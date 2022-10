Auger-Aliassime porazil Alcaraze i v Basileji a útočí na třetí triumf během tří týdnů

Félix Auger-Aliassimev uplynulých dvou týdnech triumfoval na akcích ATP 250 ve Florencii a Antverpách a na vítězné vlně se veze i nyní na podniku ATP 500 v Basileji.



Dnes si připsal už 12. výhru v řadě proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi. 22letý Kanaďan přehrál o tři roky mladšího Španěla 6-3 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



Třetí nasazený Auger-Aliassime pustil soupeře k brejkbolu až v posledním gamu, který však nakonec získal a po necelé hodině a půl zápas ukončil. K vítězství si pomohl devíti esy a třemi brejky, zatímco Alcaraz měl v obou statistikách nulu. Kanadský tenista zatím v Basileji neztratil servis ani v jednom ze 40 gamů na podání.



Auger-Aliassime, který letos v únoru v Rotterdamu až na 9. pokus uspěl ve finálovém zápasu, se do finále dostal popáté v sezoně a vybojovat může už čtvrtý letošní a zároveň kariérní titul. Opět z haly.



19letý Alcaraz si v Basileji připsal první výhru na turnaji ATP Tour od zářijového triumfu na US Open, po němž se dostal do čela žebříčku, o šestý letošní titul si ale nezahraje.



10. hráč světa Auger-Aliassime se díky skvělé formě z posledních dnů výrazně přiblížil premiérovému startu na Turnaji mistrů, na nepostupovou příčku má náskok už 525 bodů.







V nedělním finále Auger-Aliassime narazí na dalšího teenagera Holgera Runeho (h2h 0-0). Také 19letý Dán má rovněž skvělou formu, vyhrál 13 z posledních 14 utkání a neprohrál devět zápasů po sobě.



Rune minulý týden triumfoval ve Stockholmu a nyní v Basileji se dostal počtvrté v sezoně i kariéře poprvé do finále. Na podniku kategorie ATP 500 si ho zahraje poprvé a usilovat bude o třetí titul. Před dvěma týdny neuspěl v Sofii, první titul v kariéře získal v dubnu na antuce v Mnichově.



V dnešním semifinále si Rune poradil ve dvou tie-breacích poradil se Španělem Robertem Bautistou.

• ATP 500 BASILEJ •

Švýcarsko, tv. povrch / hala, 2.276.105 eur

sobotní výsledky (29. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Auger-Aliassime (3-Kan.) - Alcaraz (1-Šp.) 6-3 6-2 Rune (Dán.) - Bautista (6-Šp.) 7-6(1) 7-6(6)