hodině a 37 minutách poslal zápas do rozhodujícího setu.
Shelton se do velmi složité situace ve třetí sadě dostal za stavu 1:2, se stavem 15:40 na svém podání si ale poradil a srovnal.
Rozhodující moment zápasu přišel za stavu 6:5 pro Augera-Aliassimeho, kdy dokázal proměnit třetí mečbol a po dvou a půl hodinách boje se mohl radovat z vítězství po setech 4:6, 7:6 a 7:5.
Druhý zápas ve skupině Björna Borga mezi Sinnerem a Zverevem začíná dnes ve 20:30.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
