Auger-Aliassime otočil bitvu se Sheltonem a drží naději na postup

DNES, 16:52
TURNAJ MISTRŮ - Félix Auger-Aliassime (25) si připsal první vítězství na Turnaji mistrů v Turíně. Ve skupině Björna Borga si poradil s Benem Sheltonem (23) po třísetové bitvě 4:6, 7:6, 7:5 a po úvodní porážce od Jannika Sinnera (24) si udržel šanci na postup do semifinále. Jeho posledním soupeřem ve skupině bude Alexander Zverev (28).
Auger-Aliassime si na Turnaji mistrů připsal úvodní vítězství (@ Roberta Corradin / Zuma Press / Profimedia)

Shelton – Auger-Aliassime 6:4, 6:7, 5:7

Šlo prakticky o vše. Jak Auger-Aliassime, tak Shelton ve svých úvodních duelech padli. Zatímco Kanaďan nestačil na hvězdného Sinnera, jeho americký soupeř si nedokázal poradit s Zverevem.

Do druhého vzájemného zápasu vstoupil lépe Auger-Aliassime. Na kurtu působil zpočátku jistějším dojmem než jeho soupeř. Byl to však paradoxně rodák z Montrealu, kdo jako první přišel o podání. Ve čtvrté hře uspěl na returnu Shelton, což vzápětí potvrdil a ujal se vedení 4:1.

Kanadský tenista si na svou chvíli počkal do posledního možného momentu. Za stavu 3:5 to byl on, kdo uspěl na příjmu a snížil na rozdíl jediného gamu. Auger-Aliassime ale brejk potvrdit nedokázal. Především kvůli vlastním nevynuceným chybám odevzdal soupeři i druhé své podání v úvodním dějství a první sadu ztratil za 36 minut 4:6.

Ve druhém setu si v úvodních gamech oba tenisté bez větších problémů drželi podání. První starosti měl až v osmé hře Kanaďan, který musel odvracet jednu hrozbu ztráty servisu. I díky chybě levou rukou hrajícího soupeře si ale poradil a srovnal na 4:4.

Jinak skvěle podávající rodák z Atlanty si své první eso připsal až v deváté hře druhé sady, při svých gamech na podání ale žádné problémy neměl a soupeře k brejkové šanci nepouštěl.

Vyrovnaná druhá sada tak dospěla do tie-breakového rozuzlení. Do něj vstoupil lépe Auger-Aliassime, když se dostal do vedení 5:2. Právě při poslední výměně ale Shelton podklouzl a poranil si pravděpodobně levé koleno.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I přesto se dokázal z kritického stavu dostat a vyrovnal na 7:7. Nakonec mu to ale nestačilo. Finalista posledního Masters proměnil i díky Američanově dvojchybě čtvrtý setbol a po hodině a 37 minutách poslal zápas do rozhodujícího setu.

Shelton se do velmi složité situace ve třetí sadě dostal za stavu 1:2, se stavem 15:40 na svém podání si ale poradil a srovnal.

Rozhodující moment zápasu přišel za stavu 6:5 pro Augera-Aliassimeho, kdy dokázal proměnit třetí mečbol a po dvou a půl hodinách boje se mohl radovat z vítězství po setech 4:6, 7:6 a 7:5.

Druhý zápas ve skupině Björna Borga mezi Sinnerem a Zverevem začíná dnes ve 20:30.

Výsledky Turnaje mistrů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Nola
12.11.2025 17:15
FAA uz vyhru na TM ma, v roku 2022 myslim porazil Rafu
Reagovat
PTP
12.11.2025 17:07
Ožér je kučeravý víc, tak vyhrál
Reagovat
com
12.11.2025 17:05
chudák kučeravý Shelton
Reagovat

