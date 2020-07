Australan Harris se opřel do Federera: Hájíš jen své vlastní zájmy

Andrew Harris si myslí, že hvězdná Big Three se dostatečně nestará o spravedlivé dělení finančních odměn na turnajích ani podporu žebríčkově níže postavených hráčů během koronavirové pauzy. Australský tenista se v podcastu "Break Point" opřel hlavně do Rogera Federera, který podle něj hájí pouze své vlastní zájmy, aby nepřišel o nadstandardní příjmy.

"Roger, Rafa a Novak. Tihle tři jsou na vrcholu už tak dlouho, že asi zapomněli, jaké to je být na nižších pozicích. Vím, že Federer si z nich vydělá nejvíc. Vždycky na veřejnosti řekne, co chtějí lidé slyšet, tedy že bychom i my níže na žebříčku měli dostávat víc, jenže při hlasování hájí jen své vlastní zájmy," tvrdí aktuálně 204. hráč světa.

Harris je přesvědčen, že je nutné finanční odměny na turnajích přerozdělit jinak. Šestadvacetiletý Australan, který byl v žebříčku nejvýše na 159. místě, si za svou kariéru tenisem vydělal 235 903 dolarů, o 12 let starší Federer, jenž je momentálně nejlépe placeným sportovcem světa, skoro 130 milionů dolarů.

"Federer by měl přestat podporovat jen ty nejlepší. I za elitní stovkou je úroveň pořád zatraceně dobrá, proto by nám měly tenisové organizace více pomáhat. Lidé si myslí, že my tenisté vyděláváme velké peníze, ale vůbec si neuvědomují, jak velké rozdíly v odměnách existují a že bohatí jsou jenom ti nejlepší."

Podle Harrise se alespoň o něco snaží aktuální světová jednička Novak Djokovič. Prezident hráčské rady byl jedním z iniciátorů fondu, který na podporu tenistů ve finanční tísni vybral přes šest milionů dolarů. V podpoře žebříčkově níže postavených hráčů by chtěl Srb pokračovat.

"Z těch tří dělá Novak nejvíc, ale nejsem si jistý, zda to bude stačit. Přijde mi, že elitní hráče tahle situace nijak neovlivňuje, takže se moc neangažují. Vždyť Novak, prezident hráčské rady, ani nedorazil na konferenci hráčů s ATP. Místo toho si šel zahrát fotbal."

Harris není spokojený ani s přístupem ATP. "Bylo fajn, že jsme po dlouhé době mohli o něčem diskutovat, videokonference se zúčastnilo asi 400 lidí. Byli tam hráči ze stovky, pak ti, co hrají challengery nebo turnaje ITF... každá skupinka řekla to své a hájila své zájmy. Po skončení hovoru jsem vlastně měl ještě více otázek, nic se nevyřešilo, je to frustrující."