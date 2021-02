Australan Popyrin si v Singapuru došel pro první titul na okruhu ATP

Bývalý vítěz juniorky na Roland Garros Alexei Popyrin je jedním z talentů nové generace, svůj potenciál ale dlouho nedokázal proměnit v úspěchy. Jediný titul získal na challengeru, na okruhu ATP nevyhrál víc jak dva zápas po sobě. Jednou si zahrál čtvrtfinále, třikrát byl ve třetím kole grandslamu.



Životní týden prožil až nyní na halovém turnaji v Singapuru, který byl dodatečně doplněn do letošního vinou pandemie koronaviru prořídlého kalendáře.



21letý Australan v pěti zápasech nenašel přemožitele a dokráčel si ro premiérový titul. Postupně porazil Američana Christophera Eubankse, Bulhara Adriana Andrejeva, krajana Matthewa Ebdena, bývalého hráče Top 10 Chorvata Marina Čiliče a v dnešním finále si poradil i s Kazachem Alexanderem Bublikem.



Popyrin sice za půl hodiny hry prohrál první set, ale ve druhém dominoval. Při vlastním podání neztratil ani fiftýn a teprve podruhé na okruhu ATP soupeři nadělil kanára. Duel pak rozhodl Australanův brejk v maratonském šestém gamu třetí sady, o dvě hry později Bublik zahrál proti mečbolu dvojchybu.

Alexei's Popping OFF



First ATP final, first ATP title for @AlexeiPopyrin99 as he beats Bublik in a wild match in Singapore! pic.twitter.com/pPd2BB84kd